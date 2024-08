Sturm-Fans: „Gegen Hartberg ein anderes Gesicht zeigen“

Der SK Sturm Graz trifft nach der Niederlage gegen den SK Rapid auf den TSV Hartberg und die Fans hoffen auf eine Leistungssteigerung ihrer...

Der SK Sturm Graz trifft nach der Niederlage gegen den SK Rapid auf den TSV Hartberg und die Fans hoffen auf eine Leistungssteigerung ihrer Mannschaft. Wir fassen die besten Kommentare aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, für euch zusammen.

SchwoazaPeter: „Schopp wird seine Burschen sicher wieder gut einstellen. Einfach wird es nicht. Unsere Jungs werden sich steigern. Ein Sieg wäre schon wichtig, um nicht zu früh in der Saison unter Druck zu geraten.“

Veteran82: „Reaktion zeigen, körperlich sollte ja wieder alles passen. Otar wird auch fitter werden und Tochi auch. Jetzt kann man sich in Form spielen. Konzentriert auftreten, dann werden das drei Punkte.“

quaiz: „Hartberg ist sicher auch nicht leicht zu bespielen, wobei sie gegen den LASK erst etwas aufgezeigt haben, als dieser nur mehr verwalten wollte. Das Tor zum 1:2 war aber sehr gut und schön herausgespielt. Ich erwarte mir wieder eine Mannschaft, die körperlich hoffentlich in einer besseren Verfassung sein wird. Wenn’s ein Magen-Darm- oder gar Corona-Virus war, wird man wohl nicht länger voll auf der Höhe sein.“

SturmUndDrang: „Ich erwarte mir eine deutlich aktivere Mannschaft und ein dominantes Auftreten. Auch wenn man Hartberg keinesfalls unterschätzen darf. Vor allem Prokop ist aktuell in Hochform.“

Sohnemann: „Spiel 1 nach Prass und hoffentlich der 1. Sieg. Prinzipiell sehe ich uns gegen Hartberg natürlich in der Rolle des Favoriten, aber mit einer Leistung wie gegen Rapid wird’s natürlich schwer. Wichtig wird sein, in dieser Woche eine angemessene Fitness aufzubauen bzw. zu verbessern. Die war für uns in der Double-Saison ein Erfolgsgarant. Spieler wie Stankovic, Horvat und Kiteishvili müssen schnell wieder ihr volles Potenzial ausschöpfen, was natürlich angesichts der für sie kurzen Pause eine Herausforderung wird. Spieler wie Aiwu, Zvonarek oder Karic müssen unsere Spielidee verinnerlichen.“

SturmUndDrang: „Würde Sarkaria statt Bøving aufstellen. Bøving gefällt mir im Sturm nicht sonderlich. Könnte mir auch Camara vorstellen. Sollte Hartberg den Bus parken (was ich nicht glaube), werden wir Camaras Speed und Technik brauchen.“

af9911: „Gegen Hartberg kann man sicherlich auch mit den körperlich schwächeren Achtern Horvat und Böving spielen, beide sind aber in den ersten zwei Pflichtspielen sehr viel schuldig geblieben (bei Böving fehlt sowieso jegliche Konstanz – Sturm hat wenig von 1-mal überragend und 4-mal dafür höchst mittelmäßig). Kiteishvili hat im Herbst 2021 einen sehr starken linken Achter gespielt. Chukwuani wird noch brauchen, gerade aber gegen Mittelständler wie Hartberg kann das schon gut funktionieren, vor allem treffen sein Körperbau und seine Spielweise wohl genau den Geschmack des Parade-Achters von Ilzer. Zvonarek ist kein Achter, da wird es eher mal wichtig sein, ihm die Basics des Pressens/Attackierens als Zehner einzuimpfen. Als reiner Leihspieler ohne Möglichkeiten für Sturm ist mir sein Alter egal. Er wird härter beurteilt, da muss mehr kommen. Gute Ansätze genügen nicht.“

Stgr1909: „Würde gerne Biereth und Camara vorne sehen. Könnte gegen Hartberg eine super Kombo sein. Hoffe, dass unter der Woche alle fit werden. Der Test mit PSG passt durch diesen Virus jetzt, glaub ich, nicht optimal hinein, aber nach Hartberg ist eh wieder eine Woche Pause.“

Mario1909: „Bin sehr gespannt auf das Spiel. Ich kann es momentan überhaupt nicht einschätzen. Von einer klaren Niederlage bis zu einem Kantersieg ist alles möglich. Hartberg ist bei Standards schwach und anfällig. Wenn wir früh irgendwie was draus machen können, wird es klar in unsere Richtung kippen. Wenn wir dem Gegner Räume und Kontergelegenheiten anbieten, wird es für uns eng.“

Jaisinho: „Ich spreche in Runde 2 ja nicht gerne von einem ‚Pflichtsieg‘. Aber die Partie sollte, nach den mauen Vorstellungen in Krems und in Wien, gewonnen werden. Und sei es nur darum, dass wieder mehr Ruhe ins Werk kommt.“

Alkonymus: „Glaube, dass wir am Wochenende ein anderes Gesicht als gegen Rapid sehen werden. Die Spieler haben gut trainiert die Woche, und keiner ist mehr krank oder sonst was. Ein, zwei kleinere Blessuren gibt’s, aber nix Tragisches.“

trebbiani: „Am Sonntag gegen Hartberg werden wir fix ein anderes Gesicht zeigen als vergangenen Sonntag in Wien. Denke, dass wir das Spiel klar gewinnen werden. 2-mal in Serie holt Hartberg keinen Punkt bei uns. Wenn wir im Mai die blöde Rote Karte nach wenigen Minuten nicht kassiert hätten, wären wir damals auch darüber gefahren. Eigentlich liegt uns der Spielstil vom TSV. Die wollen mitspielen und verstecken sich nicht. Genau das könnte dann ihr Problem werden. Gegen einen Gegner, der nur mauert, tun wir uns immer schwerer. Und wenn 3 Punkte zuhause gegen die Oststeirer nicht unser Anspruch als Double-Sieger sind, was dann?“

