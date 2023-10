Sturm-Fans: „Jede Serie muss enden…“

Der SK Sturm verlor gestern das Bundesliga-Spiel gegen die Wiener Austria überraschend mit 0:1 und führt nun nur noch mit einem Punkt Vorsprung auf...

Der SK Sturm verlor gestern das Bundesliga-Spiel gegen die Wiener Austria überraschend mit 0:1 und führt nun nur noch mit einem Punkt Vorsprung auf RB Salzburg die Tabelle an. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

GrazTiefschwarz: „Die Austria hat das nach dem sehr glücklichen Führungstreffer sehr gut gemacht, sehr dreckig gespielt, einfach nur hinten zugemacht und gelauert. Unsere Offensive war viel zu schlampig und ungenau, beim Spielaufbau hat das kreative Element Kiteishvili definitiv gefehlt.. Zum Elfer von Sarkaria spar ich mir meinen Kommentar.“

Killver: „Kann passieren, gute Leistung. Jede Serie muss enden. 1.5 Punkte verloren, soll so sein.“

schwarzweißblau: „Kannst und darfst nicht verlieren. Nicht gegen eine – zumindest heute – dermaßen limitierte Truppe. Zweite Halbzeit dann auch einfach zu wenig, Austria nur mehr am Zerstören. Nachspielzeit von fünf Minuten ein absoluter Witz.“

MrColl: „2. Halbzeit muss ich sagen haben wir uns leider auch kein Tor verdient. Will nicht sagen, dass man es nicht versucht hat, aber viel ging leider nicht mehr. Sehr unnötige Niederlage, in Halbzeit 1 hätte man das Spiel eigentlich schon drehen müssen, leider war Sarkaria heute sehr schwach.“

lovehateheRo: „Sowas von dumm sich selbst um die Punkte gebracht. Erste Halbzeit war noch ok, und es haben nur die Tore gefehlt. Zweite Halbzeit absolut unterirdisch von den Spielern und vor allem von Ilzer. Absolut genial, dass ein Ball nach dem anderen in den Strafraum fliegt, solange nur Jatta dort drinnen steht, und sobald Wlodarczyk dazu kommt das komplett aufhört. Es ist, als ob wir aus Prinzip so spielen, dass es für ihn überhaupt keinen Sinn ergibt. Dazu passt, dass wir Schnegg für Wlodarczyk rausgenommen haben, und über die linke Seite dann gar nix mehr gegangen ist. Horvat und Johnston hätten schon zur Halbzeit raus müssen. Die Doppelsechs hätte viel früher aufgelöst werden müssen. Sarkaria darf 90 Minuten lang absolut beschissene Standards bringen, anstatt zumindest Böving diese machen zu lassen nach seiner Einwechslung. Und dann haben wir irgendwann dann auch wieder unser Erfolgsrezept „hau ma einfach alle Bälle hoch nach vorne“ ausgepackt, was natürlich überaus intelligent ist, wenn der Gegner mit sieben bis acht Spielern hinten drinnen steht.“

Schwoaza Kärntner: „Das war nix. Selbst wenn die Austria komplett schwach war, was auch irgendwo zu erwarten war, war da null Konzentration, null Fokus, dumme Eigenfehler, wenig Biss und auch eine gute Portion Unvermögen dabei, siehe Elfer. Man hätte vielleicht früher und anders wechseln können, aber daran hats wohl nicht gelegen…“

Jaisinho: „Ganz große Kunst so eine Partie sogar zu verlieren. Eigentlich unglaublich. Aber gut, derartige Partien passieren (leider). So ist der Fußball nun einmal.“

wayfarer1501: „Vielleicht war dieser Schuss vor den Bug zur rechten Zeit um zu sehen, dass 95% nicht reichen. Leider hat man gegen eine sehr limitierte Austria verloren. Symptomatisch für die heutige Leistung waren das Gegentor, der Stangenschuss, der Nicht-Ausschluss und der Elfer. Hat alles zusammengepasst. Krone richten, die Roten putzen und dann in Linz gescheit Gas geben.“

TraunseeSchwoaza: „Schade, mit dem frühen Gegentor – das auch noch Pech war – ist der worst-case in Sachen Spielfilm eingetreten. Ich finde danach hat man es noch recht ordentlich gemacht. Zweite Hälfte ist es dann halt schon sauschwer gehen so einen massiven Block durchzukommen. Wer selber kickt, weiß wie ungut das ist. Nicht gefallen hat mir heute leider Johnston und Horvat. Sarkaria hatte auch schon bessere Tage.“

