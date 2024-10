Sturm-Fans: „Geyrhofer und Aiwu waren ein Wahnsinn!“

Die Sturm-Fans freuten sich nach dem 2:1-Auswärtssieg in Linz über echte „Big Points“. Wir haben die Reaktionen der Fans des Meisters im Austrian Soccer...

Die Sturm-Fans freuten sich nach dem 2:1-Auswärtssieg in Linz über echte „Big Points“. Wir haben die Reaktionen der Fans des Meisters im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum zusammengefasst.

GrazTiefschwarz: „Bitte alle, die an dem Konter kurz vor Ende beteiligt waren, zu Fuß nach Graz schicken. Ich meine, what the literal fuck? Das war so mies, ich dachte kurz wir wären der GAK.“

SchwoazaPeter: „Drei Punkte gemacht. Über den Rest verlieren wir am besten keine Worte mehr. Die 4-gegen-1-Aktion am Ende sagt eh alles.“

Chr1s: „Sieg ist Sieg. Scherpen fängt sich hoffentlich die kommenden Wochen wieder. Aiwu und Geyrhofer haben mir heut richtig gefallen. Vor allem Geyrhofer ist wirklich top.“

lovehateheRo: „Geyrhofer wieder unglaublich stark. Der Fels in der Brandung hinten drin.“

Jaisinho: „Guad is gaunga.… Für meinen Geschmack haben wir uns das aber unnötig selbst schwerer gemacht als hätte sein müssen…“

Vöslauer: „Aiwu war ab der 90. Minute im “Final Boss”-Modus. Für Zvonarek freut es mich besonders, wurde Zeit, dass er sich belohnt.“

schwarzweißblau: „Im Endeffekt natürlich glücklicher Sieg. Wenn man aber bedenkt, dass Ljubicic am Ende von HZ 1 gelb/rot kriegen kann/muss und Stojkovic bei 2:1 rot kriegen muss, relativiert sich das wieder ein wenig. Trotzdem muss Geyrhofer den 4-gegen-1-Konter einfach auf Böving spielen und alles ist wahrscheinlich durch. Hätte uns alle viele Nerven und Lebensjahre gespart.“

Gernot Jurtin: „Es war ein hart erkämpfter Sieg und besser wäre gewesen, dem LASK früher zu begegnen, wie sie noch neben der Spur waren. Aber genau das sind die Spiele die den Unterschied machen. Für Zvonarek freut’s mich. Hoffe es gibt ihm das nötige Selbstvertrauen für bessere Leistungen.“

SturmUndDrang: „TOP Verteidigung heut. Wundert mich, dass Geyr mit diesen „Balls“ eigentlich gerade laufen kann. Aiwu wird von Spiel zu Spiel besser. Johnston heute sehr gute Partie gemacht abgesehen von ein paar kleine Fehlern. Lavalee ganz in Ordnung, 100% gegeben. In der Mitte gefällt mir Tochi auch immer besser. Hierländer hat das auch gut gemacht. Bøving muss einfach etwas schneller schalten und sich mehr trauen, aber jetzt hat er einen Run von ganz guten Leistungen und damit kommt immer mehr Selbstvertrauen. Zvonarek macht’s auch immer besser, aber bisher halt kein Impact-Spieler. Tor war natürlich schön für ihn. Kiti einfach Kiti, da gehen einem die Superlative aus. Jatta heute miserabel, aber war auch kein Spiel für ihn. Als der LASK dann aufgemacht hat, war er schon weg. Biereth glücklos heute, der braucht eine Pause. Über die Leistung brauchen wir nicht reden, angefangen komplett dominant, dann stark nachgelassen. Die drei Punkte nehmen wir mit.“

Clemens701: „Puh, das waren wichtige 3 Punkte heute. Und eine schwer verdauliche Partie unsererseits. Wennst so ein Spiel gewinnst, zeugt das a) von unserer Reife und b) auch ein bisserl von unserem heutigen Spielglück.“

letisgo: „Unterm Strich ein glücklicher Sieg – nehmen wir aber gerne mit. Zur Abwehr: Johnston noch immer mit kleinen Ungenauigkeiten – aber offensiv sieht man schon, was der bringen kann. Lavalee solide, Aiwu wächst mit der Aufgabe als Abwehrchef, auch wenn ich mir sicher bin, dass wir auch von ihm irgendwann Mal wieder den typischen Aiwu-Bock sehen werden. Mit dieser Leistung aber einfach Klasse. Und Geyrhofer? Unfassbar der Typ! Auch hier sei aber erwähnt, dass manche Aktionen noch etwas riskant sind und nicht immer gut gehen werden – über den letzten Pass beim Konter schweige ich jetzt lieber. Mittelfeld: Da hatte heute keiner seinen besten, aber auch niemand den schlechtesten Tag. Tochi spielt das meiner Meinung nach wirklich gut. Einzig Böving hat zur Zeit halt mehr Schatten- als Lichtmomente, da sind einfach zu viele vergebene Bälle in aussichtsreichen Situationen dabei. Die Stürmer: Biereth heute leider etwas farblos, wirkt etwas müde – und vermutlich auch durch seine dumme Gelbe gedämpft. Jatta heute wirklich nicht gut, aber auch irgendwie in einer unglücklichen Rolle. Die Wechselspieler: Zvonarek mit ein paar wirklich feinen Ballaktionen, das Tor freut mich für ihn und natürlich für uns. Yardimci bringt halt Eigenschaften mit, die wir so nicht im Kader haben – da sehe ich schon den Plan dahinter, auch wenn da heute bis auf den Assist (über das „wie“ sprechen wie jetzt auch nicht) nicht viel dabei war. Und Hierländer? Ich hab mich wirklich gefragt, warum der noch immer seine Einsatzzeiten bekommt. Das heute war die Antwort. Auch wenn’s ihm persönlich wurscht sein wird, entschuldige ich mich hiermit für manch unqualifizierten Kommentar meinerseits. Horvath leider nicht in seiner besten Phase – wird schon wieder.“

graz_fan: „Heute hat Scherpen bei mindestens 4 hohen Bällen Unsicherheiten gezeigt. So kenn ich ihn gar nicht. Dank seiner großen Hände konnte er letzte Saison Bälle sicher festhalten wo andere Torhüter nur mehr fausten können. Seine Fangsicherheit ist ganz sicher einer seiner Stärken. Was auch immer heute los war, mir kam er schon verunsichert vor. Normalerweise ist seine Körpersprache eine ganz andere, vor allem viel dominantere. Hoffen wir mal, dass es eine einmalige Sache ist und er keine Probleme hat. Johnston muss man heute mal loben. Außer einem kleinen Fehler gegen Ende war das wohl seine bisher beste Leistung. Sehr ruhig und diszipliniert ohne diese sinnlosen Flanken von der Mittellinie. Stellungsspiel heute auch deutlich besser. Mal sehen ob er es im Cup bestätigen darf.“

wama: „4. Sieg in Folge, den LASK 2-1 in Linz geschlagen, Tabellenführung ausgebaut, satte 25 Punkte nach elf Spielen, somit der Hälfte des Grunddurchgangs, eingefahren. Ganz ehrlich, wer hätte sich diese Zahlen nach einem doch sehr holprigen, eher biederen Saisonstart erwartet. Spätestens seit dem 2-2 bei der Austria sieht man wieder eine Mannschaft am Feld, in der wieder jeder für jeden da ist, einfach ein Team am Feld steht, das miteinander Fußball spielt und das mit immer besserer Qualität. Klar, der Leistungsabfall gestern in Halbzeit zwei nach der Nebelpause bzw. dem viel zu billigen Ausgleich des LASK kam dann doch ein wenig heftig daher, war so nicht erwartbar nach einem bis dahin sehr souveränen Auftritt mit ganz viel Spielkontrolle. Klar, auch ein Scherpen kann mal, warum auch immer, einen durchwachseneren Tag erwischen, dadurch etwas Verunsicherung ins Team reinbringen. Klar, wennst bei 2-1 Führung zu viert auf einen Verteidiger zuläufst, sollte eigentlich nie mehr derartiger Stress in der Schlussphase aufkommen. Klar, wennst als Trainer zum wiederholten Male die richtige und auch gute Qualität einwechselst und somit ein Spiel, das uns eigentlich immer mehr entgleitet, wieder in die richtige Spur bringst, machst auch nicht viel verkehrt. Am Ende waren es dann genau ein Yardimci, Hierländer und Zvonarek, die endlich wieder Akzente nach vorne setzten bzw. ein Hierländer und ein gestern überragender Aiwu, die hinten alles gnadenlos ausputzten. Sonderlob gibt’s noch für Johnston, Geyrhofer, natürlich auch wieder für Kiteishvili, unser immer wieder überraschendes Kopfballmonster.“

markymushroom: „Finde auch Hierländer war gestern der Game Changer… könnte mir vorstellen, dass er im Cup womöglich sogar von Beginn ran darf.“

