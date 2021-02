Sturm-Fans: „Ein Sieg für die Moral“

Der SK Sturm setzte sich gestern dank eines Last-Minute-Treffers von Jusuf Gazibegovic mit 2:1 gegen die SV Ried durch. Wir wollen uns ansehen was...

Der SK Sturm setzte sich gestern dank eines Last-Minute-Treffers von Jusuf Gazibegovic mit 2:1 gegen die SV Ried durch. Wir wollen uns ansehen was die Fans der Blackies zum Spiel ihrer Mannschaft und zu den wichtigen drei Punkten sagen. Alle Kommentare stammen wie immer aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Ozzarp: „Wir sind halt im Lernprozess! Unsere Verteidigung heute war 20-19-25-20 Jahre alt, davor Ljubic der ja auch nicht gerade ein Routinier ist. Das lässt für die Zukunft schon hoffen! Spielerisch ist das auch 100:1 zum letzten Jahr – nach dem Herbst sind unsere Ansprüche gewachsen wir sollten wieder realistischer sein! Top 6 und dann befreit aufspielen, weil wir nichts zu verlieren haben da oben! Solche Siege wie heute sind einfach wunderschön, vor allem gegen solch destruktive Mannschaften! Yeboah wird uns gegen Mannschaft wo wir nicht so dominant sind noch viel Freude bereiten“

paytv23: „Das Spiel ist unglücklich verlaufen. Hätten wir bloß eine von den vielen Chancen verwertet, wärs vorbei gewesen mit Ried. Nach dem Ausgleich haben die sich hinten zu fünft reingestellt, und auf Konter gewartet. Dass es dann brenzlig werden kann, und wir uns gegen Betonwände schwertun, ist bekannt.“

Kysyourself: „Bin mit der Leistung zufrieden, hochverdienter Sieg! Teilweise richtig gute Spielzüge dabei. Schade, dass man momentan vorm Tor nicht sehr effektiv ist, aber das wird schon wieder kommen. Der Kick macht Spaß.“

killver: „Puh, erstmal abgeregt. Geiles Tor, geile Gefühle, schade dass niemand im Stadion war. Dennoch bleib ich dabei, dass das leistungstechnisch heute sehr dürftig war. Aber sehr, sehr wichtig der Sieg für die Moral.“

Jaisinho: „Sieg war gestern enorm wichtig, vor allem in der Art und Weise. Ein Punkt aus den Partien gegen Altach und Ried wäre, auch in einer demütigen Umbruchsaison, zu wenig gewesen. Die Partie gestern nicht zu gewinnen wäre einer Enttäuschung gleichgekommen, zumal es ob der Chancen erst gar nicht so eng hätte werden dürfen. Aber abgehakt, Partie wurde am Ende, auch mit dem verdienten Quäntchen Glück gewonnen. Ob der Ball beim Ausgleich jetzt tatsächlich im vollen Umfang hinter der Linie war oder nicht wird man eh nimmer feststellen können. Dass aber der Linienrichter von seiner Position im Grunde erst gar keine Entscheidung hätte treffen können, weil schlicht gar nicht möglich, ist das eigentliche Problem!“

GraveDigger: „Spätestens in der 50. Minute muss man 3:0 führen; so kam nach dem Ausgleich wieder das große Zittern und einige unnötige Fehler ins Spiel. Hat aber – natürlich mit diesem verdienten Ende noch viel mehr – dennoch sehr viel Spaß gemacht gestern zuzusehen.“

sanktpetri: „Wir haben das Spiel heute mit fünf U20-Feldspielern beendet, und das nicht in einer Phase, wo die Partie längst gewonnen oder verloren war. Bitte nicht vergessen, wenn wieder mal wer noch mehr junge Spieler fordert.“

prep0an: „Bis zum Gegentor war es außer der Chancenverwertung ja eine äußerst gute Leistung, kämpferisch und spielerisch. Hoffentlich gibt dieser Lucky Punch jetzt wieder den Auftrieb den die Jungs momentan brauchen. Ich weiß, viele haben heute Yeboah gefordert, man hat allerdings auch gesehen, dass er noch ein paar Trainings mit dem Team braucht, die Ansätze sind zweifelsfrei vorhanden.“

Jacobssen: „Wir waren eigentlich über 90 Minuten stark da, hätte es dieses eine Tor nicht gegeben, wäre da niemand auch nur ansatzweise auf die Idee gekommen, dass Ried punkten könnte. Chancenauswertung war wieder einmal mangelhaft, das ist aus meiner Sicht das größte Manko in der Saison, die schwankende Leistung stört mich dabei nur gering.“

Black-White1909: „Nehme den Ried-Coach das erste Mal bewusst war, wirkt sehr sympathisch und überlegt. Sieht natürlich seine eigene Mannschaft etwas besser als man sie aus Sturm-Sicht bewerten würde, aber das ist denke ich normal.“

Dobinator: „Es würde wirklich nicht schaden, wenn man nach Siegen und/oder auch Niederlagen am Boden bleiben würde. Ehrlich, was habt ihr euch erwartet, heuer? Das wir mit +15 (nach Punkteteilung) Meister werden und die Champions League aufmischen? Sturm hat nach 16 Runden ganze 3 Niederlagen, und alle 3 wären (!) vermeidbar gewesen, Sturm war heuer noch nie „hoffnungslos“ unterlegen.“

