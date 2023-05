Sturm-Fans: „Der Druck liegt bei den Salzburgern“

Im Spitzenspiel der österreichischen Liga empfängt Tabellenführer RB Salzburg den SK Sturm. Die Grazer sind in dieser Saison ein hartnäckiger Verfolger und die Mannschaft...

Im Spitzenspiel der österreichischen Liga empfängt Tabellenführer RB Salzburg den SK Sturm. Die Grazer sind in dieser Saison ein hartnäckiger Verfolger und die Mannschaft von Christian Ilzer kann mit einem Sieg punktemäßig gleich ziehen, wobei Sturm auch im Falle eines Sieges auf einen weiteren Ausrutscher der Jaissle-Elf hoffen muss. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans von dieser Partie erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

rmax1: „Bei diesem Spiel habe ich eher ein schlechtes Gefühl. Vor allem, wenn man das Spiel wieder ähnlich anlegt wie das letzte und hauptsächlich mit hohen Bällen arbeitet. Beim letzten Spiel gegen den LASK und selbst bei den Spielen von RB gegen Rapid hat man eigentlich schön gesehen, wie man aktuell gegen RB spielen muss. Ich weiß aber nicht, ob wir das auch so hinbekommen. Interessant wird auch sein, ob RB ihr Spiel gegen uns auch wieder ähnlich anlegen wird, wie beim letzten Aufeinandertreffen, wo sie ja auf das Spielerische verzichtet haben und ebenfalls hauptsächlich auf hohe Bälle gesetzt haben. Sollten wir aber dennoch wider Erwarten dieses Spiel gewinnen, leg ich mich fest, dass RB im letzten Spiel gegen die Austria Punkte liegen lässt.“

Masudi: „Wenn man Meister werden will, muss man gewinnen.“

Veteran82: „Einfach drauf losspielen … Druck ist da, aber kein unbedingter, da keiner die Meisterschaft erwartet. Weniger mit hohen Bällen agieren als in Graz, Pavlovic und Solet wird man so nicht knacken können, eher über die Außen, wo man mit Dedic und wer auch immer links spielt auf jeden Fall nicht top besetzt ist wie in der Mitte. Die Schnelligkeit und Technik haben wir und auch die spielerische Klasse um dies zu lösen. Vor allem Dedic ist auf jeden Fall eine Schwachstelle, die es zu bespielen gilt!“

Schönaugürtel Mario: „Da gibt’s keinen Druck, nur eine super Chance sich mit einer CL-Truppe zu messen und eventuell am Ende der Saison mit einem historischen Titel für die tolle Arbeit belohnt zu werden.“

Johnnie Gunther: „Das Spiel ist das Zuckerl der bisherigen Saison, mit dem die Meisterentscheidung vertagt werden kann – eine Belohnung, die sich die Mannschaft erarbeitet hat. Bin gespannt, wie wir vor allem im Vergleich zum letzten RB spiel auftreten.“

lgrad94: „Freu mich richtig. Die Mannschaft wird sicher alles geben, die Chance besteht, dass wir RBS besiegen, auch wenn sie minimal ist. Freu mich aber auch ums Drumherum – komplett voller Auswärtssektor, nice Stimmung.“

MrColl: „Bei dem Spiel letztens zuhause gegen RB hatte ich vor dem Spiel echt das erste Mal etwas Hoffnung gegen RB, dass wir zumindest ein X holen und waren dann eigentlich chancenlos diesmal sehe ich es eigentlich anders – ich glaub Salzburg wird sich diese Chance nicht nehmen lassen zuhause den Titel zu fixieren, dafür sind sie meiner Meinung nach dann einfach zu gut und das obwohl sie momentan so viele Verletzte haben. Klar eine kleine Chance hat man immer, aber ich würde da nicht zu viel erwarten und vor allem selbst wenn man gewinnen sollte kann ich mir echt nicht vorstellen, dass Salzburg dann nochmal Punkte abgibt und wir haben vor allem mit dem LASK dann ja auch noch einen Gegner, der alles andere als leicht ist. Also Chancen auf den Titel sehe ich bei 0,1% und ja Fußballmärchen gibt es, aber wenn man ehrlich ist sind die ganz selten und eben in 99% der Fälle gibt es keine Märchen sondern den Ausgang was sich die meisten sowieso denken. Aber zumindest kann man in dem Spiel jetzt einfach voll offensiv spielen, weil wirklich zu verlieren hat man nicht viel.“

Regger13: „Sehe den Druck auch bei Salzburg. An einem guten Tag kann man Salzburg biegen, da braucht Salzburg net mal an besonders schlechten Tag erwischen.“

Alex011: „Im Heimspiel hat unser hohes Spiel auf Emegha und Sakaria gar nicht funktioniert. Ich hoffe Ilzer hat auch einen Plan „B“ – weil die Partie hat mich sehr an den Saisonbeginn gegen den WAC etc. erinnert. Als man oft uninspiriert die Wuchtel vor gedroschen hat.“

AmaTian: „Ganz schwierig da eine Prognose abzugeben, aber auf jeden Fall hoffe ich, dass man sich von außen nicht wieder zu viel Druck auferlegen lässt (Stichwort Double). Hat die Mannschaft im April beim Heimspiel leider etwas gehemmt, wo es um die Tabellenführung ging. Rein grundsätzlich traue ich unserer megageilen Truppe in Salzburg aber alles zu, so viel ist klar. Wichtig wäre echt das Schnegg wieder spielt. Der hat letzte Runde bis zu seiner Verletzung wieder eine Top-Partie gespielt. Ersatz Dante ist für mich eine kleine Wundertüte, kann gut spielen, aber genauso das Gegenteil. Gut auch das Emegha wieder zurück sein wird, auch wenn Texeira gestern bis auf die unglücklichen Abschlüsse ein guter Ersatz war.“

Stgr1909: „Gegen Salzburg war Dante auch immer stark. Aber Schnegg ist halt gerade top in Form.“

necki1983: „Ich weiß nicht so recht. Klar, was Schnegg zurzeit raushaut ist genial, gegen jeden anderen Gegner ist er in der derzeitigen Form Dante vorzuziehen. Aber gerade gegen RB zeigte Dante eigentlich immer seine besten Leistungen und bei Schnegg war das letzte RB Spiel wohl das einzige, wo er mir jetzt im Frühjahr nicht so gut gefallen hat. Wirklich schwierig, aber man könnte hier durchaus überlegen Dante zu bringen, auch wenn beide fit sind.“

