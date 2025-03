Sturm-Fans: „Der richtige Gegner um Selbstvertrauen zu holen“

Das Grazer Derby steht vor der Tür und wir wollen uns ansehen was die Fans beider Mannschaften sich von dem Spiel erwarten. Wir starten...

Das Grazer Derby steht vor der Tür und wir wollen uns ansehen was die Fans beider Mannschaften sich von dem Spiel erwarten. Wir starten mit den Kommentaren der Sturm-Anhänger, die nach der Niederlage gegen RB Salzburg drei Punkte gegen den Stadtrivalen einfahren wollen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.



Grazoshvili: „Bin schon sehr neugierig, ob wir es – vor allem mental – schaffen, eine Reaktion zu zeigen. Irgendwann wird auch mal ein Sieg für den GAK fällig im Derby, aber hoffentlich noch nicht diesen Sonntag.“

Veteran82: „Gewinnen, gewinnen, gewinnen … Reaktion zeigen und wieder in einen Flow spielen. ‚Alte Leistungsträger‘ müssen wieder marschieren und die Jungen befreien, um aufspielen zu können. Der Druck ist groß, alles außer ein Sieg wäre sportlich wohl eine grobe Enttäuschung. Und JA, dann müsste man auch über den Trainer diskutieren, vor allem da auch eine Länderspielpause naht, in der man doch noch mal was verändern kann, da es danach um ALLES geht. Sollte man im oberen Playoff keine Top-3-Platzierung erreichen, ist vieles, das wir in den letzten Jahren aufgebaut haben, mit einem Schlag zerstört. Und ja, das MUSS der Anspruch mit dieser Mannschaft sein. Qualitativ würde ich uns von den Spielern mindestens zwei Klassen über den GAK stellen. Prinzipiell der richtige Gegner, um sich wieder Selbstvertrauen zu holen. Fürs Spiel wird der GAK nicht viel machen, sondern natürlich über Konter ihr Glück versuchen. Umso wichtiger wäre es, gegen die sieben bis acht Verteidiger dann unsere Chancen auch zu nützen.“

Chr1s: „Pflichtsieg mit überzeugender Leistung. Alles andere wäre enttäuschend und ein Grund, sich neu zu orientieren auf der Trainerbank.“

Vöslauer: „Die Zukunft des Trainers an einzelnen Spielen und/oder Ergebnissen festzumachen, halte ich immer für fragwürdig. Nachdem wir unsere Grippewellen immer als Erklärung (ich schreib bewusst nicht Ausrede) dafür nutzen, warum wir bzw. einzelne Spieler kraft- & saftlos agieren, sollte es beim GAK nicht anders aussehen. Die wurden ja auch von einer Welle stark gebeutelt. Wir spielen im ‚eigenen Stadion‘ (jo eh – der GAK auch) gegen einen körperlich angeschlagenen Abstiegskandidaten. Noch dazu müssen wir zum dritten Mal in der kurzen Rückrunde bereits die zu oft zitierte Reaktion heraufbeschwören. Natürlich muss ein Dreier her, und der wird auch unabhängig vom Trainer gelingen.“

lovehateheRo: „Wird ein klarer Sieg, und damit ist dann alles wieder gut.“

kellners: „Gleiche Startelf wie gegen Salzburg, gleich ins Spiel gehen wie gegen Salzburg, in Führung gehen wie gegen Salzburg und dann drauf bleiben – nicht wie gegen Salzburg. Der GAK ist bestenfalls ein Aufbaugegner, im schlimmsten Fall aber ein Krisenherd für Sturm. Die Roten werden den Teufel tun und das Spiel herschenken. Motivation muss man aber nicht suchen: Mit einem Derby-Sieg geht es um einiges schöner in die Meistergruppe. Die drei Punkte schmecken auch besser. Es gibt also vieles zu gewinnen und wenig zu verlieren – meckern tun sowieso alle gern. Ein geneigter Sturmfan findet immer was zum Sempern. Das kriegst in die Wiege gelegt, zusammen mit einem Flascherl Kernöl.“

Vuibrett: „Ich war letzte Woche davon überzeugt, dass wir in Salzburg nie und niemals gewinnen werden. Und genauso sehe ich uns diese Woche nicht verlieren. Und den Bonus mit dem Sieg gibt’s diesmal oben drauf.“

Seit1909: „Ich befürchte, dass einigen hier diese Siegessicherheit am Sonntag so richtig um die Ohren fliegen wird. Jedes Derby war knapp, sogar das 5:2 war kurzzeitig knapp …“

steinzeit: „Es gibt ja eh keinen Plan B, das Spiel muss und wird gewonnen werden! Natürlich, so sind die Mechanismen im Fußball eben, geht es um den “Trainerkopf“. Eine Niederlage kann sich Säumel nicht mehr leisten und würde spätestens ein negativer LASK-Ausklang Parensen zum Handeln zwingen. Ob und inwieweit innerhalb der Kabine Klartext gesprochen wurde, wird man ja sehen. Dass jetzt nun nicht nur der Trainer, sondern auch die Spieler ordentlich in der Pflicht stehen, sollte aber auch allen klar sein. Dass wir nach wie vor ein Spitzenteam sind, hat zumindest die erste Halbzeit in Salzburg gezeigt. Warum und wieso es in der zweiten Halbzeit zu so einem augenscheinlichen Leistungsabfall kam, sollten entsprechende interne Analysen aufzeigen und – am wichtigsten – sofortigst entgegengewirkt werden. Traineraufgabe, und daran wird man Jürgen beurteilen können. Bei einer Derbyniederlage gibt es keine Ausreden und kein Hoffen auf ‚es wird schon‘, da wäre der Zug wohl endgültig abgefahren!“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Kommentare der Sturm-Fans vor dem Derby gegen den GAK.