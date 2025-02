Sturm-Fans: „Dieser Dreier muss in Graz bleiben“

Der SK Sturm trifft nach der 0:3-Niederlage gegen den Wolfsberger AC heute auf Blau-Weiß Linz und die Fans hoffen, dass ihrer Mannschaft wieder in...

Der SK Sturm trifft nach der 0:3-Niederlage gegen den Wolfsberger AC heute auf Blau-Weiß Linz und die Fans hoffen, dass ihrer Mannschaft wieder in die Spur zurückfindet. Wir fassen die besten Kommentare der Anhänger aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, für euch zusammen.

markymushroom: „Nach dieser unsäglichen Leistung erwarte ich mir eine extreme Leistungssteigerung und drei Punkte. Selbst ein unverdienter Sieg würde sich in der aktuellen Lage für mich wie eine Niederlage anfühlen. Das würde nur über offensichtliche Probleme hinwegtäuschen. Möge uns Jürgen Säumel und die Mannschaft eines Besseren belehren.“

WSOSerious: „Denke, das Spiel könnte richtungsweisend für Jürgen Säumel sein. Nicht im Hinblick auf Konsequenzen, sondern ob das noch was wird. Pflichtsieg.“

Vöslauer: „Grundsätzlich geht es auch gegen den FC Blau-Weiß Linz vorerst ‚nur‘ um maximal 1,5 Punkte. Mit einem Unentschieden oder gar einer Niederlage hätte ich heute insofern noch halbwegs ‚gut‘ leben können, wenn die Leistung wenigstens eine starke gewesen wäre. Denn im Gegensatz zu manch anderer Meinung befand ich beide Leistungen gegen die Austria für nicht gut (genug). Ich hätte somit wenigstens am Spielfeld wieder gerne ein altes Gesicht erkannt. Sollte bekanntlich nicht so sein. Das Turnaround-Spiel der bisherigen Saison war ja bekanntlich das 2:2 in Favoriten, wo wir nur dank Aussetzern von eigenen Spielern und Schiedsrichter nicht gewonnen haben, aber gefühlt seit längerer Zeit mit der Leistung per se sehr zufrieden waren. Anschließend wurde ein Höhenflug eingeläutet. Man darf die eigenen Ansprüche jetzt nicht eingraben, nicht gegen FC Blau-Weiß Linz, aber fast noch mehr als die 1,5 Punkte würde mich eine spielerisch dominante und defensiv sattelfeste Darbietung beruhigen und freuen. Was für mich immer ein gutes Indiz dafür ist, ob man derzeit mit der Leistung oder doch mehr ‚nur‘ mit fehlendem Spielglück bzw. mangelnder Konstanz zu kämpfen hat, sind die Leistungen/Outputs innerhalb einer Halbzeit. Im Kalenderjahr 2025 hatten wir bisher zehn Halbzeiten, die Bilanz: 1 Sieg(e) – 3 Unentschieden – 6 Niederlagen. Ehrlich gesagt eine ziemlich erschreckende Bilanz, wobei man natürlich beachten muss: Wir hatten zwei Spiele gegen (starke) Champions-League-Mannschaften, das kann verfälschen.“

Jaisinho: „Ich erwarte mir eine klare Reaktion. Und da darf es nur einen Sieg geben. Ende der Durchsage. Mir ist völlig wurscht, was da jetzt die ganze Woche trainiert, geredet oder angepasst wird. Am Samstag will ich eine Sturm-Mannschaft sehen, die den Gegner ‚fressen‘ will.“

steinzeit: „Alle positiven Tugenden der Vergangenheit auf den Platz gebracht und Wolfsberg ist verziehen. Wenn da nicht eine Mannschaft aufläuft, ‚aufgezuckert‘ bis zum ‚geht nicht mehr‘, ja dann haben/hätten wir ein Problem. Tempo, Aggressivität, Intensität – gepaart mit unserer spielerischen Überlegenheit – sollten für eine klare Wiedergutmachung reichen. Es dürfen auch gerne wieder unsere ‚Mittelfeldler‘ torgefährlich werden und treffen, unsere Standardgefährlichkeit zurückkommen oder unsere Stürmer treffen – egal, dieser Dreier muss & wird in Graz bleiben!“

kratos_SaNcHeZ: „Chukwuani muss spielen. Alles andere würde mich überraschen. Ich bin sogar froh, dass er gegen den WAC nicht eingewechselt wurde. So geht er dann unbescholten ins nächste Spiel. Geändert hätte es eh nichts mehr, und für den Kopf ist es vielleicht auch besser.“

Kernölbauer: „Wie wär’s, Tochi mal wieder als Achter auszuprobieren? Er bekäme Spielzeit, wir hätten mehr Körperlichkeit im Mittelfeld und die Doppelsechs wäre vermieden.“

Veteran82: „Wenn Wüthrich und Kiti wieder in Normalform agieren, Stankovic entweder auch oder mal von der Bank kommt und Tochi startet, haben wir gleich ein ganz anderes Spielerlebnis. Auf keinen Fall gegen den FC Blau-Weiß Linz mit nur einem Stürmer starten. Wir werden viele Strafraumsituationen generieren, wenn alles normal abläuft. Wichtig wäre es, dass wir vor allem mit unseren Außenverteidigern wieder Druck erzeugen, ansonsten sind wir viel zu leicht auszurechnen und werden kaum die nötigen Strafraumszenen generieren können … vor allem auch, um die Mitte zu entlasten.“

kranklhaska: „Ein Sieg, egal wie, und ich bin happy. Ansonsten geht’s ganz schnell in eine andere Richtung.“

SturmUndDrang: „Wüsste jetzt nicht, wieso das Spiel gegen FC Blau-Weiß Linz mehr oder weniger richtungsweisend sein wird als die Spiele gegen die Austria und den WAC. Es macht mir wenig Hoffnung, dass wir jetzt seit Ilzers Abgang innerhalb so kurzer Zeit von der besten Mannschaft des Landes zumindest spielerisch auf dem Niveau eines Mittelständers angekommen sind. WAC in Ehren, stark, was die machen, aber wenn du Meister werden willst, darfst du nicht komplett untergehen – speziell nachdem da eh noch eine Rechnung offen war vom Herbst. Ich erwarte mir also wirklich keine signifikante Veränderung. Scheiblehner weiß über unsere Instabilität Bescheid und wird sicher auf Sieg spielen. Und aufgrund unserer letzten Leistungen halte ich es nicht für unwahrscheinlich, dass FC Blau-Weiß Linz das Spiel auch gewinnen wird.“

