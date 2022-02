Sturm-Fans: „Bitte endlich wieder ein Auftaktspiel gewinnen“

Der SK Sturm trifft zum Auftakt ins neue Kalenderjahr auswärts auf die WSG Tirol. Glauben die Sturm-Fans an einen gelungenen Start ihrer Mannschaft? Alle...

Sohnemann: „Frühlingserwachen. Nach einer eher durchwachsenen Vorbereitung, und „ruhigen“ Wintertransferzeit, steht also der Frühjahrsauftakt vor der Tür. Sturm hat mit Yeboah den besten Stürmer, Tirol mit Petsos seinen Abräumen und mit Klassen seinen besten Linksverteidiger verloren. Demgegenüber stehen ein millionenschwerer Einkauf bei Sturm und die vorausschauende Verpflichtung von Ogrinec, als Petsos-Erbe und von Kofi Schulz als Linksverteidiger. Zusätzlich wurde mit Prica, dem Sohn von Rade Prica, ein bekannter Name verpflichtet. Rein vom Papier her würde ich sagen, wir konnten uns besser verstärken bzw. die Mannschaft zusammenhalten. Tirol hat eine ganz passable Vorbereitung gespielt, unsere war, zumindest von den Ergebnissen her, ein Desaster. Aber alles in allem trifft hier der 10. (Tirol) der Bundesliga auf den Tabellen-2. (Sturm). Die Favoritenrolle sollte somit klar sein und ich bin gespannt, ob die Mannschaft das schultern kann.“

Stgr1909: „Für die Moral wäre ein Auftaktsieg enorm wichtig vor allem in Hinsicht auf das wichtigere Spiel gegen Rapid. Da hat man dann noch den Vorteil, dass Rapid vorher gegen Salzburg und unter der Woche gegen Vitesse spielt.“

Killver: „Die Vorbereitungsspiele waren wirklich ein Graus, dazu noch die Corona Hektik und Kurztrainingslager. Spricht also wenig für einen Sieg, also wirds fix einer.“

Frohnatur: „Eine akzeptable Leistung plus keine Niederlage, damit wäre ich zufrieden. So schlecht sind die Tiroler nicht, und man sieht bei Rapid und WAC, dass das erste Spiel zach werden könnt. Dazu kommt Sturm und Frühjahrsauftakt, eh schon wissen.“

lovehateheRo: „Im Sturm haben wir halt jetzt die neue Situation mit zwei Linksfüßen. Vorher hattest Jantscher, der nach links ausweicht und Yeboah, der nach rechts ausweicht. In der neuen Konstellation muss sich das erst noch finden. Gegen NK Bravo hat man gut gesehen, dass Jantscher auf der rechten Seite immer die gleiche Drehung gemacht hat wie sonst links, nur ist er damit halt dann nicht in den freien Raum am Flügel, sondern in die Mitte gezogen. Deswegen würde ich auch eher Jantscher links und Hojlund rechts spielen lassen, damit Jantscher mehr den linken Flügel besetzt, vor allem auch deswegen, weil rechts im Mittelfeld normal Hierländer spielen wird, der auch sehr gerne in die Mitte zieht.“

SturmfanDöblingMitCape: „Nach der Vorbereitung erwarte ich mir spielerisch recht wenig und wäre mit einem Kampf-Sieg sehr zufrieden. Ich glaub die Mannschaft braucht wieder etwas, bis sie sich findet.“

SteirAIR: „Prinzipiell wie wir wissen kann in dieser Liga JEDER GEGEN JEDEN verlieren. Sogar Salzburg gegen die Admira. Wenn du nicht bereit bist 100% zu geben, gewinnst auch nicht. Die Liga ist nicht so schlecht wie allgemein dargestellt würde ich behaupten. Daher kann es auch gegen Wattens schiefgehen.“

kinski12: „Am Freitag jährt sich der letzte Sturm-Sieg zum Frühjahresauftakt zum 10. Mal. Wichtig wird sein, dass man vor allem defensiv gegenüber der Vorbereitung Stabilität reinbringt. Offensiv wird man sehen, kann man schwer einschätzen. Für mich ist das Auswärtsspiel kein Nachteil, muss man nicht zwingend ein Spiel machen, wo man sich derzeit wohl tendenziell schwerer tut als auch schon.“

Jaisinho: „Ich will nur eins: Endlich wieder ein Auftaktspiel zum Frühjahr gewinnen. Muss ka Leckerbissen werden, aber bittschön gewinnen.“

