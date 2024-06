Sturm-Angreifer Bryan Teixeira bleibt leihweise beim FC Magdeburg

Bryan Teixeira wird auch in der kommenden Saison beim 1. FC Magdeburg bleiben. Der 23-jährige, flexibel einsetzbare Spieler trug bis Februar 2024 das Trikot...

Bryan Teixeira wird auch in der kommenden Saison beim 1. FC Magdeburg bleiben. Der 23-jährige, flexibel einsetzbare Spieler trug bis Februar 2024 das Trikot des österreichischen Erstligisten SK Sturm Graz und war bereits in der vergangenen Rückrunde an den FCM ausgeliehen. Bisher verbuchte er für den Club neun Spiele und erzielte zwei Tore.

Bryan Teixeira wurde am 1. September 2000 in Melun (Frankreich) geboren. Zunächst spielte der 1,74 Meter große Offensivspieler im Nachwuchs von Clermont Foot. Dort machte er auch seine ersten Schritte im Männerfußball und absolvierte eine Partie in der Ligue 2 (zweite französische Liga).

Es folgten seit 2020 Leihen zu US Concarneau, US Orléans sowie Austria Lustenau. In Lustenau spielte er auch mit FCM-Mittelfeldspieler Jean Hugonet zusammen und stieg im Sommer 2022 in die erste österreichische Liga auf. Die Austria verpflichtete ihn daraufhin fest, für Lustenau bestritt Teixeira von August 2021 bis Januar 2023 insgesamt 23 Zweitligapartien (drei Tore, sieben Vorlagen) sowie 16 Bundesligaspiele (sechs Tore, sieben Vorlagen).

Im Januar 2023 folgte der Wechsel zum österreichischen Top-Verein SK Sturm Graz. Dort kam er auf 24 Erstligapartien (sechs Vorlagen), zwei Spiele in der Champions-League-Qualifikation und drei Partien in der Europa League.

Für Kap Verde trug er bisher sechsmal das Trikot der Nationalmannschaft (ein Tor).

Otmar Schork, Geschäftsführer Sport des 1. FC Magdeburg:

„Wir freuen uns sehr, dass Bryan bei uns bleibt. Er hat in der vergangenen Rückrunde bewiesen, dass er für uns ein belebendes Element im Offensivbereich sein kann.“

Christian Titz, Cheftrainer des 1. FC Magdeburg:

„Bryan war ein knappes halbes Jahr bei uns, hat leider mit einer Verletzung begonnen. Zum Ende der Saison hat er mit seiner Schnelligkeit und Variabilität in der Offensivreihe gute Leistungen gezeigt.“

Pressemeldung, 1. FC Magdeburg