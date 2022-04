Sturm-Fans: „Können entspannt in Hütteldorf aufspielen“

Der SK Sturm trifft nach dem 2:1-Sieg gegen den SK Rapid nun abermals auf die Grün-Weißen. Diesmal tritt Ilzers Mannschaft in Hütteldorf an, wobei...

Der SK Sturm trifft nach dem 2:1-Sieg gegen den SK Rapid nun abermals auf die Grün-Weißen. Diesmal tritt Ilzers Mannschaft in Hütteldorf an, wobei beim Gegner mit Aiwu und Wimmer die aktuellen Stamm-Innenverteidiger gesperrt sind. Was erwarten sich die Sturm-Fans von ihrer Mannschaft? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Sohnemann: „Schafft man es am Sonntag bei den verletzungs- und sperregeplagten Hütteldorfern ohne Niederlage nach Graz zurückzukommen, ist der Kuchen glaube ich gegessen. Einerseits spielt Rapid in den darauffolgenden Runden noch gegen die Austria und Salzburg, sie nehmen sich also gegenseitig Punkte weg, und andererseits ist der Punktevorsprung dann schon zu komfortabel. Gewinnt man am Sonntag, müsste Rapid alle restlichen Spiele gewinnen und dabei gleichzeitig auf eine Niederlagenserie von Sturm hoffen. Spielt man Unentschieden, müsste Rapid drei Mal öfter als Sturm gewinnen, um den 2. Platz zu sichern. Spannung käme wohl wieder bei einer Niederlage rein. Was mich aber extrem positiv stimmt ist, dass die defensive Stabilität, vor allem bei Dante und auch Siebenhandl (auch wenn er beim Anschlusstreffer von Rapid nicht gut ausgesehen hat), wieder zurückgekommen ist. Vorne haben wir einfach extrem gute Möglichkeiten, wobei ich auf eine Rückkehr von Kiteishvili hoffe. Der macht uns um eine Spur unberechenbarer. Jantscher und Højlund harmonieren einfach extrem gut.“

sent96: „Bin guter Dinge für dieses Spiel. Weiß nicht wieso, aber Rapid daheim ist für mich ein schwierigeres Spiel, als auswärts. Deswegen wird dieses Spiel auch positiv für uns ausgehen.“

MrBroesel: „Das wird wunderbar, können da sehr entspannt aufspielen in Hütteldorf. Denke das werden schon wieder 3 Punkte werden.“

steinzeit: „Nachdem wir mit einer, für mich „überschaubaren“ Leistung einen Dreier eingefahren haben, werden die Wiener am Sonntag wohl eine anders auftretende Sturmmannschaft erleben (müssen). Ein funktionierendes, konzentriertes Umschaltspiel wird der „neuen“ Grünabwehr wohl schwer zu schaffen machen und haben sie unserem Tempo vorne kaum etwas entgegen zu setzen. Vom Gefühl her freut sich heute schon unser Höllenhund auf das zu erwartende 90 Minuten Pfeifkonzert, der braucht das, um so richtig zu explodieren! Quelle dazu kann ich keine angeben, maximal mein Bauchgefühl.“

Toreandreflo: „Ein X wär schon in Ordnung. Die Vorzeichen stehen jedenfalls gut. Bei Rapid fehlt die Innenverteidigung und wir haben aktuell das stabilere Team.“

Suni: „Ich glaub an ein X. Aber hab mich schon am Sonntag getäuscht. Ilzer hats geschafft, dass die Abwehrreihe wieder stabil ist.“

flachzange1987: „Bin gespannt, welchen Plan der Ferdl jetzt aus dem Hut zaubert. Im Mittelfeld hat es ja gepasst für die Grünen. Aber dann war halt wenig da. Verzichtet er zugunsten des Ballbesitzes auf mögliche Durchschlagskraft im Umschaltspiel? Das würde auch bedeuteten, dass wir öfter und gefährlicher vor’s Tor kommen könnten. Bin gespannt. Wird fix geil.“

