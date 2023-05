Sturm-Fans: „Die schöne Serie gegen Rapid hergeschenkt“

Der SK Sturm verlor das gestrige Bundesliga-Spiel gegen den SK Rapid nach einer 2:0-Führung noch mit 2:3. Nachdem wir uns die Kommentare der Rapid-Fans...

Der SK Sturm verlor das gestrige Bundesliga-Spiel gegen den SK Rapid nach einer 2:0-Führung noch mit 2:3. Nachdem wir uns die Kommentare der Rapid-Fans angesehen haben, wollen wir nun schauen, was die Sturm-Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Swnö 13: „Mich ärgert diese Niederlage schon ziemlich. Was man der Mannschaft ankreiden muss ist, dass sie nach einer Führung häufig nachlassen. Bei vier der letzten fünf Niederlagen waren wir 1:0 in Führung. Anscheinend nehmen es die Jungs dann ein wenig zu locker. Da kann man aber sicher im Mentalbereich ansetzen. Nichtsdestotrotz eine Top-Saison.“

TraunseeSchwoaza: „Tja, ärgerlich wegen der schönen Serie gegen Rapid, aber das war’s dann auch schon wieder. Ich dachte, wir wären heuer einen Schritt weiter was diese „Blumentopf“-Phase der Saison betrifft. Die ersten 30 Minuten hat’s auch echt danach ausgesehen, war nur die Höhe des Sieges die Frage… Dann, mit dem Anschlusstreffer muss irgendetwas passiert sein im Kopf der Spieler, sodass man den Faden komplett verlor und Rapid richtig ins Spielen gekommen ist. Am meisten wird sich Ilzer ärgern, für mich ist diese geile Saison eh schon vorbei.“

The Flash: „Nach dem 0:2 einfach zum Spielen aufgehört. Die Niederlage war komplett unnötig. Nicht weil Rapid so gut war, sondern wir sie auch dazu eingeladen haben. Dann kommt so ein Ergebnis raus. Wenn man einfach normal weitergespielt hätte, hätte Rapid nicht mal ein Tor zusammengebracht. Scheiße gelaufen heute, und wenn wir nächste Woche gegen den LASK so spielen wird mir übel, dann drücken sie uns vier Tore rein.“

GrazTiefschwarz: „Ich will mich gar nicht groß aufregen, weil eh alles schön und gut ist, aber dass wir ähnlich wie voriges Jahr dann nur mehr mit 90% spielen macht wirklich keinen Spaß… Der Anspruch sollte es sein immer alles zu geben und den Punkteschnitt möglichst hoch zu halten, aber das wird der Chris hoffentlich auch so predigen.“

Vuibrett: „Sturm macht keine Lust, wenn’s um nix mehr geht…“

RasmusHojlund: „Viel mehr als das Spiel stört mich, dass Rapid deshalb jetzt einen Riesen-Schritt Richtung Platz 4 macht.“

Vöslauer: „Ich finde wir haben in dieser Saison sogar schon schwächer gespielt bzw. saftloser und schlussendlich trotzdem gewonnen. Insofern liegt’s auch am Gegner, der sich heute einfach reingefightet hat. Nüchtern betrachtet braucht man heute nicht auszucken. Enttäuscht darf man aber trotzdem sein, das bin ich immer gegen Rapid und prinzipiell bei 0er – und die eklatanten Fehler bei den Gegentoren muss man auch nicht unterm Teppich kehren…“

Black-White1909: „Unser größtes Problem ist also, dass wir nachlassen, wenn wir Platz 2 und Cupsieg fixiert haben, good times.“

themanwhowasntthere: „Ganz davon abgesehen, dass wir, wie schon geschrieben, letzte Saison der Austria das Europa-Ticket geschenkt haben und nun halt Rapid dran ist, hab ich Rapid generell lieber in Europa als die Austria. Allein schon, weil ich mir gern anschauen würde, wie die Bundesliga dann nächste Saison die Lizenzvergabe gestaltet, wenn der Austria die geplanten Einnahmen aus dem Europapokal fehlen.“

lovehateheRo: „Unser Spiel funktioniert nicht, wenn die Spieler den letzten Schritt nicht gehen und die paar Prozent weniger geben. Komplett unnötig, die schöne Serie so herzuschenken. Bitte nächste Woche Grgic, Stückler und Wels von Anfang an, denen würde das sehr viel bringen, und solche Halbgas-Auftritte bringen sowieso keinem etwas.“

OoK_PS: „Enttäuschend und unnötig. Gegen den LASK (für den es heute auch um nichts mehr ging und dennoch gewonnen hat) kann man sich wohl auf die nächste Niederlage einstellen. Auch eine Serie.“

Jaisinho: „Auch wenn es um nix mehr geht, aber so wie wir da nach dem 2:0 agiert haben hat das keinen guten Eindruck hinterlassen. Am Ende schenkt man Rapid so Platz 4. Völlig unnötig.“

Pepi_Gonzales: „Leid tut es mir nur für die Auswärtsfans, die so zahlreich mitgefahren sind. Denen wäre man schon einen 100% Auftritt schuldig, wenn man schon nicht rotiert.“

