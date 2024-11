Sturm-Fans: „Können Rapid in eine Minikrise schicken“

Der Tabellenführer und amtierende Meister SK Sturm Graz empfängt heute den SK Rapid und wir wollen uns ansehen, was sich die Sturm-Fans von dem...

Der Tabellenführer und amtierende Meister SK Sturm Graz empfängt heute den SK Rapid und wir wollen uns ansehen, was sich die Sturm-Fans von dem Duell gegen den SK Rapid erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Chr1s: „Ein Sieg wäre verdammt wichtig, um uns vorne etwas abzusetzen. Wird sicher eine umkämpfte Partie, aber das Momentum liegt klar auf unserer Seite. Ich tippe mal, dass es lange X stehen wird und wir in den letzten 15-20 Minuten das Spiel entscheiden.“

SturmUndDrang: „Gutes Timing gerade. Da kann man Rapid Wien nach den schwachen Auftritten gegen Altach, GAK und Stripfing gleich in eine Minikrise schicken.“

Magisches Dreieck: „Die werden wir diesmal aus dem Stadion schießen! Mark my words.“

00high5: „Sorgen macht mir unsere Abwehr ein wenig, nicht aufgrund der Leistungen, sondern wegen der Physis. Wüthrich, Gorenc-Stankovic eh schon wissen, Tochi fraglich? Lavalee, Aiwu und Geyrhofer gefühlt jede Partie gemacht und alle drei bräuchten eine Pause. Geyrhofer und Aiwu im Cup zwar nur eine Halbzeit, trotzdem mussten sie viel investieren. Rechne mit einer engen Partie, Tore auf beiden Seiten. Yardimci mit Biereth vorne, Zvonarek und Yalcouye im Mittelfeld. Ausschlüsse, Elfer, ewige VAR-Entscheidungen, alles dabei! Ich freu mich drauf!“

Pepi_Gonzales: „Wenn wir an unsere Leistungsgrenze kommen bzw. so spielen wie gegen Red Bull und Sporting, dann haben die da wenig zu melden. Spielen wir wie gegen den LASK am Ende bzw. BW Linz zu Beginn, wird’s haarig.“

flachzange1987: „Die werden um ihr Leben rennen am Samstag, weil sie merken, welchen Flow wir gerade haben. Burgstaller der Hund wird uns sicher einen einschenken. Ich glaub 2:2 oder 3:1 so irgendwie – wird aber eine Schnittpartie.“

Jaisinho: „Rapid wird sich anders präsentieren beziehungsweise müssen sie dieses Mal nicht das Spiel machen, was ihnen weit mehr zugutekommt. Ob das Aus gegen Stripfing gestern jetzt eine gute oder schlechte Auswirkung für uns haben wird, mag ich nicht vorhersagen. Vermeintlich angeschlagene Gegner sind immer ungut zu bespielen. Vor allem, wenn es lange X steht oder wir, was ich nicht hoffe, uns ein deppertes Tor fangen und dann alles zusammenkommt. Sieg wäre natürlich zu favorisieren, weil wir uns damit den ersten Verfolger auf sechs Punkte weghalten könnten. Und unser Programm danach lädt zu einem ‚Vorne-Weg-Marschieren‘ ein.“

Honigdachs: „Heute hat Rapid die Gelegenheit, die Tabellenführung zu übernehmen – abgesehen davon, dass Salzburg nach Verlustpunkten noch vorne sein könnte. In dieser Situation waren wir die letzten Jahre auch immer wieder einmal. Und wir sind meistens, so schien es, am Druck und den Nerven gescheitert. Bin schon sehr gespannt, wie das morgige Spiel laufen wird. Kann mir durchaus vorstellen, dass die Grünen ein bisschen nerverln werden.“

