Sturm-Fans: „Eine Partie ohne Bauchweh“

Der SK Sturm gewann gegen Austria Klagenfurt souverän mit 4:1 und bleibt damit dem Tabellenführer aus Salzburg auf den Fersen. Wir wollen uns ansehen was die Sturm-Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

paytv23: „Bis zum Gegentor und einer Unachtsamkeit und geraume Zeit danach ein souverän gespieltes Match. Die Klagenfurter haben gut dagegengehalten und waren stets giftig gegen den Ball. Schade, dass es Teixeira trotz Elfer nicht vergönnt war sein erstes Tor zu erzielen. Erfreulich, dass Jantscher wieder gespielt hat. Sturm Graz!“

TraunseeSchwoaza: „Ein Start in die Partie, wie du ihn dir nur wünschen kannst, alle hungrig, alle giftig, alle körperlich und geistig voll auf der Höhe. Beim Gegentor hat man dann schon gesehen, dass die Mannschaft mit der Konzentration einen Gang zurückgeschalten hat – wurde sofort bestraft. In Summe aber ein ganz solider Auftritt der ganzen Mannschaft. Unsere Bank – die bei zehn anderen Bundesliga-Vereinen stammspielen würde – ist und bleibt für mich unsere größte Stärke! Ich sag nur Amadou Dante. Wahnsinn. Ist gefühlt das ganze Frühjahr auf der Bank, null Spielpraxis, kommt vor der Pause für einen sehr starken Schnegg, und spielt das mit einem Selbstvertrauen, dass dir der Mund offenbleibt (vorbei am Gegner mit Eisenbahner, Top-Vorlage vorm 4:0 Elfer, Zweikämpfe, …).“

Vöslauer: „Endlich haben wir wieder ein Spiel ohne viel „Bauchweh“ genießen dürfen. Der Start könnte besser und effizienter nicht sein, Schnegg mit einem absoluten Traumtor und zusätzlich hat er auch noch selbst das 2:0 eingeleitet. Richtig starke Vorstellung seinerseits, wenn er aufgezuckert ist und die erste Aktion gelingt, ist er eine unaufhaltsame Maschine…Der Sieg hätte am Ende durchaus noch höher ausfallen können, obwohl ich finde, dass wir heute eigentlich nur eine durchschnittliche Leistung geboten haben. Da hat uns der Spielverlauf endlich mal kräftig unter die Arme gegriffen…“

MrBroesel: „Puhhh, ich hoffe dieses Spiel bleibt Teixeira nicht allzu lange im Kopf. Der muss sich im Sommer ordentlich steigern, damit er ansatzweise eine Chance auf Einsatzminuten hat. War gestern meiner Meinung nach schon sehr schwach.“

Chr1s: „Das Spiel war heute richtig gut anzusehen. Vielleicht täusch ich mich aber gefühlt gab es sehr wenig „kleine“ Fouls bzw. allgemein Unterbrechungen. War fast durchgehend ein schöner Spielfluss. Hervorzuheben heute natürlich Schnegg, der neben dem Traumtor auch das 2:0 mit einem Zuckerpass eingeleitet hat. Dante konnte ihn, nach kurzen Anlaufschwierigkeiten, glücklicherweise gut ersetzen. Der Pass auf Teixeira war Weltklasse. Schade, dass es bei Teixeira aktuell nicht läuft. Man sieht sein Potenzial aber die letzten Prozente fehlen einfach noch. Der wird uns nächste Saison viel Freude bereiten.“

lgrad94: „Schnegg, Weltklasse. Prass, Gazi, Mani und Teixeira auch stark. Ansonsten ganz durchschnittliche Leistung. Hoffe, dass Schnegg nicht ausfällt, obwohl Dante heute gut war, ist Schnegg aktuell ganz klar die Nummer Eins auf der Position. Es ist alles noch drin – freu mich auf Salzburg am Sonntag.“

Stgr1909: „Also vier Tore sind super und man hat endlich mal so einen Pflichtsieg trocken runtergespielt. Aber um Arnautovic zu zitieren: es hätte heute auch 8- oder 9- stellig ausgehen können.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen der Sturm-Fans nach dem klaren 4:1-Sieg gegen Austria Klagenfurt.