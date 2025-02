Nach dem Aus im Cup-Viertelfinale brennen die Sturm-Fans auf eine Revanche an der Wiener Austria in der Liga. Wir haben vor dem Frühjahrsauftakt in...

Nach dem Aus im Cup-Viertelfinale brennen die Sturm-Fans auf eine Revanche an der Wiener Austria in der Liga. Wir haben vor dem Frühjahrsauftakt in der heimischen Bundesliga, der gleich das Duell Erster gegen Zweiter bringt, die Erwartungen der Sturm-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größter Fußball-Community eingeholt.

themanwhowasntthere: „Eventuell gab’s ja die Watschn im Cup zum richtigen Zeitpunkt und Säumel und Team ziehen die richtigen Lehren daraus. Für einen Solo-Sturm fehlt uns definitiv das Material und eine Doppelsechs beschneidet uns in der Liga einfach viel zu sehr.“

Chr1s: „Wenn die richtigen Schlüsse aus dem Cup-Match gezogen werden, dann sei ihnen der „Ausrutscher“ verziehen. Ein zweites Mal sollten wir uns aber nicht abkochen lassen, dann hast wohl sofort etwas Unruhe im Verein. Zwecks Tempo rechne ich fast mit Aiwu hinten.“

Vuibrett: „Bin sehr pessimistisch. Nach gestern scheinen wir kein Rezept gegen eine gut eingestellte Mannschaft zu haben. Keine Ahnung, wer da das Tor treffen soll. Rechne mit der nächsten Niederlage.“

pit1312: „Ich würde mit Horvat beginnen. Ich weiß, er ist nicht unbedingt in Hochform, aber er ist der Einzige, der Standards und Weitschüsse kann. Gegen eine defensiv so gute Mannschaft wie die Austria brauchst genau das. Dann also wieder Bøving offensiver und Camara auf die Bank!“

Kernölbauer: „Ich denke, dass Wichtigste wird sein, sich nicht erneut von der Austria überrumpeln zu lassen. Es wirkte im Cup so, als wäre man auf die ungewohnt aggressive Anfangsphase des Gegners überhaupt nicht vorbereitet gewesen, wodurch man dann das Gegentor gefressen hat und der restliche Spielverlauf bereits vorgezeichnet war.“

SturmUndDrang: „Richtungsweisendes Spiel. Wenn wir verlieren, dann gibts ganz schnell Unruhe im Umfeld. Wenn wir gewinnen, war das Cup-Aus nur ein Ausrutscher und wir werden eh wieder Meister. Für den Kopf ist das Spiel viel wichtiger, als für die Tabelle.“

steinzeit: „So, Revanche ist angesagt! Richtig lieb haben sich ja die Spieler (siehe letzten Minuten im Cup) anscheinend nicht, ob dies aus den Köpfen bis Freitag zu bringen sein wird, das wage ich zu bezweifeln. Also benötigt es vorrangig (so meine Meinung) eines korrekten Spielleiters, der geradlinig, fair die brennheiße Partie leitet. Wird spannend, wem diese Aufgabe umgehängt wird! Die Austria hat einen hervorragenden Abwehrverbund, mit extrem guten Kopfballspielern und einem (das überrascht mich eigentlich am meisten) überragenden Organisator Dragovic. Gegen diese Veilchen hinten zu sein, bedeutet wohl eine Mammutaufgabe. Aber der Samstag hat gezeigt, wir können auch so ein Bollwerk auseinandernehmen und ordentlich ins Wanken bringen. Der letzte Pass, der gelungene Schuss und Kaltschnäutzigkeit vor dem Tor haben gefehlt, um ein hervorragendes Spiel von uns entsprechend zu belohnen. Ich gehe davon aus, dass wir nach der Tochi-Sperre mit einem Zweiersturm mit Mayulu und Jatta auflaufen. Jawohl: Jatta! Mag ja durchaus sein, dass für die mehrheitlichen Fernseh-Sturmschauer-Experten unser Seedy ein Reibebaum ist, aber im Stadion ist ersichtlich, warum er bei zwei Trainern stets den Vorzug erhält. Er ist so wichtig für die Mannschaft, mit seinem Anlaufen, dem stets lästig sein und diesem unaufhörlichem „Wühlen“ sorgt er bereits im gegnerischen Drittel für Unruhe. Mayulu hat in seinen ersten 30 Minuten (für mich) auch angedeutet, warum man ihn holte. Der passt da schon gut rein und wird uns noch viel Freude machen. Hoffentlich schon am Freitag, wo wir endlich wieder unsere Torhymne hören sollten.“

Vöslauer: „Pflichtsieg. Was uns unter Ilzer ausgezeichnet hat war, dass wir nach Rückschlägen immer sofort wieder „da“ waren. Sowas erwarte ich mir nun auch am Freitag! Das Glück muss erzwungen werden. Manchmal bin ich ein nachtragender Sack. Für diesen Antifußball der von der Austria gegen Ilves Tampere gespielt wurde samt desaströsen Ausscheiden mit vierGegentoren fehlen mir heute noch die Worte. Von der damaligen Stellungnahme ihres Trainers Helms ganz zu schweigen. Das hat mich lange geblendet. Aber es hat sich ja doch etwas geändert seit damals. Was ich spätestens seit Samstag schon anerkennen muss: Sie können mit den sehr physischen Spielern Handl und Plavotic (zusammen gefühlt 5,00m lang) im Verbund mit dem abgewichsten Baller Dragovic hinten schon ziemlich gut den Beton anrühren. Dazu haben sie am Flügel mit Ranftl einen Grobmotoriker, Unsympathler, Schauspieler, aber Kämpfer, sowie mit Vinlöf eine akzeptable Bayern-Leihe welche sich mittlerweile gut eingefunden hat. Im Zentrum haben sie mit Barry den nächsten Lackl, der aber gut kicken kann. Gepaart mit zwei guten Stürmern (Prelec und Malone ist gute Ö-Bundesliga-Qualität) läuft das Werkl also derzeit so, wie es eben läuft und es kann sich auch eine relativ filigrane Hendlbrust wie Fitz kreativ besser entfalten. Nach dem violetten Loblied bleibt aber ein Faktum trotzdem bestehen: Wir haben die besseren Kicker. Und so gut sie die Räume vermutlich wieder eng machen werden, erneut werden Plavotic und Co. unseren auf den Zehen steigen und für gute Freistoßpositionen sorgen. Vielleicht sogar einmal im 16er und vielleicht sieht es dann sogar auch der Schiri. Zweifelsfrei sollten wir auch wieder zu etlichen Standards kommen, die wir entweder generell besser treten sollten oder ob der langen Austria-Lulatsche vielleicht öfters kurz abspielen sollten…“

Schönaugürtel Mario: „Gewissermaßen spielen die feinsten Foda Fussball. Hinten sehr stabil und vorne effizient wenn sie kontern können. Dass das unangenehm ist haben wir im Cup gesehen. Ich erwarte mir aber schon eine Reaktion in der Meisterschaft. Die besseren Kicker spielen für uns.“

zwinkinho: „Könnt halt auch einfach ein 0:0 werden weil in der Liga muss es keinen Sieger geben.

Halte das ehrlich gesagt gar nicht für unwahrscheinlich. Uns fehlten am Samstag die Mittel und die Austria hat einfach, passend zum Cup, alles gegeben was möglich war. Ich fürchte unsere Mittel werden nicht bedeutend besser werden bis zum Spiel und die Austria wird evtl. etwas weniger wollen – somit 0:0.“

Juran: „Alles nur keine Doppelsechs mehr gegen die Austria, Umstellung zurück zur Ilzer-Raute und mit zwei echten Stürmern. Mayulu soll beginnen neben Jatta oder Camara, Grgic sehe ich am Freitag als Wechselspieler.“

Jaisinho: „Ich erwarte mir schon eine Reaktion und dass jeder Kaderspieler des SK Sturm am Freitag auf „sportliche“ Revanche aus ist. Säumel und Co. werden, so hoffe ich doch, die Lehren aus dem Cup-Aus gezogen haben und entsprechend reagieren bzw. die Truppe darauf einstellen. Wäre auch ein Statement an die Konkurrenz und wir würden auf sechs Punkte davonziehen. Das Restprogramm ist nämlich weit weg von „einfach“ (Salzburg und WAC auswärts, dazu die beiden Linzer, wo du dir auch nie sicher sein kannst) und dann noch das Derby ohne Auswärtsfans… das Programm hat es in sich.“

Reinhard Steckin: „Unfassbar, wie wir uns auf einmal vor der Austria so anscheißen. Ja sie haben uns am Samstag mit ihrer Kompaktheit die Schneid abgekauft, aber auch nur, weil wir es zugelassen haben. Es wird Freitag ein komplett anderes Spiel, bei dem wir endlich wieder mutig und hoch anpressend agieren müssen. Im Umkehrschluss zu den guten Auftritten international unter Säumel, kann man genauso bemängeln, dass wir in der Liga die Handbremse drinnen lassen. Vor allem die Schnittspiele sind unter Ilzer sehr oft auf unsere Seite gefallen, weil wir genauso mutig und aggressiv drauf gegangen sind.“

Mehr Fanmeinungen zum SK Sturm Graz findet ihr im Sturm-Forum des Austrian Soccer Board.