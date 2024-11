Sturm-Fans: „Gerechte Strafe für maue Leistung“

Der SK Sturm Graz trennte sich am Wochenende mit einem 1:1-Unentschieden vom SK Rapid. Der amtierende Meister konnte nach einer roten Karte von Rapid-Mittelfeldspieler...

Der SK Sturm Graz trennte sich am Wochenende mit einem 1:1-Unentschieden vom SK Rapid. Der amtierende Meister konnte nach einer roten Karte von Rapid-Mittelfeldspieler Sangaré die Überzahl nicht nutzen und sich mit dem Punkt zufriedengeben. Wie schätzen die Fans die Leistung ihrer Mannschaft ein? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Durchschnittskicker: „Das X ist leider verdient, war ein sehr schwaches Spiel von uns.“

SchwoazaPeter: „Die gerechte Strafe für eine sehr maue Leistung. Da hat man Big Points verschenkt. Auch wenn der Elfer für mich nicht zu geben ist. Das war kollektiv heute extrem schwach.“

graz_fan: „Hab es fast schon befürchtet, als wir Lavalee rausgenommen haben. Der war heute eigentlich der stabilste Verteidiger. Da hätte ich eher Aiwu oder Geyrhofer rausgenommen. Die haben zu Schluss kaum noch einen Zweikampf gewonnen.“

steirerbua: „Sehe Rapid heuer trotzdem nicht als direkten Konkurrenten. Aber das X war trotzdem unnötig.“

Magisches Dreieck: „Unfassbar, dass wir am Ende noch fast verloren hätten. Nichts desto trotz fühlt sich das wie eine Niederlage an.“

GrazTiefschwarz: „Schade, dass wir grad heute keinen guten Tag erwischt haben. Zu ungenau und zu nervös, das ganze Spiel. Der Blick auf die Tabelle tröstet aber, außerdem haben wir die Rückrunde damit schon mal besser begonnen, als die Hinrunde.“

themanwhowasntthere: „Absolut verdientes Unentschieden. Rapid selbst zu zehnt entschlossener und bissiger wie wir, ohne die Rote verlieren wir das wohl sogar.“

quaiz: „1:1 ist doch leistungsgerecht. Natürlich ärgerlich, dass man am Ende noch den Elfer verursacht, aber da mache ich Aiwu keinen Vorwurf. Geyrhofer schaut auch nicht besonders gut aus, aber der war übers gesamte Spiel hinweg sehr stark. Er ist für mich kein Bankspieler mehr, der Junge hat sich bewiesen und spielt seinen Part trocken runter. Rapid hat das gut gemacht und wir haben zu lange versucht, durch die Mitte zu kombinieren, ging nicht auf, da auch Kite nicht gut war gestern. Für Johnston freut es mich, der zweite Assist und hat guten Schwung gebracht nach der Einwechslung.“

Jaisinho: „Könnts mich jetzt schimpfen, aber das X ist am Ende „gerecht“. Erste Halbzeit war das wenig bis nichts, dank der Roten dann Überwasser, kurz vor dem Ende das Goldtor und dann stellst dich derart deppert an. Und musst am Ende noch froh sein, dich nicht völlig zum Affen zu machen und noch zu verlieren.“

SchwoazaPeter: „Das war heute ein absolutes Big-Point-Spiel. Wir waren heute nicht übermäßig gut. Alles richtig. Wenn es mir dann aber doch gelingt, die Partie durch ein Tor in meine Richtung zu drehen, und ich dann in Überzahl kurz vor Schluss noch einen Strafstoß verschulde, dann ist man aber wirklich völlig selber schuld. Da brauch ich den Grünen keine Rosen streuen. Völlig unnötig. Wir sind klassisch an uns selbst gescheitert. Und das tut schon richtig weh heute.“

Manu_Graz: „Rapid heute stark, bissig und giftig in den Zweikämpfen. Zeitspiel, wann notwendig, und liegen bleiben (Grgic) ebenso. So musst aber auch auftreten, wenn du aus Graz einen Punkt mitnehmen musst. Absolut verdienter Punkt für Rapid, meiner Meinung nach waren sie sogar stärker heute. Die Rote aus Stadionsicht aber absolut unstrittig. Da müssen wir dann 11 vs. 10 einfach mehr machen. Stimmung war stark inkl. Choreos auf beiden Seiten. Für mich war erneut eindeutig, wer fantechnisch die Nr. 1 und Nr. 2 in Österreich ist. Rapid mit zwei Sektoren deutlich (!) lauter als der Stadtrivale mit der ganzen Seite. Ein absolutes Spitzenspiel auf den Rängen und am Feld hart umkämpft.“

killver: „Beljo ist ein guter Stürmer, der hat da Geyrhofer und Aiwu abgekocht. Man kann das easy klären, extrem unnötig. Ich fand die Halbzeit 2 in Ordnung. Rapid muss man mal so an die Wand spielen, auch mit einem Mann mehr, aber ganz vorne zu viele falsche Entscheidungen.“

Chr1s: „Das X ist aber auch kein Weltuntergang. Man hat gemerkt, dass Rapid im Cup geschont hat und bissiger war. Nichtsdestotrotz bin ich lieber im Cup eine Runde weiter. Im Prinzip ist wenig passiert. Geyrhofer hat so ein geiles Stellungsspiel. Wenn man ihm jetzt noch antrainiert, wie er seinen Körper richtig einsetzt, dann wird er immer an der Startelf kratzen.“

graz_fan: „Am System lag es heute eher nicht. Ich habe wenigstens drei Chancen gesehen, wo man statt einen Schuss auf Biereth ablegen hätte können. Nicht zu vergessen die Chance, wo Jatta komplett freistehend nix mit dem Ball anfangen kann. Man muss in der Hinsicht heute auch Johnston loben, der in seinen Minuten für mehr Gefahr gesorgt hat als Gazibegovic in 90.“

