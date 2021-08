Sturm-Fans: „Glücklicher Sieg, aber wieder toll als Mannschaft aufgetreten!“

Sturm Graz schwimmt weiter auf der Erfolgswelle. Auswärts gegen den LASK gab es einen 3:1-Sieg. Wir haben die Meinungen der Sturm-Fans im Austrian Soccer...

Sturm Graz schwimmt weiter auf der Erfolgswelle. Auswärts gegen den LASK gab es einen 3:1-Sieg. Wir haben die Meinungen der Sturm-Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußballforum eingeholt.

OoK_PS: „Ein etwas schmeichelhafter Sieg, denn die Leistung war über weite Strecken überschaubar. Aber gegen einen starken Gegner wie den LASK nimmt man das gerne mit. Unterm Strich eine gute Generalprobe beider Mannschaften vor dem Donnerstag. [..] Die Bank ist schon sehr stark – wenn man das mit der Mannschaft vor 15 Monaten vergleicht eine andere Welt.

Wenn wir die Doppelbelastung gut managen, sollte Platz zwei heuer drinnen sein. Der relativ wahrscheinlich diesmal einen fixen Gruppenplatz bringt. Der LASK war aber auch ein guter Gegner und hat noch ein paar Schwachstellen aufgezeigt.“

FloB: „Wunderbar wenn man solche Spieler von der Bank bringen kann.“

lovehateheRo: „Mehr Zweikämpfe gewonnen und mehr Schüsse aufs Tor für uns, hätte ich mir so nicht gedacht, da wir doch lange ziemlich unterlegen waren. Aber nach dem Tor haben wir das gut gespielt.“

plieschn: „Super! Bei allem Optimismus, damit habe ich heute nicht gerechnet, der LASK hat schließlich schon einen starken Kader. Zeigt, dass das bei uns kein Zufall ist, tolle Mannschaft, tolle Leistung, wieder einmal!“

Clemens701: „Na ja. Das erste Tor war der Knackpunkt, ab da waren wir besser. Davor hatte der LASK 2 oder 3 Aluminiumtreffer und wir hätten auch in Rückstand sein können. Schmeichelhafter Sieg, aber auch die braucht man manchmal. Wichtige 3 Punkte. Und jetzt: Auf nach Europa!“

Gainfarner: „Mir ist es in Pasching jedes Mal aufs Neue völlig egal wie wir zu Punkten kommen. Hat irgendwer von euch dort mit der Spielanlage des LASK schon mal einen spielerischen Leckerbissen gesehen? Ehrlich, sind die schlimmsten Partien für mich im Jahr…“

MrColl: „Man merkt einfach bei den Torjubeln wie sehr das auch eine Mannschaft ist und genau das macht oft den Unterschied aus in heiklen Phasen wenn jeder für jeden rennt – das war ja bevor Ilzer kam gar nicht der Fall.“

OoK_PS: „Schlechter war der LASK nicht, und wenn bei 0:0 der Stangenschuss reingeht, kann’s ohne Weiteres in die andere Richtung gehen.“

rmax1: „Affengruber ist für mich seit heute bei uns angekommen. Sehr starkes Spiel von ihm und natürlich auch von Wüthrich. Spiel hätte auch anders ausgehen können aber aktuell haben wir auch das nötige Glück und in Pasching ist es nie leicht und auch nie schön anzusehen.“

Pepi_Gonzales: „Übrigens bis jetzt 27 Schüsse aufs Tor in den vier Spielen und damit auf Platz 1 noch vor Salzburg.“

00high5: „Von dem was ich gesehen hab, war für mich klar Wüthrich Man of the Match und knapp dahinter Affengruber. Ob der Sieg verdient war, ist mir gegen Lask (genauso gegen Rapid, Austria oder Salzburg) komplett egal! Es tut richtig gut dieser Sturm-Mannschaft zuzuschauen und macht Lust auf mehr!“

Dobinator: „Schön wieder einmal eine Schnittpartie gewonnen, was so nicht ganz zu erwarten war, weniger noch nach dem Spielverlauf. Auch die Bank gefällt mir mittlerweile, wennst Spieler wie Sarkaria, Niangbo, Prass, Geyrhofer bringen kannst ist das schon sehr sehr fein, die Spieler werden wir auch sicher brauchen, falls mal wieder mehr rotiert werden muss. Mein persönliches Highlight war gestern: Wie unaufgeregt und sympathisch Ilzer das Spiel im Sky Interview analysiert hat, nicht zum ersten Mal, dass er eine Ruhe und Besonnenheit ausstrahlt, dass es eine Freude ist.“

steinzeit: „Hut ab (vor beiden Mannschaften!), bei diesen Temperaturen so ein Tempo zu gehen, das hat schon Klasse!“

wama: „Wahnsinn, wie abgezockt, effizient, körperlich top drauf und selbstbewusst wir diese Saison bislang auftreten, toll anzusehen ist vor allem auch die unglaublich positive Körpersprache. Den WAC und den LASK auswärts zu besiegen wird nicht vielen gelingen, dort jeweils auf Sieg getrimmt mitzuspielen hat schon was.“

flachzange1987: „Mir fällt noch bisserl die Humorlosigkeit in der Defensive. Ich weiß, es sind alles junge Spieler dabei, aber wenn mal die Stangentreffer reingehen, ist’s auch blöd. Ein großer Unterschied: Wir lassen uns seit letzter Saison durch einen Rückstand nimmer nervös machen, das ist schon geil. Also ist es einfach nur ein Beitrag zum Sudern.“

Jacobssen: „Der gestrige Auswärtssieg gegen den LASK war übrigens der erste seit April 2019. Auch gut, dass diese Unserie mal gestoppt wurde.“

