Statistiken zur Saison 2020/21: Die besten und fleißigsten Dribbler

Nach dem 32. Spieltag der Saison 2020/21 der österreichischen Bundesliga wollen wir uns in dieser Serie einige interessante Statistiken ansehen. Heute wollen wir uns den besten und fleißigsten Dribblern widmen. Alle Grafiken und Statistiken stammen von Wyscout S.p.a und lassen sich per Mausklick vergrößern.

Vorweg einige allgemeine Informationen. Einige der Statistiken können ein wenig verfälscht sein, da unser Datenanbieter Wyscout auch die Playoff-Spiele automatisch zur regulären Saison dazurechnet. Wir werden wir daher vorzugsweise wo es möglich und sinnvoll ist, eher auf die Statistiken pro 90 Minuten als auf die absoluten Werte zurückgreifen. Weiters sollte man als Leser bedenken, dass die Aufteilung in die Meister- und Qualifikationsgruppe auch einen Einfluss auf die Werte haben können, da die Teams aus dem unteren Playoff auf schwächere Gegner treffen und dadurch die Statistiken ein wenig besser ausfallen können. Zum Verfassungszeitpunkt dieses Artikels waren bereits sämtliche Playoff-Spiele absolviert.

Die meisten Dribblings pro 90 Minuten

Viele Rapid-Fans hatten vor der Saison gehofft, dass das größte Talent im Kader der Hütteldorfer eine wichtigere Rolle einnehmen würde. Der 17-Jährige kam zwar auf 25 Bundesliga-Einsätze, stand allerdings nur sechs Mal in der Startaufstellung und kam 19 Mal als Joker in die Partie. Sechs Tore und drei Assists sind angesichts der absolvierten Einsatzminuten allerdings eine gute Ausbeute und Demir ließ in einigen Einsätzen durchaus sein großes Talent aufblitzen. Auffallend war, dass er mit dem Ball am Fuß keinem Eins-gegen-Eins-Duell aus dem Weg ging, was sich nun auch in unserer Statistik widerspiegelt. Demir absolvierte 9.27 Dribblings pro 90 Minuten und steht damit auf Platz 1 dieser Wertung. Auf den weiteren Plätzen finden sich hinter dem Admiraner Dominik Starkl mit Adeyemi und Okafor zwei junge Salzburger. Auf Platz 7 und Platz 8 stehen mit Goiginger und Sarkaria zwei Spieler, die als einzige in den Top 10 auf mehr als 2000 Einsatzminuten kamen. Interessant ist zudem, dass bis auf Demir kein weiterer Rapid-Spieler in den Top-30 dieser Wertung auftaucht! In der vergangenen Saison lag Schobesberger auf Platz 11 und Murg auf Platz 18. Schobesberger konnte aufgrund einer langwierigen Verletzung seiner Mannschaft nicht helfen, Murg wechselte in die griechische Liga. Ein Transfer von Demir ins Ausland ist sehr wahrscheinlich, sodass es wahrscheinlich ist, dass Neuzugang Marco Grüll in der kommenden Saison der Rapidler mit den meisten Dribblings sein wird.

In der vergangenen Saison absolvierte übrigens Sidney Sam die meisten Dribblings aller Bundesliga-Spieler. Der damalige Altacher kam auf starke 11.54 Duelle pro Saison. Der dribbelstärkste Spieler der Top-5-Ligen war dieses Jahr übrigens mit großem Abstand PSG-Spieler Neymar, der auf 15.03 Dribblings pro 90 Minuten kam. Auf Platz 2 liegt Adama Traore von den Wolves mit 12.79 Dribblings pro 90 Minuten.

Die beste Erfolgsquote bei Dribblings

Dass in dieser Kategorie eher die defensiveren Spieler die Nase vorne haben liegt auf der Hand. Rund um den eigenen Strafraum sollten schließlich keine Dribblings gestartet werden die schief gehen können und die Spieler haben zudem auch ein mehr Platz in ihren Zonen. Natürlich finden trotzdem insbesondere von den Außenverteidigern zahlreiche Dribblings in höheren Zonen statt. Auf Platz 1 unserer Wertung liegt WAC-Linksverteidiger Jonathan Scherzer, der fast drei von vier Dribblings erfolgreich gestalten konnte. WSG-Tirol-Spieler Gugganig und der „heimliche Rapid-Kapitän“ Stojkovic folgen auf den weiteren Plätzen. Der Salzburger Koita ist der erste Offensivspieler in dieser Wertung, der sehr starke 62.71% seiner Dribblings für sich entschied. Aufgrund seiner Doping-Sperre kam der Angreifer zwar nicht auf besonders viele Spielminuten, doch seine Dribbelstärke wird dennoch deutlich sichtbar. In der vergangenen Saison lagen Juan Domínguez (SK Sturm) und Lukas Schmitz (WAC) mit jeweils 72.09% gewonnenen Dribblings auf dem ersten Platz.

