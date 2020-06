Sturm-Fans: „Die Saison ist zum Glück bald aus…“

Der SK Sturm gab im Spiel gegen den SK Rapid einen 0:2-Rückstand aus der Hand und ging auch im ersten Spiel nach der Ära...

Der SK Sturm gab im Spiel gegen den SK Rapid einen 0:2-Rückstand aus der Hand und ging auch im ersten Spiel nach der Ära von El Maestro als Verlierer vom Platz. Wir wollen uns ansehen was die Sturm-Fans im Austrian Soccer Board zur Vorstellung ihrer Mannschaft sagen. Hier geht es zu den Kommentaren der Rapid-Fans.

LeTissier: „Ja, diese Partie noch zu verlieren, darf nicht passieren. Aber das war Spiel 1 nach dem größten Trainermissverständnis in der jüngeren Geschichte, seit der letzten Leermeldung sind gerade mal vier Tage vergangen. Dass die Jungen uns nicht aus der Scheißleitn lotsen innerhalb von 96 Stunden, ist völlig logisch. Das wäre die Aufgabe der Führungsspieler, die wir aktuell einfach nicht haben.“

Jaisinho: „So eine 2. Halbzeit gehört genauso bestraft. Gratulation an Rapid, haben Sie sich verdient. Ein Spiel das unseren Zustand perfekt beschreibt. Unser körperlicher Zustand ist eine Frechheit. Ich hoffe Platz 5 hat sich endlich erledigt. Wir haben nix, aber gar nix in einem Playoff oder EC-Quali zu suchen.“

GrazTiefschwarz: „Ich will auch nicht pauschal auf die Jungen einhauen, die können ja absolut nix dafür, für die derzeitige Lage. Nur ich habe momentan die Sorge, dass unsere Jungen uns nächste Saison leider nicht sehr viel weiterhelfen können. So einen wie Maresic haben wir halt momentan nicht.“

OidaFoda: „Unsere Heimbilanz in der Meistergruppe ist ähnlich sensationell wie jene im Europacup.“

MrColl: „Die zweite Halbzeit war eigentlich wieder eine Frechheit. Man führt 2:0 und spielt dann so einen Dreck zusammen – wenn man sich hinten reinstellt, soll man wenigstens ein Konzept dafür haben, was aber auch nicht der Fall war. Die Saison ist zum Glück bald aus, ich hoffe auf eine bessere nächste Saison aber momentan ist da wenig zu sehen. Mal abwarten wer Trainer wird was sich am Kader verändern wird aber es muss viel sein damit nächste Saison gut wird, bzw. müssen wir wirklich froh sein das wir in den Top 6 wären sonst müssten wir vermutlich echt zittern ob wir in der Liga bleiben mit den Leistungen die wir zeigen.“

plieschn: „Die Mannschaft ist einfach zum vergessen, da ist nichts, aber auch wirklich nichts, was einem Hoffnung machen könnte. Komplette Unfähigkeit, mehr siehst da am Platz nicht. Da ist egal, wen du an die Seitenlinie stellst.“

Andi13: „Vollkommen verdienter Sieg von Rapid. Das mangelnde Zweikampfverhalten in der 2. HZ war eine Frechheit sondergleichen. Nach dem 2:0 haben sie einige wahrscheinlich wieder gefühlt wie richtige Helden.“

Alkonymus: „2:0 verspielen schön und gut, aber WIE das ist ja eine Frechheit echt. Zweite Halbzeit war eine komplette Katastrophe.“

OoK_PS: „Viel zu spät gewechselt, das geht zu einem großen Teil auch auf Hösele. Verdienter Sieg für Rapid. Weiter jedes Heimspiel im oberen Playoff verloren. Was mit der Kondition passiert ist würde mich schon interessieren. Denn im Herbst hat die eigentlich gestimmt, aber der Abfall ist ja dramatisch.“

Lobboo: „Das war sicher kein Konditions-Problem. Rapid hat zu Halbzeit die Taktik gewechselt und wir wussten nicht damit umzugehen. das ist ein Coaching-Problem. Ich will hier nicht Hösele dissen, der kann in drei Tagen auch nichts zerreißen, aber Kühbauer hatte genug Zeit zwei Systeme zu etablieren.“

