Statistiken zur Winterpause: Michael Liendl führt Expected-Assist-Wertung an

Wir wollen die Winterpause nutzen um euch wieder einmal zahlreiche Statistiken aus der österreichischen Bundesliga zu präsentieren. Alle Grafiken und Statistik-Werte stammen von Wyscout...

Wir wollen die Winterpause nutzen um euch wieder einmal zahlreiche Statistiken aus der österreichischen Bundesliga zu präsentieren. Alle Grafiken und Statistik-Werte stammen von Wyscout S.p.a.

Bisher sahen wir uns die Leistungen der Torhüter an, ehe wir uns der Expected-Goal-Wertung widmeten. Heute werfen wir einen Blick auf die besten Vorlagengeber der österreichischen Bundesliga.

Die Expected-Assist-Werte nach dem 12. Spieltag:

Es ist kein Zufall, dass Liendl und Michorl die Expected-Assist-Wertung anführen. Die beiden Mittelfeldspieler waren auch in den vergangenen Jahren stets auf den vorderen Plätzen zu finden. In der Saison 2019/20 lag Liendl ebenfalls vor Michorl auf Platz 1, ein Jahr davor führte Liendl abermals die Wertung an, diesmal allerdings vor Thomas Murg und Andreas Ulmer. In der Saison 2017/18 lag Michorl auf Platz 1, da stand Liendl allerdings beim FC Twente unter Vertrag.

Seitdem Liendl in die österreichische Bundesliga zurück kam, lag er also stets auf Platz 1 in der Expected-Assist-Wertung, eine mehr als beachtenswerte Bilanz vor der man nur den Hut ziehen kann. Aber auch Michorl zeichnet sich mit einer ungeheuren Konstanz aus, zumal er auch im Spiel gegen den Ball für den LASK äußerst wichtig ist und auch in kämpferischer Hinsicht den Unterschied ausmachen kann. Mit Szoboszlai liegt ein Spieler auf dem dritten Platz, der in den kommenden Runden in der österreichischen Bundesliga keine Assists mehr beisteuern wird können, da er die Salzburger in Richtung Leipzig verlässt. Auf dem starken vierten Platz befindet sich der St. Pöltner Dor Hugi, der nicht nur Tore erzielen, sondern auch vorbereiten kann. Neuzugang Marcel Ritzmaier ist der beste Rapid-Spieler in dieser Wertung, gefolgt von Thomas Murg, der vor seinem Wechsel jedoch nur 335 Spielminuten für die Hütteldorfer absolvierte. Der beste Austria-Akteur liegt auf Platz 15. Neuzugang Markus Suttner kam bei den Veilchen mit 2.27 Vorlagen auf den besten xA-Wert.

Die tatsächlichen Assists nach dem 12. Spieltag

Während die Mitspieler von Liendl, Szoboszlai und Jantscher die Vorlagen über den Erwartungen ins gegnerische Tor brachten, ließen die Kollegen von Michorl und Hugi einige Chancen nach ihren Zuspielen aus. Gerade die Diskrepanz zwischen Liendl und Michorl sticht ins Auge, denn während Liendl bei neun Assists steht, konnte sich Michorl nur vier Vorlagen gutschreiben lassen, obwohl sie laut den xA-Wertungen nur rund 1.5 Assists nebeneinander liegen. Dies ist ein gutes Beispiel warum ein Blick auf die Expected-Assist-Werte sinnvoll sein kann, da sofort offensichtlich wird, dass Michorl aufgrund der schwachen Chancenauswertung seiner Mitspieler zu schlecht wegkommt und nach wie vor ein absoluter Top-Vorlagengeber in der Liga ist.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!