Statistiken zur Saison 2019/20: Wer schlug die meisten Flanken?

Nachdem die 32 Spieltage der Saison 2019/20 in der österreichischen Bundesliga absolviert sind, wollen wir uns in dieser Serie zahlreiche interessante Statistiken ansehen. Nachdem wir uns die besten Torschützen und Vorlagengeber ansahen und uns anschließend zahlreiche Statistiken rund um abgegebene Torschüsse ansahen, wollen wir uns nun ansehen welche Spieler die meisten Flanken produzierten. Alle Grafiken und Statistiken stammen von Wyscout S.p.a und lassen sich per Mausklick vergrößern.

LASK-Flügelverteidiger Reinhold Ranftl war mit Abstand für die meisten Flanken in der Saison 2019/2020 verantwortlich. Der 28-Jährige, der in dieser Saison fünf Treffer und vier Assists beisteuerte und damit auf starke neun Scorerpunkte kam, schlug insgesamt 144 Flanken und damit um satte 42 mehr als die Nummer 2 in dieser Wertung. Auf Platz 2 liegt der verlässliche WAC-Legionär Lukas Schmitz, der für 102 Hereingaben auf seine Mitspieler verantwortlich war. Rapid-Dauerläufer Max Ullmann liegt mit 97 Flanken auf Platz 3. Mit Michael Liendl liegt der erste Offensivspieler auf Platz 7, wobei Liendls Flanken, wie wir noch später sehen werden, besonders präzise bei seinen Mitspielern ankamen. Vergangene Saison schlug übrigens Stefan Lainer die meisten Flanken mit beeindruckenden 159 Hereingaben. So wie in dieser Saison belegte 2018/19 Lukas Schmitz den zweiten Platz. Unser Sieger der diesjährigen Wertung, Reinhold Ranftl lag mit 91 Flanken auf Platz 7.



Reinhold Ranftl ist dieses Jahr auch die Nummer 1 wenn wir uns ansehen, welche Spieler die meisten Flanken pro 90 Minuten schlugen. Auf den Plätzen danach verändert sich allerdings das Bild, da mit Patrick Farkas, Sebastian Santin und Mario Pavelic drei Spieler folgen, die allesamt unter 1200 Minuten in dieser Saison absolvierten.



Anhand der folgenden Grafik sehen wir, dass Michael Liendl sowohl die nötige Technik, als auch das Auge für seine Mitspieler besitzt. Liendls Flanken kamen zu 47.3% bei seinen Teamkollegen an, was eine hervorragende Statistik ist. Vergangene Saison kam der WAC-Mittelfeldspieler auf einen Wert von 36.26%. Die Top-Spieler der ersten Wertung befinden sich nicht in den Top 10. Reinhold Ranftl liegt mit einem Wert von 28.47% angekommenen Flanken nur auf Platz 29. Lukas Schmitz liegt mit 34.41% auf Platz 16 gefolgt von Max Ullmann mit 34.02% auf Platz 17. Liendls hoher Wert lässt sich neben seinen außergewöhnlichen technischen Fähigkeiten auch mit einem seiner Mitspieler erklären. Mit Shon Weissman hatte Liendl einen perfekten Abnehmer für seine Hereingaben. Obwohl der Israeli nur 1.74 Meter groß ist kam er, wie im gestrigen Artikel ersichtlich, auf die meisten Schussabgaben per Kopf in dieser Saison. Die beiden Mattersburger Höller und Gruber, sowie Austria-Spieler Sarkaria und Admira-Linksverteidiger Lukacevic weisen mit über 40% angekommenen Flanken ebenfalls sehr starke Werte auf.



Zum Abschluss noch eine recht interessante Statistik. WSG-Tirol-Legionär Felix Adjei ist der Spieler, der pro 90 Minuten die meisten Flanken von der linken Seite abgab. Der ghanaische Linksverteidiger kam in dieser Saison pro 90 Minuten auf 3.47 Hereingaben vom linken Flügel und liegt damit knapp vor Andreas Ulmer und Lukas Schmitz. Die meisten Hereingaben pro 90 Minuten von der rechten Seite hat tätigte wie man anhand der obigen Statistiken bereits mutmaßen kann Reinhold Ranftl.

