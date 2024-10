Sturm-Fans: „Gute Leistung gegen einen starken Gegner“

Der SK Sturm Graz verlor gestern auch das dritte Spiel in der Champions League und musste sich Sporting mit 0:2 geschlagen geben. Die Blackies...

Der SK Sturm Graz verlor gestern auch das dritte Spiel in der Champions League und musste sich Sporting mit 0:2 geschlagen geben. Die Blackies zeigten aber eine beherzte Leistung gegen einen starken Gegner, was auch die Fans im Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum, honorierten.

OoK_PS: „Das war heute absolut in Ordnung, da wird keiner geknickt sein nach dem Spiel und einige konnten sich gut präsentieren. Der Gegner ist einfach zu stark, um was mitzunehmen. Und mitgenommen haben wir auch wieder ein paar Millionen. Mit solchen Niederlagen kann ich wesentlich besser leben als mit einer solchen wie gegen Brügge.“

zwinkinho: „Also enttäuscht bin ich nicht, sicher hat uns Sporting jetzt die letzten 25 bis 30 Minuten auch gelassen. Aber nach den Wechseln hat’s eigentlich Spaß gemacht, unseren Jungs zuzuschauen – auch wenn’s brotlos war. Es lässt sich drauf aufbauen.“

steinzeit: „Kein Tor, null Punkte, aber so richtig unzufrieden erlebte ich keinen das Stadion verlassen. Einerseits war ja klar erkennbar, warum dieses Sporting so ziemlich eine der Besten in Europa ist, und andererseits durchaus erfreulich, wie wir uns mit den vorhandenen Möglichkeiten gegen so einen fußballerischen Krösus wehrten. Drei absolute Stammkräfte und Leitfiguren vorgeben zu müssen und trotzdem in vielen Sequenzen mithalten zu können, zeigt die enorme Entwicklung, die unser Verein in kürzester Zeit genommen hat. Natürlich muss es für einige, vor allem nach dem Samstag, ein ‚Kulturschock‘ gewesen sein, Kickern gegenüberzustehen, denen der Ball am Fuß klebt, fast jeder Pass millimetergenau ankommt, körperlich robust sind und gleichzeitig irres Tempo hinlegen. Ich nehme jede Wette an, in unserer Liga kommt keiner am Niklas so vorbei, wie eben dieser schwedische Ungar. Das sind eben genau diese feinen Unterschiede, die du erfahren musst, woraus du enorm lernen kannst und die du nur im europäischen Spitzenfußball erlebst. Jetzt gilt es, nicht daran zu verzweifeln, sondern eben genau daraus zu lernen und den nächsten Schritt anzustreben. Klingt zwar blöd, aber ich war gestern richtig stolz auf unsere Jungs!“

Michael_sksg: „Deutlich geileres Spiel als gegen Brügge. Einsatz hat gepasst, teilweise auch gute Aktionen. Und bitte Ilzer: Gib Grgic seine Spielminuten, bevor er im Winter verliehen wird.“

schwarzweißblau: „Starke Leistung, leider ein bis zwei Fehler zu viel gemacht und vorne entweder den letzten Pass nicht vernünftig gespielt (Böving muss Biereth beim Stand von 0:1 einfach alleine runterschicken) oder das Quäntchen Glück nicht gehabt. Wenn wir so spielen, ist aber in den weiteren Spielen noch was drin. Weiter!“

Zippo: „Ein Tor wäre noch verdient gewesen, aber egal, absolut gute Leistung. Gazi überragend heute und wiedermal so geil, unsere Fans. Bei 0:2 einfach noch Vollgas.“

GORILLA: „Braves Spiel gegen einen übermächtigen Gegner. Passt schon. Gazi hat Dortmund als Wunschgegner in der Champions League genannt. Ich habe das halbe Spiel geschwitzt, dass er ja keine Gelbe kriegt.“

lovehateheRo: „Wenn man sich jetzt noch die unnötigen Einwechslungen von Leihspielern spart, die sich diese in keinster Weise verdient haben, dann passt’s schon. Wir haben uns nicht versteckt, haben aktiv nach vorne gespielt und sind auch zu Chancen gekommen. So muss man auftreten, auch wenn’s dann nicht reicht. Viel besser, als sich ängstlich hinten einzuigeln und trotzdem zu verlieren.“

SchenaPeda: „Bin stolz auf unsere Burschen. Haben das stark gemacht. Für einen Punkt hat das notwendige Glück gefehlt. Für mich fühlt es sich nicht wie eine Niederlage an.“

plieschn: „Das erwartete Ergebnis nach einem Auftritt, der so stark nicht zu erwarten war. Der Unterschied ist einfach zu groß, muss man anerkennen. Da muss schon einfach alles für uns in einer Partie laufen, um überhaupt einen Punkt mitzunehmen, und genau das muss in den restlichen Partien die Hoffnung sein. Dennoch sind diese Partien unbezahlbar, nicht nur im wörtlichen Sinne – finanziell braucht man nicht diskutieren, dass die Teilnahme an der Champions League Gold wert ist, auch was die Entwicklung der Mannschaft betrifft. Man tritt gegen Gegner an, für die eine deutlich höhere Präzision bei deutlich höherem Tempo völlig normal ist. Jeder Millimeter, den man weiter in Richtung dieser Mannschaften kommt, verringert die Gefahr, in vermeintlichen Pflichtsiegen in Liga und Cup umzufallen. Und wenn es irgendwie gelingen sollte, so weiterzuarbeiten, dann kommt man vielleicht doch wieder ein bisschen näher an solche Gegner heran. Einholen ist illusorisch, aber vielleicht doch so weit, dass eine Überraschung für einen messbaren Erfolg reicht, was heute gegen eine Übermannschaft wie Sporting noch eine Sensation darstellen würde. Auf jeden Fall ein unglaublich beherzter und auch technisch starker Auftritt, vom Einsatz braucht man ohnehin nicht beginnen – wie immer top! Auf das Spiel kann man stolz sein, trotz Niederlage!“

Grauer Prophet: „Gute Leistung gegen starke Gegner.“

Maniacx: „Im Stadion war es echt offensichtlich, was da für ein Klassenunterschied herrscht. Wir waren gefühlt immer den einen Gedanken zu langsam – und bei Sporting war das wie aus einem Guss.“

wayfarer1501: „Wieder ein verbesserter Auftritt. Girona wird dann fällig sein. Was mich sehr positiv stimmt, ist unsere derzeitige Entwicklung. Wenn wir die Lehren aus diesen Spielen ziehen und mit dieser Einstellung in der Liga agieren, mach ich mir keine Sorgen, dass es wieder um Titel geht. Mir taugts grad voll. Sporting ist halt ein ganz anderes Niveau…“

blackthunder: „Muss auch sagen, dass die Kampf- und Laufleistung (Physis) wieder absolut europäische Spitzenklasse war von Sturm gestern! Man hat es einem Gyökeres angesehen, wie abgekämpft er war, als er das 3:0 doch deutlich daneben gesetzt hast. Der hat dort ordentlich ‚gepumpt‘ schon. Sturm hat auch Sporting in manchen Belangen was abverlangt und das leichte Runterschalten hätte sich, aus portugiesischer Sicht, sogar rächen können, wenn alles gepasst hätte.“

