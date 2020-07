Statistiken zur Saison 2019/20: Gewonnene Kopfballduelle

Nachdem die 32 Spieltage der Saison 2019/20 in der österreichischen Bundesliga absolviert sind, wollen wir uns in dieser Serie zahlreiche interessante Statistiken ansehen. Heute...

Nachdem die 32 Spieltage der Saison 2019/20 in der österreichischen Bundesliga absolviert sind, wollen wir uns in dieser Serie zahlreiche interessante Statistiken ansehen. Heute werfen wir einen Blick auf die kopfballstärksten Spieler der Liga. Wer ging in besonders viele Duelle, wer entschied prozentuell die meisten Luftzweikämpfe für sich? Alle Grafiken und Statistiken stammen von Wyscout S.p.a und lassen sich per Mausklick vergrößern.

Der Salzburger Jerome Onguéné war in dieser Saison der Herr der Lüfte, denn der Kameruner entschied 74.32% aller Kopfballduelle für sich und hatte demnach nur bei rund einem Viertel aller Luftduelle das Nachsehen. LASK-Innenverteidiger Petar Filipović liegt mit 72.94% knapp vor Gernot Trauner (72.67%) an zweiter Stelle. Eine kleine Überraschung ist sicherlich der Rapid-Youngster Leo Greiml, der aufgrund der zahlreichen Verletzungen in die Bresche springen musste und sehr souverän agierte. Mit 68.33 gewonnen Kopfballduellen liegt der junge Innenverteidiger auf Platz 5.

In der vergangenen Saison lag übrigens Dominik Baumgartner mit 75.86% gewonnenen Kopfballduellen auf Platz 1, gefolgt von Avlonitis (70.43) und Schösswendter (70.45).

Zwei Spieler bestritten in der Liga die mit Abstand meisten Kopfballduelle. Gernot Trauner (311) und Sturm-Legionär Bekim Balaj (307) führen diese Wertung mit großem Abstand vor Michael Svoboda (238) an. Insbesondere Balajs Bilanz zeigt, wie sehr seine Mitspieler auf hohe Bälle setzten – der Angreifer absolvierte rund 550 Minuten weniger als Trauner und kam somit auf deutlich mehr Kopfbälle pro 90 Minuten.

In der Wertung der Kopfbälle pro 90 Minuten liegt Balaj aber dennoch nur auf dem dritten Platz, da Marko Kvasina und Stefan Maierhofer, die seltener als der Sturm-Legionär zum Einsatz kamen, deutlich mehr Kopfbälle pro 90 Minuten bestritten. Marko Kvasina liegt mit 18.98 Kopfbällen pro 90 Minuten recht deutlich vor dem Major. Letztes Jahr hatte Dever Orgill vom WAC mit 18.33 Kopfbällen pro 90 Minuten die Nase vorne. Sasa Kalajdžić (16.06) lag vor Kvasina (14.17) auf Platz 2

Die meisten Kopfballduelle im eigenen Strafraum bestritt Admira-Innenverteidiger Christoph Schösswendter, der 51 Mal ausputzen musste, Der Hartberger Felix Luckenender (44) liegt vor Gernot Trauner (39) auf Platz 2. Prozentuell gewann übrigens Max Wöber die meisten Kopfballduelle im eigenen Strafraum.

