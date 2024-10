Sturm-Fans: „Als Risiko gekommen, als Legende gegangen“

Der SK Sturm verliert den erfolgreichen Sportdirektor Andreas Schicker an die deutsche Bundesliga. Wir wollen uns ansehen was die Fans zu seinem Wechsel zur...

Der SK Sturm verliert den erfolgreichen Sportdirektor Andreas Schicker an die deutsche Bundesliga. Wir wollen uns ansehen was die Fans zu seinem Wechsel zur TSG Hoffenheim 1899 sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Jaisinho: „In den letzten zwei Jahren hat man, in einer von Red Bull dominierten Liga, drei von vier Titeln geholt und sich mit der fixen Teilnahme an der Champions League noch obendrein vergoldet. Das ist und wird so in der Form nicht mehr wirklich zu toppen sein. Da müsste es dieses Saison schon nochmal das Double werden. Wir stehen als SK Sturm Graz heute so dermaßen gut da wie schon gefühlt seit mehr als 25 Jahren nicht mehr. Und das ist auch ein großer Verdienst von Schicker & Co im Backoffice, sowie Ilzer & Co am Spielfeldrand. Dass das im heutigen Fußball-Business Erfolg nun mal Begehrlichkeiten weckt, ist der Lauf der Dinge. Und nichts ist für die Ewigkeit. Zum Abschluss kassieren wir auch mit Schicker selbst noch mal Ablöse.“

Zippo: „Alles nur erdenklich Gute, Andi. Danke für alles was du für meinen Herzensverein geleistet hast. Danke für Meister, zwei Mal Cupsieger, drei Mal Europa League und was ich fast nicht mehr für möglich gehalten hätte, danke für die Champions-League-Teilnahme. Danke für die Einnahmen, die du uns beschert hast und danke dass wir Spieler wie Rasmus in Graz erleben durften.“

santaa1909: „Als Risiko gekommen und als Legende gegangen. Danke für alles Andi.“

RasmusHojlund: „Danke für alles, Andi! Als du übernommen hast war der Fußball unfassbar schwach und unattraktiv, man hat so gut wie nie teure Verkäufe getätigt und es gab keine Spielphilosophie. Dann übernimmst du das Ruder und machst Sturm innerhalb von kurzer Zeit zu einem Top-2-Verein Österreichs, hast uns zu drei Transfers im zweistelligen Millionen-Bereich geführt, und warst außerdem maßgeblich an den Cup-Siegen, dem Double und der CL-Teilnahme beteiligt.“

MegamanX: „Danke für alles, Andi, und viel Erfolg in der Zukunft. Bleib dem SK Sturm bitte verbunden!“

Whitebeard: „Damit geht die Ära von einem ganz Großen der Sturm Geschichte geht zu Ende. Danke für diese geile Zeit Andi!“

soulbro82: „Lieber Andi, danke für die geile Zeit. Hat Spaß gemacht. Lass dich bei Zeiten in Graz wieder mal anschauen. Alles Gute in Hoffenheim.“

HiDa93: „Vielen, vielen Dank an Andi Schicker für die unfassbare Entwicklung von Sturm. Wahnsinn, was seit dem Umbruch im Sommer 2020 alles passiert ist. Ich habe damals gehofft, nach zwei bis drei Jahren vielleicht mal wieder eine europäische Gruppenphase zu spielen. Insgesamt waren es dann aber drei Titel in Österreich, drei Mal Europa League inkl. einmal Achtelfinale, Conference League und nun die neue Ligaphase der Champions League. Zudem sehr kluge Transferphasen, unzählige Top-Transfers und Einnahmen in Millionenhöhe! Ich hoffe diese unheimlich wichtige Position im Verein wird gut nachbesetzt, dann stehen auch weiterhin sehr gute Zeiten an. Alles Gute für die weitere Arbeit in Deutschland – denk Hoffenheim wird bei weiterhin erfolgreicher Arbeit nicht die letzte Station in der deutschen Bundesliga sein.“

Alexis: „Danke, Andreas Schicker. Für all das, was du in den letzten Jahren bei uns geleistet hast. Sechs Jahre warst du bei uns und in dieser Zeit hast du einer der erfolgreichsten Ära der Sturmgeschichte geprägt. Allein deshalb hast du dir den Beinamen Legende verdient. Sturm wird noch so viele Jahre von dir profitieren mit deinen klugen Transfers. Früher mussten wir verkaufen jetzt können wir auf ein gutes Angebot warten und dazu kommen talentierte Spieler zu uns – ich meine wir haben einen Stürmer aus der verdammten Premier League gekauft, vor 10 Jahren undenkbar. Falls du hier mitliest viel Glück in Hoffenheim mögest du gleich erfolgreich sein mit Titel und allem Drum und Dran.“

