Statistiken zur Saison 2019/20: Pässe, Schlüsselpässe und Zuspiele ins letzte Drittel

Nachdem die 32 Spieltage der Saison 2019/20 in der österreichischen Bundesliga absolviert sind, wollen wir uns in dieser Serie zahlreiche interessante Statistiken ansehen. Wir...



Nachdem die 32 Spieltage der Saison 2019/20 in der österreichischen Bundesliga absolviert sind, wollen wir uns in dieser Serie zahlreiche interessante Statistiken ansehen. Wir sahen uns in den Artikel zuvor bereits die besten Torschützen und Vorlagengeber an, warfen einen Blick auf zahlreiche Torschuss– sowie Flanken-Statistiken und kürten die fleißigsten Dribbler. Heute widmen wir uns einigen Statistiken rund ums Aufbauspiel. Welche Spieler fabrizierten die meisten Pässe, Schlüsselpässe und Pässe ins letzte gegnerische Drittel? Alle Grafiken und Statistiken stammen von Wyscout S.p.a und lassen sich per Mausklick vergrößern.



Der Salzburger Innenverteidiger André Ramalho fabrizierte in der Saison 2019/20 die meisten Pässe. Sowohl in absoluten Zahlen, als auch nach Zuspielen pro 90 Minuten. Gefolgt wird er vom WAC-Kreativposten Michael Liendl und dem Altacher Emir Karic. Stefan Schwab befindet sich als bester Rapid-Akteur auf Platz 4. In den Top 10 findet sich kein Spieler der Austria Wien – Florian Klein liegt mit 1232 Pässen auf Platz 16, Grünwald schaffte es mit 1199 Zuspielen knapp nicht in die Top 20. André Ramalho gewann diese Wertung übrigens auch in der Vorsaison mit 2022 Zuspielen. Auf den weiteren Plätzen folgten damals Stefan Schwab (1948) und Lukas Spendlhofer (1714).



Bei den Wertungen der meisten Pässe pro 90 Minuten dominieren klar die Salzburg-Spieler, die die ersten fünf Plätze besetzen. Dies ist nur wenig verwunderlich, da der Serienmeister viel Ballbesitz hat und auf eine schnelle Ballzirkulation setzt. Dass sich allerdings zehn Salzburger in den Top 14 befinden ist schon bemerkenswert. Noch bemerkenswerter ist es, dass außer Michael Liendl, der auf Platz 12 liegt, nur drei Altach-Akteure die Dominanz der Salzburger in dieser Wertung durchbrechen konnten.



Michael Liendl gewinnt die Wertung der meisten Schlüsselpässe vor dem Salzburger Hee-Chan-Hwang, der allerdings bei den Schlüsselpässen pro 90 Minuten die Nase vorne hat.



Sehen wir uns die Schlüsselpässe pro 90 Minuten an, dann gibt es eine kleine Überraschung, denn mit Thorsten Schick und Philipp Schobesberger liegen zwei Rapid-Spieler auf den Plätzen 2 und 3, die in dieser Saison allerdings jeweils unter 1000 Minuten Einsatzzeit kamen. Auch der vierte Platz von Alexander Schmidt ist hier in jedem Fall erwähnenswert!



Welche Spieler fabrizierten besonders viele Pässe ins letzte gegnerische Drittel? In dieser Statistik liegen die gleichen Spieler auf den Top-3-Plätzen wie in der Vorsaison, nur dass sie die Positionen getauscht haben. In der Saison 2018/19 lag Stefan Schwab an erster Stelle mit genau 400 Pässen ins letzte Drittel, gefolgt von Michael Liendl (385) und André Ramalho (380). Diesmal hat der Salzburger Innenverteidiger die Nase vorne.



Zum Abschluss werfen wir noch einen Blick auf die Fußballer, die in dieser Saison die genauesten Zuspiele ins letzte Drittel machten. Ramalho, Schwab und Liendl befinden sich nicht in den Top 20, die Nummer 1 in dieser Wertung ist ein wenig überraschend der Altacher Manfred Fischer, der mehr als 80% seiner Zuspiele im letzten gegnerischen Drittel an den Mann brachte. Interessant ist auch, dass sich mit Alexander Schlager ein Tormann in den Top 20 befindet, womit man nicht unbedingt rechnen konnte.



