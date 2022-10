Sturm-Fans: „Die Austria auf Distanz halten“

Der SK Sturm ist heute bei der Wiener Austria zu Gast, die in den vergangenen Bundesliga-Runden starke Leistungen zeigte und seit dem dritten Spieltag...

Der SK Sturm ist heute bei der Wiener Austria zu Gast, die in den vergangenen Bundesliga-Runden starke Leistungen zeigte und seit dem dritten Spieltag keine Partie mehr verlor. Was erwarten sich die Sturm-Fans nach der Länderspielpause von ihrer Mannschaft? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Schönaugürtel Mario: „Die sportliche Führung passt wieder und das Zuschauerinteresse ist zurück. Die Austria wird nicht leicht zu besiegen sein. Im Sinne der Liga hoff ich, dass sie das finanziell auch irgendwie in den Griff bekommen in den nächsten fünf Jahren. Bei uns muss man abwarten wer dann überhaupt fit und in Form sein wird. Vorne haben wir heuer ordentlich durchrotieren müssen.“

GrazTiefschwarz: „Denke, dass wir momentan ziemlich unberechenbar sind, da eben die Rückkehr von Jantscher und Kiteishvili schon einiges ausmachen wird.“

steinzeit: „Eigentlich sehr erfreulich, dass eine Aufstellung von Sturm momentan nur schwer vorhersehbar ist. Kiti, Jantscher wieder auf dem Weg zurück, Fuseini wird stärker und stärker, Ajeti & Emegha soll es auch schon wieder besser gehen, Horvat und Boving kaum aus der Mannschaft zu denken, dazu sind mit Wels und Lang absolute Hoffnungen und ja, da wären auch noch Sarkaria und Demaku, die du gerade gegen den Ex-Klub durchaus auf die Wiese lassen kannst/musst. Selbst in der Abwehr ist die Auswahl (Schnegg, Dante, Borkovic, Affengruber, Oroz ) keine Einfache, da hat ein gegnerischer Trainer sicherlich so seine großen Fragezeichen. Vielmehr ja auch jederzeit von der Bank „nichts Schlechtes“ hineingeworfen werden kann.“

Vuibrett: „Frage ist wohl, wer von Anfang an mehr Dampf machen kann!? Ein eingespielter Horvat oder Otar, der in der Regel zwar über Horvat zu stellen ist, jedoch wenig bis gar keine Spielpraxis auf Wettbewerbsniveau hat.“

prep0an: „Ich bin da aktuell noch eher bei Horvat. Aber schon arg, wenn man dann noch je nach Startaufstellung nach 60-70 Minuten jemanden von Kiti, Jantscher, Sakaria, Boving, Ajeti oder Fuseini bringen kann. Mein Tipp für die Partie wäre Sarkaria, Ajeti und Horvat von Beginn an und wenn’s nicht läuft dann mit Böving, Jantscher und Otar irgendwann in der 2. Halbzeit – huiii“

killver: „Die 10 war letzte Saison unser größtes Problem nachdem Kiteishvili raus war. Schön Alternativen zu haben. Bin gespannt was da das Stammpersonal wird, denke aber das wird sich Spiel zu Spiel ändern.“

Pepi_Gonzales: „Dadurch, dass der LASK auf RB trifft ist mit einem Sieg von uns einiges möglich…Es gab schon schlechtere Ausgangspositionen für uns. Gleichzeitig wurde man bei einem Sieg die Austria auf Distanz halten und einen weiteren echten Schritt Richtung fixes oberes Playoff machen.“

Vuibrett: „Ein X wäre schon sehr wichtig um die Austria auf Distanz zu halten. Alles andere wäre die Krönung, selbst eine Niederlage wäre kein Beinbruch, aber unnötig und nervig. Daher bitte die Qualität sprechen lassen und gewinnen.“

lovehateheRo: „Das muss natürlich gewonnen werden, gerade wenn Kiteishvili wieder dabei ist.“

