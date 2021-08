Sturm-Fans: „Mit einem Remis in Pasching könnte man zufrieden sein!“

Der SK Sturm Graz muss heute nach Pasching und sieht dem schweren Spiel gegen den LASK entgegen. Wir haben die Erwartungen der Sturm-Fans im...

Sohnemann: „Sollte Maresic spielen, könnte das unseren schnellen Spitzen entgegenkommen, da dieser nicht ganz fit wirkt. Yeboah sollte ihm locker einige Meter abnehmen können. Wir dürfen den Herbst von der Belastung her nicht unterschätzen. Die Spieler sind so viele Spiele in der Meisterschaft im Herbst körperlich und geistig nicht mehr gewohnt. Unabhängig von meinem Aufstellungsvorschlag würde ich eine gewisse Rotation in kleinen Dosen begrüßen. Ich erhoffe mir zumindest ein X. Damit wäre der Saisonstart schon gut verlaufen.“

Black-White1909: „Gerade in Pasching würde ich die kompaktere Version mit Ljubic in der Raute bevorzugen.“

Kysyourself: „Gegen den LASK haben wir uns in letzter Zeit immer schwer getan, vor allem in Pasching. Wird also eine zache Partie. Aufstellung würd ich gleich lassen wie gegen Altach.“

Durchschnittskicker: „Gar nicht viel kombinieren im Mittelfeld – lange Bälle auf Yeboah. Damit entgeht man auch den Pressing der Linzer.“

User1234: „Generell für mich nach Salzburg der nächste Gradmesser, bin gespannt wie wir uns in Pasching tun, die letzten Jahre ja gewohnt schwer. Bin gespannt aufs Spiel und vor dem Spiel würd ich auch sagen, wenn wir punkten bin ich zufrieden, wobei bei mir weiterhin gilt: Leistung > Punkte.“

Sohnemann: „Demütig bleiben. Ich wäre mit einem Unentschieden auch zufrieden.“

Pepi_Gonzales: „Ich denke jedem ist bewusst, dass wir die Qualität haben auch den Linzern weh zu tun, nur steht es uns seit jeher besser, weniger zu reden sondern einfach zu spielen.“

Suni: „Wird nach dem RBS-Spiel der zweite Gradmesser. Man kann zeigen, ob und was man aus der Bullenniederlage gelernt hat. A X würde mich schon froh machen…“

steinzeit: „Ich gehe jetzt einmal davon aus, dass wir nicht wie die Serben für mindestens 50 Minuten dem LASK „zuschauen“. Und genau damit müssen die Linzer erst fertig werden, dass nicht wie am Donnerstag eine Mannschaft gegenüber steht, die rackert, beißt, kämpft und spielt. Verlieren kann man immer, aber wenn wir unsere Tugenden zeigen, dann sollte es ein tolles, offenes Spiel werden, wo die Standards entscheiden ( und da sind wir ja nicht soooo schlecht!), toi, toi, toi!“

MrColl: „Bei Eckbällen sollten wir aber aufpassen wir haben in allen 3 Spielen ein Gegentor nach ner Ecke bekommen. Da ist’s zumindest kein Nachteil, dass Trauner nicht mehr beim LASK ist, aber Michorl kann die halt noch immer sehr gut und gefährlich treten, die Standards. Wäre mit einem Punkt schon zufrieden.“

Alex011: „Das wird eine schwere Partie, wir haben im oberen Playoff schon gesehen – als der LASK im Hinspiel sehr chancenlos war, im Rückspiel war’s sehr knapp, als der LASK umgestellt hatte und unsere Stärken besser abdecken konnte. Die Schwachstelle in der Defensive gegen uns war sicher Trauner. Wichtig ist, dass wir unser Spiel spielen und unsere Stärken, mit Bällen in die Tiefe spielen. Sprich der LASK muss ein bisschen mitspielen – da ist das Auswärtsspiel sicher nur ein Vorteil. Es wird sicher knapp und wir ein harter Kampf vor der Europa League Partie.“

Suni: „Ich hab heut kein gutes Gefühl. Der Karamoko hat ein Hoch und mit Goiginger und Balic ordentlich Speed…“

GrazTiefschwarz: „Wäre mit einem X durchaus zufrieden. Pasching ist leider immer zach, einfach hinten möglichst keine dummen Individualfehler machen und dann schauen was rauskommt.“

