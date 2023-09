Sturm-Fans: „In Altach erwartet uns kein angenehmes Spiel“

Der SK Sturm trifft heute in der Bundesliga auf den SCR Altach, der nach dem klaren Derby-Sieg gegen Austria Lustenau einiges an Selbstvertrauen getankt...

Der SK Sturm trifft heute in der Bundesliga auf den SCR Altach, der nach dem klaren Derby-Sieg gegen Austria Lustenau einiges an Selbstvertrauen getankt haben dürfte. Wir wollen uns ansehen was sich die Fans des Vizemeisters von dieser Partie erwarten. Alle Meinungen stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

themanwhowasntthere: „Bin gespannt, ob der klare Sieg gegen Lustenau die Initialzündung für Altach war, oder doch nur ein Strohfeuer. Gefühlt lassen wir in Altach doch des Öfteren Punkte liegen.

Vuibrett: „Hab nie verstanden, warum Altach als Fixabsteiger gesehen wird. Die sind schon ganz OK. Daher könnte ich mir schon vorstellen, dass wir uns ein wenig schwer tun werden. Dass Altach jedoch ein, zwei Erfolgserlebnisse in letzter Zeit hatte, ist sicher kein Nachteil für uns. Temperatur sollte ebenfalls wieder normaler sein, dazu kommt auch, dass wir ausgeruht und frisch sein werden.“

Elias Pfister: „Die letzten Jahre mussten sie schon immer um den Abstieg zittern, wobei sie dieses Jahr tatsächlich bisher ganz ok in Form sind. Wir keine gemähte Wiese, rechne aber trotzdem mit einem Sieg.“

Stgr1909: „Heuer werden sich wohl BW Linz mit Wattens ausmachen, wenn es so weiter geht. Gewinnen muss man aber in Altach. Keine englische Woche und Sarkaria wieder fit. Dann kann man sehr beruhigt in die Länderspielpause gehen.“

Paul M: „Das wird sicher kein angenehmes Spiel, aber wir werden trotzdem die drei Punkte holen.“

Verweigerer: „Man ist ausgeruht und hat auch danach wieder Pause bis zum Länderspiel. Nicht einfach, aber ein trockener und vielleicht auch überzeugender Auswärtssieg wäre mehr als nur genehm.“

HiDa93: „Denk Altach wird speziell nach dem Derbysieg ganz gut drauf sein, könnte auch eine feine Kulisse werden bei 6.000-8.000 Zuschauern. Wetter dürfte diesmal auch angenehmer werden als in den letzten Wochen – vor allem aufgrund der Ankickzeit um 19:30 Uhr. Tippe auf einen knappen Auswärtssieg – werde zum ersten Mal in Altach mit dabei sein.“

killver: „Altach gut drauf. Wird bei weitem nicht einfach.“

Sanjis Law: „Auf den 20er von Altach, Gustavo Santos, ist definitiv aufzupassen. Der Stürmer dürfte einigen von uns hier sicher bestens bekannt sein, hat er doch die GAK’schen Aufstiegsträume in Dornbirn letzten Mai eigenhändig platzen lassen. Gegen Klagenfurt hat seine Einwechslung für Altach die Wende und für Klagenfurt einiges an Stress gebracht. Ein wuchtiger Stürmer, der sich für keinen Zweikampf zu schade ist und eine schnelle Reaktionszeit aufweist.“

Michael_sksg: „Ein Muss ist ein Sieg gegen Altach auf keinen Fall. Die sind gut drauf, spielen einen soliden Fußball und der Derbysieg gibt zusätzliche Motivation.“

