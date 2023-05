Sturm-Fans: „Hoffentlich sind wir nicht im Urlaubsmodus“

Der SK Sturm trifft heute auf den SK Rapid. Während es für die Blackies tabellarisch weder Bewegungsspielraum nach oben noch nach unten gibt, kämpft...

Der SK Sturm trifft heute auf den SK Rapid. Während es für die Blackies tabellarisch weder Bewegungsspielraum nach oben noch nach unten gibt, kämpft der SK Rapid noch um Platz 4. Was erwarten sich die Fans von der Partie? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Paul M: „Im bin gespannt, welchen Charakter das Spiel haben wird: Für uns geht es abgesehen von der Ehre um Nichts mehr, Rapid hingegen kann sich eine schlechte Saison noch retten. Ich glaube aber, dass Rapid die letzten zwei Saisonspiele verlieren und am Ende nur den sechsten Platz erreichen wird.“

soulbro82: „Wir haben dasselbe Szenario wie letzte Saison gegen WAC/Austria – die Spannung ist weg. Vielleicht würde es helfen, wenn man den „2. Anzug“ auflaufen lässt. Die könnten sich noch beweisen wollen.“

Michael_sksg: „…ich denke, unsere Kicker werden befreit aufspielen, nachdem der Hintergedanke Meistertitel weg ist und Rapid wird richtig eine drüber bekommen. wie immer: Auf Burgstaller aufpassen, der Rest sollte kein Problem sein, wenn jetzt Gartler auch noch im Tor steht, darf man sich auf ein paar Slapstick-Einlagen freuen. Bei uns wünsche ich mir dieses Mal frühere Wechsel… die Qualität auf der Bank ist dafür gut genug und vielleicht macht ja Jantscher sein Comeback-Tor ausgerechnet gegen die Grünen.“

gewei: „Hoffentlich sind die Unsrigen nicht komplett im Urlaubsmodus. So 80% reichen gegen die grüne Wurschtltruppe eigentlich locker. Falls es nix wird mit einem Sieg behaupte ich, dass Sturm nur mit 70% gespielt hat. So einfach ist das gegen die Weana…“

lgrad94: „Eigentlich würde ich das Spiel nutzen, um die Jungen mal spielen zu lassen. Grgic, Schendl, Komposch, Fuseini etc. Wenn es halt nicht die Grünen wären. Selbst wenn wir mit nur 16-Jährigen spielen würden, den Sieg würdens bis aufs Allerletzte ausschlachten. Von daher, bitte Einserpanier und Vollgas! Wenn ma dann 4:0 führen, können wir die Jungen spielen lassen.“

lovehateheRo: „Eigentlich komplett egal die letzten zwei Spiele, aber gegen diese Gegner darf man sich dann doch schon noch reinhauen.“

MrBroesel: „…ich fände es wirklich wirklich geil, wenn wir eine perfekte Saison gegen die Hauptstadtklubs spielen. Jedoch erinnere ich mich an letzte Saison gegen die Austria, da war in der Tabelle auch alles fix und wir haben gegen eine nominell schwächere Austria in Wien deutlich verloren und das obwohl da ein guter Mob dabei war und eine ansehnliche Rauchchoreo gezeigt wurde. Daher bin ich diesmal gar nicht mal so euphorisch…“

soulman: „Ich fürchte, die Luft ist draußen und es wird ein Trauerspiel. Ergebnis Glückssache.“

Marchfeldpanther: „Gegen Rapid wird es zach, die kämpfen noch ums sportliche Überleben. Da gehts um mehrere Wochen Urlaub/Vorbereitung haben oder nicht haben mit eventuellem Playoff und Qualirunden. Befürchte eine Niederlage.“

AmaTian: „Würde mich nämlich auch sehr freuen, wenn wir gegen die Grünen nochmals alles aufbieten und die drei Punkte mit nach Graz nehmen!“

GrazTiefschwarz: „Hoffe Sarkaria trifft und wir können ihnen „Mani‘s on fire“ um die Ohren hauen, dann haben’s vermutlich nach dem letzten Derby, wo sie das schon drei Mal hören mussten, das Trauma ihres Lebens.“

lgrad94: „Abgesehen davon habe ich absolut keine Zweifel daran, dass wir wieder ganz easy drei Punkte mitnehmen. Es sei denn, wir spielen echt mit einer „Zweier“. Würde für mich doch irgendwo Sinn ergeben. Es gibt doch Spieler, die übers Jahr im Training wirklich alles gegeben haben und fast nie zum Einsatz gekommen sind. Würde jedenfalls im Heimspiel gegen den LASK Siebenhandl einen würdigen Abschied ermöglichen. Würde unsere Zweier nicht im Abstiegskampf stecken, würde ich sogar Grgic, Fuseini, Komposch, Schendl zumindest mal mitnehmen. Gehe aber davon aus, dass Ilzer wirklich auf die drei Punkte gehen wird und niemanden schonen wird.“

