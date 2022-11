Sturm-Fans: „Die Schicker-Verlängerung ist ein Statement“

Der SK Sturm Graz zeigt nicht nur auf dem Spielfeld starke Leistungen, sondern stellte in den vergangenen Tagen auch die Weichen für die Zukunft....

Der SK Sturm Graz zeigt nicht nur auf dem Spielfeld starke Leistungen, sondern stellte in den vergangenen Tagen auch die Weichen für die Zukunft. Nach der Verlängerung des Abwehrchefs Gregory Wüthrich, gaben die Blackies auch eine Einigung mit Sportdirektor Andreas Schicker bekannt, um den sich auch das zukünftige Präsidium des SK Rapid bemühte. Der Mastermind des starken Sturm-Kaders verlängerte vorzeitig seinen bis zum Jahr 2024 laufenden Vertrag um zwei Jahre und erklärte, dass sein Weg mit dem SK Sturm noch nicht zu Ende sei. Was sagen die Sturm-Fans zur Verlängerung? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

paytv23: „Sehr gute Entscheidung. Hoffentlich hat der Verein bei der Neuverhandlung des Vertrages schön was draufgelegt. Gute Arbeit gehört belohnt. Da muss sich Rapid nun zum Glück jemand anders suchen.“

GrazTiefschwarz: „Hat hier eigentlich echt jemand geglaubt, der Schicker wechselt zu Rapid? Da müsste man ja völlig verwirrt sein, um so einen Schritt zu tätigen.“

SturmUK: „Schicker hat es in kurzer Zeit geschafft den ausgeglichensten Kader zusammenzustellen, den Sturm jemals hatte, man hat erstmals seit Ewigkeiten eine klare Strategie und die setzt er perfekt um! Wir sind nicht am Zenit unsere Entwicklung, sondern am Beginn nur geht diese viel schneller als gedacht. Der Kader wird nur noch stärker werden, wir werden wieder mehr Spieler aus dem eigenen Nachwuchs haben, weil sich die Investitionen in die eigene Infrastruktur bezahlt machen, konstante Transfer-Erlöse erzielen vielleicht wirklich bis hin zum eigenen Stadion mit einer Schicker Statue in einer Reihe mit Osim und anderen! Weil die Zeit und Möglichkeit all das zu verwirklichen (und das braucht ohne Mateschitz-Millionen schließlich lange) hat man in Wien nicht, in Graz hats lange gedauert aber ich habe vertrauen, dass man Schicker auch bei etwaigen Rückschlägen weitermachen lässt, das Potential noch lange nicht ausgeschöpft und der Zenit noch nicht erreicht ist.“

FloB: „Mega-Aktion vom Verein, intern werden die schon ordentlich geschmuzelt haben bei den ganzen Gerüchten.“

Auslandschwoazer: „Wahnsinnig wichtige Personalentscheidung und Glückwunsch an alle, dass dies geklappt hat. Kontinuität bei Erfolg und auf hohem Niveau ist sehr schwer – das ist der Grundstock!“

MrColl: „Selbst wenn es für Schicker gut war, dass Rapid Interesse an ihm hatte damit er vielleicht wirklich einen besseren Vertrag bekommt wäre bzw. ist das gar kein Problem für mich ich hab immer gesagt er ist sein Geld wert und darf gerne einen top Vertrag jetzt haben.“

Sohnemann: „Die Verlängerung ist ein Statement und Balsam für meine Nerven. Danke Andi!“

rmax1: „Diese Verlängerung vom Andi ist so richtig geil. Konnte gestern lange nicht einschlafen, da ich so gehypt war. Mit taugt vor allem, dass sich Schicker für uns und gegen Rapid entschieden hat. Gegen ein Rapid, welches in arroganter, hochnäsiger Bayern-Manier glaubt, dass sie nur mit dem Finger schnippen müssen und alle tanzen nach ihrer Pfeife. A la „Wir sind Rapid, wer seid ihr“. Jetzt heißt es weiterhin so gut zu arbeiten, die Pause zu nützen, um den Kader nochmals eine Stufe zu heben und im Frühjahr voll angreifen.“

Pepi_Gonzales: „Ein Ferguson hat damals bei United sogar rausverhandelt, dass kein Spieler mehr wie er verdienen kann, wenn ich das richtig im Kopf habe. Womit ich sagen will: Masterminds darf man sich schon was kosten lassen.“

Sturmgewitter: „Ich war immer völlig davon überzeugt, dass Schicker bleibt und Rapid ein Rückschritt wäre. Schicker hat das Störfeuer von Rapid geschickt zur Gehaltsverhandlung verwendet.“

User1234: „Was man bei Schicker nach fünf Transferzeiten schon sagen kann ist, dass auch im Vergleich zu Kreissl es diese kompletten Griffe ins Klo wie Balaj, Hosiner, Sakic oder Ferreira entweder nicht gegeben hat, oder diese zumindest nur geliehen wurden. Ich denke schon, dass da auch das gesamte Scouting einen wesentlichen Einfluss hat, den es davor vermutlich nicht in der Form gegeben hat und man mehr auf Vorschläge von Beratern etc. eingegangen ist. Deswegen habe ich da auch weniger Sorge, dass man hier wirklich auf mehreren Positionen kapital danebengreift. Klar wird nicht jeder Spieler der um 2-3 Mio. kommt auch um 15-20 wieder verkauft werden aber ich sehe mit dem aktuellen Zugang schon eine langfristige Möglichkeit durch das Know-how Geld für die Infrastruktur und das Budget einzunehmen.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Beiträge zur Schicker-Verlängerung beim SK Sturm.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!