Stefan Schwab zu PAOK? Das sagen die Rapid-Fans zum Transfer-Gerücht!

Aktuell sieht es eher danach aus, dass der SK Rapid in der kommenden Saison ohne Stefan Schwab auskommen muss. Der Kapitän der Hütteldorfer dürfte vom neuen Angebot des Vizemeisters nicht begeistert sein und sucht Alternativen im Ausland. Seit gestern berichten mehrere Medien, dass Schwab in Verhandlungen mit dem griechischen Verein PAOK Thessaloniki ist. Der Mittelfeldspieler stellte klar, dass der Wechsel noch nicht fix ist, dass die Griechen aber eine Option sind. Was sagen die Fans zu diesem möglichen Transfer, der noch dazu einen Klub betrifft, mit dem man zumindest aus Fan-Sicht unschöne Europacup-Erlebnisse verbindet. Wir haben uns im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, für euch umgehört!

gloggi99: „Kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Schwab zu den Griechen wechselt. Eine Liga wo Ausschreitungen an der Tagesordnung sind, der Präsident mit der Puffn auf das Spielfeld stürmt. Wo die Zahlungsmoral auch nicht die größte ist und die Wirtschaftskrise dieses Land viel stärker treffen wird als die meisten anderen Länder. Und das soll er sich mit Familie antun?“

schleicha: „PAOK kann ein Vielfaches von uns bezahlen. Die haben soweit ich weiß einige Spieler mit höheren Millionenverträgen. Und sportlich haben sie halt mehr Potenzial als wir. Weiß schon – hört keiner gern bei uns, ist aber trotzdem so.“

Nijate: „Bin sehr zwiegespalten. Einerseits muss man Schwab verstehen, wenn wir ihm kein besseres Angebot machen können, dass er sich nach etwas Interessantem umschaut. PAOK ist eventuell nicht zwingend über uns zu stellen, aber bezahlen werden sie schon besser. Andererseits unwürdig, wie lang er schon pokert. Er hat definitiv auf ein gutes Angebot aus Italien oder Deutschland gewartet, um uns zu verlassen. Das kam wohl nicht. Und jetzt hat Rapid die Corona-Krise hart getroffen und wir können ihn uns auch nicht mehr leisten. Denke da hat er sich etwas verpokert, denn ob er in Griechenland wirklich glücklich wird, na mal sehen.“

Fox Mulder: „Bravo Rapid. Über Jahre schafft man es nicht, dem Kapitän einen der Rolle entsprechenden Vertrag zu geben, während man im gleichen Zeitraum Unsummen für durchschnittliche Spieler ausgibt, und jetzt muss man ihn wohl ablösefrei ziehen lassen. Man kann von Schwab nicht verlangen jahrelang als Kapitän aufzutreten, was er bis jetzt getan hat, wenn er von Seiten des Vereins nicht als solcher behandelt wird. Nicht Schwab hat sich verpokert, sondern Rapid.“

Starostyak: „Bitterer Abgang, der ein Loch hinterlässt, aber wie schon vor ein paar Wochen gesagt, muss man mit der Reduktion der Gehälter irgendwo anfangen.“

sulza: „Zumindest sollte für unsere Verantwortlichen in absehbarer Zeit Klarheit herrschen. Demnach kann man sich bald damit befassen, wie man Schwab in Zukunft ersetzen möcht. Da gibt es nicht allzu viele Möglichkeiten. Nachdem wir aktuell scheinbar kaum finanziellen Handlungsspielraum haben, muss man einen Abgang intern auffangen. Sofern Ljubicic auch noch geht, bestehen zwei Varianten. Einerseits könnte und sollte man Ibrahimoglu forcieren und andererseits besteht die Möglichkeit, mit Graho und Petrovic ein Stück defensiver zu agieren. Dann liegt es an unseren Unterschiedsspielern in der Offensive (Demir, Murg, Knasmüllner) für spielerische Glanzmomente zu sorgen. Bitter ist jedenfalls, dass wir für unseren Kapitän keinen Cent Ablöse sehen.“

Pivarnik: „Schade um Schwab, aber es sind eben ungewöhnliche Zeiten.“

Ipoua #24: „Schwab ist definitiv einer, der immer wieder wichtige Akzente in unserem Spiel setzt – diesen Verlust aufzufangen wird nicht das leichteste sein, aber auf der anderen Seite verlässt uns auch einer, der für den modernen Fußball auf dieser wichtigen Position mittlerweile viel zu behäbig ist (nüchtern und ehrlich betrachtet). Sowas kannst du dir vielleicht bei Rapid leisten, aber bei größeren Klubs wirst auf Dauer dann eher zuschauen.“

Green_White Anfield Devil: „Mich wundert die Anzahl an User die meinen, dass es ohne Schwab viel besser laufen wird. Ist euch nicht bewusst, dass wir solche Österreicher eigentlich kaum noch bekommen können dank Red Bull und dem Ausland?! Seine Kopfballstärke, seine langen Pässe, die Präsenz im Mittelfeld werden uns natürlich abgehen!“

El_aurare: „Schwab wird am Platz und in der Kabine nicht zu ersetzen sein falls er wirklich geht – das Ergebnis davon wird man dann schon in der CL-Q2 bewundern dürfen, in einem Spiel, das für Rapid wohl eines der wichtigsten in der Vereinsgeschichte wird.“

sdfsdf: „Ohne Schwab bangt mir vor der nächsten Saison. Lieber würde ich Demir zu Geld machen, damit das Überleben des Vereins sichern und Schwab eine ordentliche Vertragsverlängerung anbieten.“

Woody: „Ich denke spielerisch wird der Abgang von Schwab eventuell noch verkraftbar sein. Die viel größere Frage ist für mich, wer bei uns die Lücke des Führungsspielers schließen kann. Nach dem Abgang von Steffen Hofmann haben wir lange gebraucht, bis sich eine neue Hierarchie gefunden hat. Jetzt wo dies endlich gut klappt, starten wir von vorne. Dibon würde ich es zutrauen, aber ich fürchte, er wird nicht so bald am Feld stehen.“

Kitz3006: „PAOK kann ich gar nicht verstehen. Mit denen hätte ich als vernünftiger Mensch nicht mal verhandelt. Was da abgeht teilweise ist ja nicht mehr lustig. Und mit Pech spielt er dann nie Europacup, weil sie dauernd ausgeschlossen werden. Leider war er damals noch nicht dabei.“

