Sturm-Fans: „Es war wieder einmal kein Plan B vorhanden“

Der SK Sturm verlor das erste Pflichtspiel im neuen Jahr gegen den LASK mit 0:2 und schied damit aus dem ÖFB-Cup aus. Wir wollen uns ansehen was die Sturm-Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

phips1909: „Grundsätzlich kann man sagen, dass wir keinerlei Konzept hatten, um gefährlich zu werden. Auf der anderen Seite haben wir aber auch wenig zugelassen, was auch an einem harmlosen LASK gelegen hat. Mich stört einfach nur, dass man der Mannschaft einfach nicht ansieht, dass sie sich um jeden Preis in das Halbfinale, wo zu 66% ein Zweitligist gewartet hätte. So leicht kommt man jetzt lange nicht mehr ins Finale.“

HiDa93: „Zum Spiel: es war sicher mehr drinnen heute, weder Sturm noch LASK konnte richtig gefährliche Offensivaktionen setzen. Schade, dass der Ausgleich nicht gezählt hat. Der LASK war in entscheidenden Situationen vielleicht eine Spur besser, Verlängerung hätte ich gerne gesehen. Schön auch, dass der Auswärtssektor gut gefüllt war, denke 1.500 Schwoaze waren mit dabei.“

Schwarzweißblau: „Im Endeffekt waren alle drei Saisonspiele gegen den LASK sehr knapp, in allen drei Spielen hat der Schiri uns auf keinen Fall geholfen und in allen drei Spielen haben Kleinigkeiten den Ausschlag gegeben. Klar kannst du in der Theorie besser spielen. In der Theorie kannst du sogar den LASK oder sonst wen dreimal herspielen, aber das spielt´s aktuell halt nicht. Und dann tut´s doppelt und dreifach weh, wenn solche Entscheidungen gegen uns fallen.“

sanktpetri: „Meiner Meinung nach hatte der LASK seit Jahren noch nie so wenige Möglichkeiten gegen uns wie heute. Er hatte auch in Spielen der letzten Jahre, die wir etwas glücklich gewonnen hatten, deutlich bessere und viel mehr Möglichkeiten. Die Mannschaft war diesmal sehr gut eingestellt und hatte ein sehr gutes Rezept, es war sehr eng und letztlich hat der Schiri gegen uns das Spiel entschieden.“

Jaisinho: „Leid tut es mir heute um die zahlreichen Sturm-Fans, welche die Reise mitmachten. Und um sonst niemand. Weder die am Feld, noch die, die diese „Taktik“ vorgaben. Die mitgereisten Fans haben sich das nicht verdient. Wie gesagt, letzte Saison gegen eine hiniche Austria ausgeschieden, heute gegen einen biederen LASK. Schade um die Chance im Cup.“

Juran: „So eine Nacht darüber geschlafen und ich bin immer noch sauer, sauer auf den Schiedsrichter – den nicht gegeben Elfer kann er geben, und vor allem das vermeintlich irreguläre Tor war ein reguläres Tor da gab es kein aktives oder passives Abseits und keiner unserer Spieler hat den tormann der Linzer die Sicht verstellt. Das Tor hätte er geben müssen…. Schade wäre richtig gerne wieder nach Klagenfurt gepilgert.“

Douglas: „Wieder einmal muss das Schiriteam für Ausreden herhalten, echt zum Kotzen, wie wär’s damit, einfach besseren Fußball spielen, dann sind Fehlentscheidungen nebensächlich!“

Durchschnittskicker: „Ich finde die Taktik mit den hohen Bällen war durchaus die richtige, die Linzer kamen überhaupt nicht ins Pressing. Nur ist es bei dieser Taktik wichtig 1:0 in Führung zu gehen, was uns nicht gelang. Nestor El Maestro hatte sich selbst schon mal kritisiert und gesagt dass er eigentlich keinen Plan B hat. Das hat man gestern wieder gesehen, nach dem 0:1 konnte man null Druck aufbauen. Es war alles auf Einzelaktionen aufgebaut, spielerisch war das sehr schlecht. Es hilft jedoch nichts, wir müssen das Frühjahr abwarten und dann die richtigen Schlüsse ziehen.“

