Sturm-Fans: „Gutes Timing für ein schweres Auswärtsspiel“

Der SK Sturm Graz trifft morgen auswärts auf den LASK und wir wollen uns ansehen was sich die Fans vom Spiel gegen die Oberösterreicher...

Der SK Sturm Graz trifft morgen auswärts auf den LASK und wir wollen uns ansehen was sich die Fans vom Spiel gegen die Oberösterreicher erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtes Fußball-Diskussionsforum.

11mousa: „In Wirklichkeit brauchen wir nur die Leistung vom Sporting-Spiel zeigen. Dann hat der LASK nichts zu melden.“

OidaFoda: „Das wird ein völlig anderes Spiel als gegen Sporting – in den Bundesligaspielen merkt man bereits die ersten Erfahrungen aus der Champions League, ich gehe von einem Sieg aus.“

Vöslauer: „Die Erfahrungen aus Brest haben uns unmittelbar danach ein 0:3 gegen Wolfsberg eingebracht. Auch erst 30 Tage her. Wichtig ist, dass die Mannschaft weiterhin hungrig im Kopf und frisch in den Beinen ist. Auch der LASK hat am Donnerstag eine unangenehme, knackige Auswärtsfahrt nach Laibach zu verdauen. Das trifft sich doch gut. Mir gefällt der aktuelle Drive in der Mannschaft und ich sehe auch den…“

Stgr1909: „Dadurch, dass Schopp noch nicht viel Erfahrung mit Rotation hat und der LASK erst am Donnerstagabend in Slowenien spielt, sehe ich alleine daraus schon einen Vorteil für uns. Sie sind zwar ganz klar im Aufwind unter Schopp, aber ich denke, nach so einem Gegner wie gestern müsste es uns leichter fallen. Außerdem gibt’s einen komplett ausgeruhten Gazi. Bin gespannt, ob der ‚etwas überspielte‘ Aiwu startet oder doch Lavalee als Innenverteidiger.“

prep0an: „Nachdem Ilzer schon über Karic links, Lavalee in der Innenverteidigung und eine Aiwu-Pause wegen Belastungssteuerung laut nachgedacht hat, gehe ich davon aus, dass das gegen den LASK so sein wird. Zusätzlich wird wohl Schopp und/oder Malic zum Einsatz kommen, nachdem Gazi gesperrt ist.“

00high5: „Über Geyrhofer hat Ilzer nach dem Champions-League-Spiel auch gesagt, dass er nicht mehr ganz frisch war wegen dem Derby am Wochenende und deswegen gegen Gyökeres das Nachsehen hatte. Bin echt gespannt auf die Verteidigung am Sonntag. Rechne mit Aiwu und Lavalee in der Innenverteidigung, Johnston und Karic außen und Geyr auf der Bank. Mittelfeld Tochi, Horvat (oder Kiti, falls fit), Malick und Böving. Vorne Mika und Jatta. Würde aber Böving eventuell mal eine Pause geben, Mika vielleicht auch.“

HiDa93: „Bin gespannt, denke es wird ein knapper Auswärtssieg diesmal. Dass LASK erst Donnerstag auswärts in Slowenien spielte, ist sicher ein kleiner Vorteil für uns.“

SturmUndDrang: „Der LASK überzeugt ohne Ljubicic und Horvath nicht wirklich in Ljubljana. Das wirkt alles irgendwie planlos, ganz anders als in Hartberg, wo gefühlt jeder immer genau wusste, was zu tun ist. Vielleicht braucht der LASK noch etwas. Aber aktuell gutes Timing für ein schweres Auswärtsspiel. Jede Menge Selbstvertrauen, alle fit (Kiti?), einen Tag mehr Regeneration. Der LASK steckt in einer Krise, macht abseits des Platzes mehr Schlagzeilen als auf ihm und wirkt überfordert und planlos. Wir wirken eigentlich ganz fit im Moment. Das ist halt Ilzer. Verlangt astreine Fitness. Die schaffen das schon, auf zwei Hochzeiten zu tanzen. Eine Pause würde sicher so manchem guttun, Aiwu, Mika, Lavalee spielen so gut wie jede Partie.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen vor dem Auswärtsspiel des SK Sturm Graz gegen den LASK.