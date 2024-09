Stephan Helm: „Gehen mit großen Erwartungen in die Partie!

Im Nachtragsspiel der 6. Bundesliga-Runde empfangen die Veilchen am morgigen Mittwoch (18:30 Uhr) Meister Sturm Graz in der Generali-Arena. Cheftrainer Stephan Helm sieht seine...

Im Nachtragsspiel der 6. Bundesliga-Runde empfangen die Veilchen am morgigen Mittwoch (18:30 Uhr) Meister Sturm Graz in der Generali-Arena. Cheftrainer Stephan Helm sieht seine Mannschaft gerüstet: „Wir gehen mit großen Erwartungen in die Partie!“