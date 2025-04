Sturm-Fans: „Gute Reaktion nach der WAC-Partie“

Der SK Sturm Graz setzte sich zuhause mit 2:0 gegen den SK Rapid durch und holte zumindest bis zum Sonntag wieder die Tabellenführung von...

Der SK Sturm Graz setzte sich zuhause mit 2:0 gegen den SK Rapid durch und holte zumindest bis zum Sonntag wieder die Tabellenführung von der Wiener Austria zurück. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum. Hier könnt ihr euch ansehen, was die Rapid-Fans zu diesem Spiel sagen.

MrColl: „Keine überragende Leistung, aber im Großen und Ganzen ok bis gut, wobei zweite Halbzeit schon wieder sehr wenig von uns war. Vor allem nach den Wechseln von Lavalée und Yalcouye war das offensiv viel zu wenig. Aber die Punkte nehme ich dennoch sehr gerne, da sie wichtig sind im Kampf um die Top drei. Weil Meisterschaft, daran glaub ich sowieso nicht – aber überraschen lass ich mich ja gerne. Rapid war nicht stark, aber wenn das 1:1 fällt, dürfte man sich nicht mal beschweren, weil man selbst zu passiv wurde. Das muss in den nächsten Wochen auch noch besser werden.“

GORILLA: „Der zuletzt gescholtene Wüthrich heute Masterclass. Neben Yalcouye bester Mann.“

quaiz: „Gute Reaktion auf die Unleistung in Wolfsberg. Für Jatta freut es mich extrem, dass er das wichtige 1:0 eingeleitet hat. Wir haben passabel gespielt, Rapid war heute aber kein echter Maßstab – so ehrlich muss man sein. Der nächste Gradmesser wartet nächste Woche in Salzburg.“

OoK_PS: „Völlig verdienter Sieg gegen ein schwaches Rapid. Der aber auf Messers Schneide stand, weil man es sich viel zu schwer gemacht hat. Das 2:0 muss deutlich früher gelingen, und Säumel wechselt einfach… nennen wir es ungeschickt.“

schwarzweißblau: „Wechselt Säumel zu spät, wird er kritisiert, dass er zu spät wechselt. Wechselt er zu früh, wird er auch kritisiert. Und ungeschickt wechselt er sowieso. Im Endeffekt sind alle bis auf Kiedl gekommen – mehr gibt die Bank nicht her. Verdienter Sieg. Phasenweise waren wir aber einfach zu passiv und haben einige Umschalter/Konter viel zu unkonzentriert ausgespielt. Wenn Rapid dann aus den zwei Großchancen ein Tor macht, schaut’s wieder anders aus. Wäre komplett unnötig gewesen. Am Ende stehen die wichtigen drei Punkte.“

Chr1s: „Wüthrich und Stankovic waren heut definitiv wieder besser in Schuss. Auch sehr erfreulich.“

lovehateheRo: „Sieg! Die Wechsel waren aber trotzdem irgendwas, da hätten wir es fast noch hergegeben. Da hat uns heute Wüthrich, der endlich wieder mal so richtig stark wie in seinen besten Zeiten gespielt hat, rausgerissen.“

SchwoazaPeter: „Ganz wichtig für Grgic, dass er wieder einmal getroffen hat.“

killver: „Soglo fehlt nach hinten echt noch viel. Dafür würde ich ja echt auf Malic statt Johnston setzen. Einfach auch, weil das Potenzial viel größer ist – denke ich zumindest.“

plieschn: „Überzeugend im Sinne von beeindruckend dominant war es nicht. Im Endeffekt hat man doch etwas zugelassen, und eine bessere Mannschaft hätte daraus auch etwas gemacht. Dennoch waren heute wieder sehr starke Leistungen dabei. Wüthrich war überragend, Leon Grgic mit einem Tor ist natürlich besonders schön, Bøving wieder generell mit einer starken Leistung und einem toll erkämpften Tor, um nur ein paar zu nennen – das hat schon gepasst. Ich habe das Gefühl, unser Spiel wird wieder runder in letzter Zeit und bin guter Dinge, dass die Saison wieder sehr gut abgeschlossen werden kann.“

wayfarer1501: „Zuerst wird geraunzt, dass wir verlieren, jetzt wird geraunzt, dass wir zu wenig dominieren. Wir tun uns heuer einfach schwerer als die Jahre zuvor. Unser System ist bekannt, Gegner stellen sich drauf ein. Finde trotzdem, dass es eine reife Leistung war. Wenn dann noch die Konter zu Ende gespielt werden, schaut das gut aus. Man vergisst immer noch, dass man zwei immense Stützen auf zwei wichtigen Positionen verloren hat. Jetzt muss man mit dem Ersatz ran und so schlecht funktioniert es dann ja nicht. Im Herbst haben wir in Bestbesetzung und einem Mann mehr nur ein 1:1 geholt. Apropos 1:1 – das nehme ich auch nächste Woche gegen Salzburg.“

JoggaBonito: „2:0-Siege gegen ein marodes Rapid. Erste Halbzeit war schon sehr ordentlich und auch ziemlich souverän. Zweite Halbzeit war dann eher durchwachsen und spielerisch von beiden Seiten schwach. Trotzdem kommen wir immer wieder zu unseren Chancen. Dass wir bei einer 1:0-Führung zum Schluss noch so viel zulassen, hat ja auch schon Tradition – war unter Ilzer schon so und ärgert mich jedes Mal. Natürlich riskiert der Gegner in der Situation dann mehr, und alles kannst nicht wegverteidigen, aber wir stellen uns da oft schon sehr dumm an, anstatt das trocken runterzuspielen…“

