Der SK Puntigamer Sturm Graz setzt ein weiteres Zeichen in Sachen Nachwuchsarbeit: Der Klub schließt eine strategische Partnerschaft mit dem SV AKA Burgenland ab. Ziel der Kooperation ist der langfristige Austausch von sportlichem Know-how sowie die Vereinheitlichung der Spielphilosophie. Die Zusammenarbeit ist bis mindestens 30. Juni 2028 vertraglich fixiert, mit einer Option auf Verlängerung. Damit stärkt Sturm seine Nachwuchsstruktur und investiert gezielt in die Förderung junger Talente.

Zentrale Punkte der Zusammenarbeit sind der Austausch von Know-how im sportlichen Bereich, die Weiterentwicklung des dualen Modells aus Schule und sportlicher Ausbildung und die Implementierung der erfolgreichen Spielphilosophie des amtierenden österreichischen Fußballmeisters und Cupsiegers Sturm Graz im Verein SV AKA Burgenland. Junge burgenländische Talente haben damit wieder eine deutliche bessere Perspektive, nach der profunden Ausbildung in Mattersburg eine Karriere als Profi in der Bundesliga starten zu können. Sturm Graz hat in Hinkunft die Möglichkeit, auf die besten burgenländischen Nachwuchskicker zugreifen und diese in ihre Profi-Teams einbauen zu können.

Nach der Einstellung des Spielbetriebs des SV Mattersburg und der Übernahme der Anteile an der Fußballakademie Burgenland GmbH durch das Land Burgenland, gab es 2023 erste Gespräche auf verschiedenen Ebenen, zwischen Sturm Graz und der AKA Burgenland. Die Talente der Fußballakademie in Mattersburg sollen einen konkreten Verein als Vorbild haben, um den Weg in den Profi-Fußball gehen zu können. Nun kann eine strategische Partnerschaft präsentiert werden.

Christian Jauk, Präsident des SK Puntigamer Sturm Graz, betont: „Diese Perspektivenpartnerschaft zwischen dem SK Sturm und der Akademie Burgenland bedeutet eine absolute Win-Win-Situation für alle Parteien – vor allem für die Nachwuchsspieler selbst, die eine weitere Möglichkeit, ihre sportliche Zukunft zu gestalten, bekommen. Die AKA Burgenland gehört infrastrukturell und organisatorisch zu den Besten des Landes, der SK Sturm als österreichischer Topverein wird zusätzlich sein Know-how einbringen und bekommt dafür Zugriff auf die größten Talente des Burgendlands – in enger Abstimmung mit den jungen Spieler und ihrem Umfeld. Danke an Landeshauptmann Doskozil, Landesrat Dorner, Präsident Wutzlhofer sowie alle weiteren Beteiligten, die diesen Meilenstein in der österreichischen Nachwuchsförderung möglich gemacht haben.“

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil meint: „Die künftige Zusammenarbeit mit einem der traditionsreichsten, populärsten und erfolgreichsten heimischen Fußballclubs ist ein absoluter Volltreffer für den burgenländischen Fußball. Wir haben nach dem Aus des SV Mattersburg immer betont, dass wir für einen Fortbestand der Fußballakademie Burgenland sind und seitens des Landes diesbezügliche Maßnahmen gesetzt. Mit einem starken Partner wie Sturm Graz an der Seite haben wir eine Lösung gefunden, mit der die Zukunft der Fußballakademie nachhaltig gesichert ist“

Sportlandesrat Heinrich Dorner: „Mit der strategischen Partnerschaft des SV AKA Burgenland und Puntigamer Sturm Graz erfährt die Fußballakademie in Mattersburg eine deutliche Aufwertung, unsere fußballerischen jugendlichen Aushängeschilder rücken damit stärker ins Rampenlicht und haben in Hinkunft mehr Chancen, ihren Traum als Profifußballer zu verwirklichen. Wir haben immer betont, dass für den langfristigen Fortbestand der Fußballakademie ein strategischer Partner unerlässlich ist. Deshalb kann man mit Fug und Recht behaupten: Heute ist ein guter Tag für den burgenländischen Fußball!“

BFV-Präsident Johannes Wutzlhofer: „Der BFV und die Akademie Burgenland haben in den letzten Monaten einen Synergieprozess gestartet, der sich insbesondere durch eine einheitliche sportliche Leitung abbildet. Dieser gemeinsame Weg soll nunmehr mit einem starken Partnerweiter verfolgt werden. Die Kooperation mit Sturm Graz erlaubt es uns, das Beste aus drei Welten zu vereinen. Das sportliche Know-how und insbesondere die durch die Erfolge von Sturm Graz erlangte internationale Erfahrung, werden auch für das aktuelle Trainerteam des BFV und der Akademie Burgenland befruchtend sein. Wir sind stolz, dass nunmehr mehrere Player der österreichischen Fußballfamilie enger zusammenwachsen können.“