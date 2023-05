Sturm-Fans: „Es war trotzdem eine unglaubliche Saison“

Der SK Sturm verlor das Spitzenspiel gegen RB Salzburg mit 1:2 und muss sich so zwei Runden vor Schluss aus dem Meisterschaftsrennen verabschieden. Wir...

Der SK Sturm verlor das Spitzenspiel gegen RB Salzburg mit 1:2 und muss sich so zwei Runden vor Schluss aus dem Meisterschaftsrennen verabschieden. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft gegen RB Salzburg sagen? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Jaisinho: „Alles gut. Mich ärgerts kaum. Vize + Cupsieg. Das war eine unglaubliche Saison. Bin stolz auf unsere Truppe. Am Ende hats eben nicht gereicht bzw. war es halt der eine oder andere Selbstfaller zu viel. Gratulation nach Salzburg. Jetzt noch die Saison ordentlich zu Ende spielen und dann in den wohlverdienten Urlaub. War eine geile Saison. Daran ändert die Niederlage heute nichts.“

Sp1n: „Trotzdem eine super Partie und Saison. Platz 2 fix, einfach grandios. Jetzt würde ich mir zu Hause gegen den LASK ein Abschiedsspiel für Siebenhandl wünschen.“

Vöslauer: „Starke erste Halbzeit, bis auf die Adamu-Chance konsequent und sehr stark verteidigt. Und selbst in dieser Aktion hatten wir einen Mann bei der Grätsche bzw. einen Bären von Okonkwo im Tor, der in solche Szenen nicht viel mehr Raum bietet als ein Eishockeytormann vor seinem (kleinen) Tor. Die Führung durch Stanko definitiv nicht unverdient (was für eine Hereingabe), auch wenn es eine ausgeglichene Partie war. Das 1:1 extrem ärgerlich, wir sind schlecht reingekommen (oder Salzburg aus deren Sicht endlich besser). Okonkwo pariert sensationell den Adamu-Abschluss und dann landet der Rebound von Affi genau vor die Füße eines Salzburgers. Darf einfach nicht passieren, wenn du schon eine 100% vereitelst, tut so ein „Rebound“ einfach doppelt weh. Danach gab es einen offenen Schlagabtausch, Emegha der mit Krampf noch immer Pavlovic davonläuft bzw. Solet mit seinem Patenhaken abschütteln kann und natürlich auch die Großchance von Hierli per Kopf. Auch durch unsere Standards herrschte viel Gefahr. Auf der anderen Seite tauchte plötzlich Sesko, der heute von Wüthrich/Affi so gut wie immer abgekocht wurde, vor Okonkwo auf, sah einen 2,00-Mann und schoss aus Panik drüber. Schlussendlich haben sie es uns aber doch geschossen, das 2:1. Wüthrich sieht dabei natürlich als letzter Mann nicht gut aus, aber ich kann alle beruhigen, Konate wird der nächste nach Adeyemi, Daka und Co. sein, der für Salzburg auch internationales Topformat zum Narren hält. Was heute überwiegt ist der Stolz/Freude auf den zweiten Platz. Salzburg ist verdient Meister, viel hat nicht gefehlt. Wir werden es niemals erfahren, aber selbst wenn Hierli den Kopfball versenkt und wir nicht unverdient siegen, hätte Salzburg gegen die beiden Austrias nichts anbrennen lassen.“

lovehateheRo: „Verloren haben wir die Meisterschaft wegen unnötiger Umfaller, aber nicht heute.“

kranklhaska: „Gratulation an Salzburg. Sturm sicher in der Europa League, Champions League wird hart aber nicht unmöglich. Wichtig ist, dass man Emegha, Prass usw. halten kann. Wird schwer, immer neu aufbauen und Erfolg haben, ist nicht in Stein gemeißelt.“

GrazTiefschwarz: „Spiel war ganz gut unsererseits, wüsste nicht was man großartig kritisieren sollte. Wenn Emegha den am Anfang reinhebt, schaut die Welt anders aus. Die Chance war gering, insofern erwartbar, aber ärgerlich ist es nun trotzdem, wenn man sich nicht viel außer die verpatzte Chance im Heimspiel und ein paar Ausrutscher im Grunddurchgang vorwerfen kann.“

paytv23: „Selbst wenn wir gewonnen hätten, wäre noch ein Punkteverlust von Salzburg notwendig gewesen. Und selbst hätten wir gegen Rapid und LASK keine Punkte liegen lassen dürfen. Die Aufgabe wäre also trotz Sieg keine leichte gewesen. Schwer vorstellbar, dass RB gegen Klagenfurt oder die Austria was liegen lassen wird.“

lovehateheRo: „Ich habe nicht verstanden, wieso er Horvat so lange nicht gebracht hat, vor allem weil Kiteishvili kein gutes Spiel hatte. Auch nicht, wieso er mit Prass einen der besten rausnimmt. Aber bei Teixeira sieht man langsam, wie viel er uns dann hoffentlich ab nächster Saison bringen kann.“

plieschn: „Im Endeffekt war es eine unglaubliche Saison, allein schon mit dem Cup-Titel. Der zweite Platz ist objektiv betrachtet als Verein mit dem viertgrößten Budget eine Sensation, schon allein deshalb, weil das keine Eintagsfliege, sondern ein wiederholter Erfolg war. Ein Erfolg, auf den wahnsinnig konsequent hingearbeitet wurde. Auch heute kann man nicht stolzer auf diese Mannschaft und den ganzen Verein sein!“

ScharkusMopp: „Das ist also das vorläufige Ende einer geilen Saison. Nicht ganz so verlaufen, wie erhofft, aber wieder zwei Runden vor Ende fix Vizemeister ist doch mehr, als man sich vor zwei Jahren erträumen durfte…“

Auslandschwoazer: „Alles in allem ist Salzburg logischerweise verdient Meister und dazu kann man gratulieren. Trotz nahezu geringer Aussichten tuts doch ein bisschen weh, dass jetzt Gewissheit herrscht. Nichtsdestotrotz: Sturm kann mächtig stolz sein auf die dritte erfolgreiche Saison in Serie, gekrönt durch einen Cup-Titel und der Wiederteilnahme in einem internationalen Bewerb…“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach der 1:2-Niederlage des SK Sturm gegen RB Salzburg.