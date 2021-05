Statistiken zur Saison 2020/21: Expected Goals

Nach dem 32. Spieltag der Saison 2020/21 der österreichischen Bundesliga wollen wir uns in dieser Serie einige interessante Statistiken ansehen. Wir starten mit den...

Nach dem 32. Spieltag der Saison 2020/21 der österreichischen Bundesliga wollen wir uns in dieser Serie einige interessante Statistiken ansehen. Wir starten mit den besten Torschützen und sehen uns dazu auch die Expected-Goal-Werte an. Welche Spieler liefen nach dem xG-Modell über der Erwartung, welche Kicker ließen nach diesem Modell zu viele Chancen aus? Alle Grafiken und Statistiken stammen von Wyscout S.p.a und lassen sich per Mausklick vergrößern.

Vorweg einige allgemeine Informationen. Einige der Statistiken können ein wenig verfälscht sein, da unser Datenanbieter Wyscout auch die Playoff-Spiele automatisch zur regulären Saison dazurechnet. Wir werden wir daher vorzugsweise wo es möglich und sinnvoll ist, eher auf die Statistiken pro 90 Minuten als auf die absoluten Werte zurückgreifen. Weiters sollte man als Leser bedenken, dass die Aufteilung in die Meister- und Qualifikationsgruppe auch einen Einfluss auf die Werte haben können, da die Teams aus dem unteren Playoff auf schwächere Gegner treffen und dadurch die Statistiken ein wenig besser ausfallen können. Zum Verfassungszeitpunkt dieses Artikels (Mittwoch, 26.05.2021) stehen noch die beiden Playoff-Partien zwischen der Wiener Austria und dem WAC aus, sodass sich in erster Linie noch die Werte von Joveljic erhöhen können, wenn man diese in die reguläre Saison einbeziehen will.

Die Expected-Goals der Saison 2020/21

Patson Daka und Ercan Kara liegen bei den Expected Goals sehr nahe beieinander. Der Unterschied in dieser Saison war allerdings, dass der Salzburger Stürmer recht deutlich über den Erwartungen performte und der Rapid-Angreifer laut dem xG-Modell doch zahlreiche Chancen ausließ. Prinzipiell ist es jedoch immer ein Zeichen von Qualität, wenn sich ein Stürmer zahlreiche Möglichkeiten herausarbeitet und über mehrere Saisonen hinweg gesehen gleichen sich die xG-Werte mit den tatsächlichen Treffern recht gut an. Selbst Superstars wie Cristiano Ronaldo performen über mehrere Saisonen gerechnet nur selten über ihren xG-Werten. Als Beispiel dafür kann Karas Kollege Fountas herhalten, der in der vergangenen Saison bei seinen 19 Treffer nur auf einen xG-Wert von 9.07 kam. Wir schrieben schon im vergangenen Jahr, dass bei allem Respekt vor der Leistung des Griechen sich eine derartige Chancenauswertung nicht wiederholen wird. Heuer liegt Fountas mit einem xG-Wert von 7.78 und neun erzielten Treffern auch leicht über der Erwartung, allerdings in einem weit kleineren Rahmen.

In dieser Hinsicht ist der dänische Legionär Nikolai Baden Frederiksen der „Fountas der Saison 2020/21“. Der vielseitige Stürmer kam auf einen xG-Wert von 10.53 und erzielte dennoch mit 18 Treffern die zweitmeisten Tore der Liga. Eine mehr als beachtliche Leistung, zumal die WSG Tirol im oberen Playoff spielte und dort in den letzten zehn Runden selten der Favorit war. Sollte Baden Frederiksen abermals von Juventus in die österreichische Liga zu einem Spitzenklub ausgeliehen werden – Rapid bekundete zumindest Interesse -, wird es interessant zu beobachten sein, wie er performen wird. Man kann davon ausgehen, dass der xG-Wert hinaufgeht, allerdings wäre es wie bei Fountas ein große Überraschung, würde er noch einmal so deutlich über seinem xG-Wert liegen.

Ansonsten ist noch festzuhalten, dass Sekou Koita der einzige Spieler in den Top-20 ist, der weniger als 1000 Spielminuten für seine erreichten Werte benötigte. Der Salzburger befindet sich sogar auf Platz 6, obwohl er aufgrund einer Doping-Sperre mit 915 Einsatzminuten nicht einmal auf halb so viel Spielzeit kam, wie die meisten Kollegen in unserer Wertung. Sollte Koita in der kommenden Saison mehr Partien absolvieren wird er ganz vorne zu finden sein, was aber sicherlich keine allzu große Überraschung ist.

