Sturm-Fans: „Aus Hütteldorf haben wir immer etwas mitgenommen“

Der SK Sturm trifft nach der Auftaktniederlage gegen den WAC heute auf den SK Rapid. Was erwarten sich die Sturm-Fans von diesem Spiel? Wir haben uns im Austrian Soccer Board für euch umgehört und die besten Kommentare zusammengefasst!

Pepi_Gonzales: „So dumm es klingt, ich rechne mit einem verbesserten Auftritt. Wird zumindest ein X. Tippe auf einen 2:1 Sieg“

Sohnemann: „Eine wirkliche Erwartung habe ich nicht mehr an das Spiel. Meine Befürchtung geht mittlerweile wirklich Richtung Platz 6. Wenn das so eintritt, sollte man sich langsam mal fragen, warum man Jahr für Jahr im oberen Playoff abkackt und dementsprechend was ändern: Spielphilosophie, Kaderstruktur usw.“

OoK_PS: „Es interessiert mich eigentlich gar nicht mehr. Selbst bei einem Erfolg kommt die nächste herbe Enttäuschung zu 100%. In dieser Konstellation hat die Mannschaft keine Zukunft.“

schwarzweißblau: „In Hütteldorf haben wir zuletzt immer was mitgenommen, auch wenn die Auftritte teilweise nicht so prickelnd waren. In den letzten fünf Spielen zwei Siege und drei Unentschieden, 6:4 Tore für uns (1:1, 1:2, 0:0, 1:1, 1:2). Letzte Niederlage vor drei Jahren (Saison 16/17). Man kann also gespannt sein, wie wir am Sonntag auftreten. Die Ausfälle bei Rapid schaden uns auf keinen Fall.“

lovehateheRo: „Spendlhofer darfst eigentlich nicht aufstellen gegen Fountas, das kann gar nicht gut ausgehen.“

plieschn: „Am ehesten kann eh was gehen, wenn man nichts mehr erwartet. In Wirklichkeit werden es eh wieder Einzelaktionen entscheiden, für kombinierte Aktionen sind beide Mannschaften einfach zu schlecht beieinander. Auch wenn man angesichts des LASK-Verfahrens lobende Worte für unsere Innenverteidiger finden könnte, wie sie auf den Sicherheitsabstand zu Weismann Wert gelegt haben in der entscheidenden Szene, hoffe ich, dass man diesmal die Räume zumachen kann.“

Verweigerer: „Man muss das Fehlen der angeschlagenen Innenverteidiger bei den Unaussprechlichen beinhart ausnutzen. Vor Konter, Standards und Dämlichkeit kann man nur warnen. Ich gehe mal vom Miesesten aus um zumindest nicht enttäuscht zu sein.“

User1234: „Wir haben gegen die oberen Mannschaften bis jetzt neun Punkte gemacht (vor der Teilung) jeweils ein Sieg gegen den WAC und Hartberg sowie drei Unentschieden – also mehr als die Hälfte verloren und da waren teilweise erschreckende Auftritte dabei, wie schon geschrieben ich hab mir nicht viel erwartet vom Spiel und wurde in der ersten Hälfte durchaus positiv überrascht da kann man schon drauf aufbauen.“

Jaisinho: „Das stinkt heute nach einem 0:0-Unentschieden – einem „0:0“ der grausameren Art.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Spiel zwischen dem SK Rapid und dem SK SK Sturm.

