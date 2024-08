Sturm-Fans: „Es gibt einfachere Auftaktspiele“

Der SK Sturm Graz ist heute beim SK Rapid zu Gast. Was erwarten sich die Fans des Double-Gewinners von dem Auswärtsspiel in Hütteldorf? Wir...

Der SK Sturm Graz ist heute beim SK Rapid zu Gast. Was erwarten sich die Fans des Double-Gewinners von dem Auswärtsspiel in Hütteldorf? Wir haben die Kommentare der Sturm-Fans für euch zusammengefasst! Alle Wortmeldungen stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

SturmUndDrang: „Bin ganz guter Dinge. Klar, das Spiel gegen Krems war schwierig, aber Krems ist doch ein deutlich schwererer Gegner als Rapid. Spaß beiseite. Das wird ein schweres Spiel. Rapid hat keinen schlechten Kader, wenn auch nicht so einen guten wie wir. Vielleicht war das Krems-Spiel zum richtigen Zeitpunkt ein Aufwecker. Wenn wir den Titel verteidigen wollen, brauchts in jedem Spiel 100%. Wenn du nur auf 80% bist, macht dir Krems Probleme, und Rapid auch. Die spielen daheim, haben gut eingekauft denke ich, und werden alles geben. Trotzdem bin ich überzeugt, dass unsere Qualität überwiegt. Ich rechne mit vielen Toren und einem 3:2 Sieg für uns. Tore – Sarkaria (liebt es gegen Rapid zu treffen), Biereth (Traumtor ins Kreuzeck) und Camara (hat nach der letzten Saison Lunte gerochen und macht gegen einen Aufbaugegner sein zweites Tor).“

SchwoazaPeter: „Rapid ist gut drauf. Die werden uns am Sonntag bestimmt nichts schenken. Mit einer guten Leistung ist dort für uns aber immer etwas drinnen. Die Qualität im Kader haben wir.“

Sohnemann: „Wie wir gegen Krems gesehen haben, sind wir noch lange nicht auf dem Level der letzten Saison. Für mich war es gestern, wie schon im anderen Thread gepostet, die Leichtigkeit der letzten Saison und die fehlende defensive Stabilität, die uns auch in Hütteldorf vor Probleme stellen könnte. Das sind eigentlich Mechanismen, die du in einer spielfreien Woche eintrainieren bzw. verfestigen könntest. Aber na ja, Klagenfurt, PSG, eh schon wissen. Im Vergleich zur letzten Saison fehlen uns mit Prass, Schnegg, Affengruber und Kiteishvili vier potentielle Stammspieler, was du schon in den Abläufen merkst. Von dem her wäre ich schon mit einem Punkt zufrieden, hoffe aber auf mehr.“

Sanchez1: „Speziell die paar Mal, wo Wisla gestern sich in schnellen Angriffen versucht hat, ist die Rapid-Defensive schon immer wieder geschwommen. Ganz sattelfest wirkte das nicht. Das ist ein Punkt, den wir versuchen müssen auszunutzen. Sollte Cvetkovic aber fit werden, könnte das schon wieder ganz anders aussehen. Vorne ist offenbar Burgstaller wieder in Form, da gilt es aufzupassen. Beljo hingegen wirkt noch eher wir ein Fremdkörper. Ein Sieg zum Saisonauftakt ist hier schon drinnen, aber natürlich kein Selbstläufer.“

Jaisinho: „Gibt weitaus „einfachere“ Auftaktspiele als in Wien gegen Rapid. Rapid mit neuer Truppe, Euphorie. Das wird für uns, wie gewohnt, eine harte Nuss. Vorteil für uns könnte Rapids EC-Einsatz am Donnerstag sein, wo noch dazu eine Affenhitze vorausgesagt wird. Mit einer Woche Regeneration, Vorbereitung sollte das zumindest ein kleiner Vorteil für uns sein. Klar wollen wir gewinnen, aber ich wäre mit einem Remis auch nicht ganz unzufrieden, zumal die Auslosung danach sich dann wesentlich „optimaler“ für uns liest. Wichtig wird sein, dass wir in den ersten fünf bis sieben Runden ordentlich punkten. Sobald die CL-Partien dazukommen, und auch der Spielplan in der Buli straffer und härter wird, erwarte ich mir diese Saison weitaus mehr „Unebenheiten“.“

Magisches Dreieck: „Wird denke ich eine harte Partie, Rapid etwas erneuert mit teils guten Verstärkungen und zwei Europacup Partien in den beiden. Denke sie sind etwas eingespielter als wir doch unsere individuelle Qualität wird schlussendlich den kleinen aber feinen Unterschied wieder Ausmachen.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Spiel zwischen dem SK Rapid und dem SK Sturm.