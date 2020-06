Sturm-Fans: „Jetzt ist sogar Platz 3 in Reichweite“

Der SK Sturm machte aus einem 0:1-Rückstand gegen Hartberg durch zwei späte Freistoßtore von Kiril Despodov einen 2:1-Sieg und holte damit die ersten Punkte...

Der SK Sturm machte aus einem 0:1-Rückstand gegen Hartberg durch zwei späte Freistoßtore von Kiril Despodov einen 2:1-Sieg und holte damit die ersten Punkte nach der Corona-Pause. Was sagen die Sturm-Fans zu diesem Sieg? Alle Fanmeinungen stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

plieschn: „Endlich wieder einmal ein schöner Fußballabend! Das Spiel war zwar nicht wirklich gut, aber der Sieg dennoch verdient, weil man endlich einmal bereit war, die zusätzlichen Meter zu laufen, den entscheidenden Bällen nachzugehen und Zweikämpfe zu suchen, die wenig Aussicht auf Erfolg bieten. So hat man sich die Freistöße erarbeitet, die heute gereicht haben. Vielleicht schafft man es jetzt endlich sich einzuschwören und wie eine Mannschaft aufzutreten, Tatar hat es richtig angemerkt, Andreas Schicker ist der große Sieger, er hat jetzt ein bisschen weniger Druck, sein Ultimatum war zu 100% der korrekte Weg und er hat damit auch Charakter bewiesen, mancher würde sagen, er hat Eier. Endlich wieder einmal ein toller Fußballabend!“

Doofenheinz: „Das Spiel hat gezeigt, dass es wohl wirklich größtenteils am Willen der Spieler liegt. Hartberg mit etwas Chancenpech etwa 50 Minuten dominiert. Leitgeb der beste Mann. Hat mich sehr überrascht was der da abgearbeitet hat. Schade das er seine Chance nicht in ein Tor hat ummünzen können. Gewinner von diesem Spiel ist wirklich Schicker. Er hat gefordert und es wurde geliefert. Ich hoffe aber, dass damit nicht die kritische Beäugung des Kaders ad acta gelegt wird.“

Andi13: „Es war wieder eine unterirdische Leistung. Einzig Hartberg selbst hat uns am Leben gehalten, da sie zur Pause aufgehört haben zu spielen.“

OoK_PS: „Sicherlich eine der besten Leistungen diese Saison. Schon interessant, dass diese Mannschaft durchaus gut spielen könnte – warum tut sie es nur so gut wie nie? Ein völlig verdienter Sieg mit einem erstaunlich starken Leitgeb. Hätte ich ihm ehrlich nicht mehr zugetraut. Jetzt ist sogar Platz drei wieder einigermaßen in Reichweite. Am Umbruch darf es natürlich trotzdem nichts ändern.“

phips1909: „Wenn jemand auf die Idee kommt, dass wir nur so gut waren, weil Hartberg in der zweiten Halbzeit eingebrochen ist: Die brechen nicht freiwillig ein, weil´s lustig sind. Wir haben sie mehr gefordert und sind konsequenter im Anlaufen gewesen. Genau so muss man arbeiten. Und wenn etwas Kreativität noch dazu kommen würde, wäre es sogar zum Ansehen.“

plieschn: „Was Hoffnung macht: Es war ein Arbeitssieg, auch nicht glücklich, weil man ja einen Elfer hätte kriegen müssen. Deswegen ist noch lange nicht Friede, Freude, Eierkuchen, aber zumindest kann man mal wieder ein bisschen mit Freude auf die nächste Partie schauen, die ohnehin schwer genug wird. Zeigt man einen ähnlichen Einsatz und Leidenschaft, dann bin ich schon einigermaßen zufrieden, unabhängig vom Ergebnis.“

Manu_Graz: „Verdienter Sieg, am Abschluss muss man noch arbeiten. Großes Lob an Leitgeb der viel mehr Kreativität reingebracht hat und deutlich besser war als Ljubic/Dominguez als Mittelfeldduo. Despodov leider oft etwas zu eigensinnig aber der strahlt halt auch wirklich Gefahr aus.“

Juran: „Also heute war das schon ein Schritt in die richtige Richtung obwohl Schopp heute bewiesen hat, dass er ein großer Angsthase ist und es uns damit leicht gemacht hat. Ich hoffe unseren Diven steigt der Sieg nicht zu Kopf.“

Sanchez1: „Das Perverse ist ja, dass wir trotz der jüngsten Unleistungen noch voll im Rennen um Platz 3 sind. Wenn sowohl wir als auch der LASK am Mittwoch unsere Trends bestätigen können, könnten wir dann genau einen Punkt hinter dem Dritten liegen.“

