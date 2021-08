Sturm-Fans nach 2:2 gegen Austria: „Alles in allem ein gerechtes Unentschieden“

Der SK Sturm präsentierte sich in dieser Saison von seiner besseren Seite und die meisten Fans erwarteten einen Heimsieg gegen die Wiener Austria. Die...

Der SK Sturm präsentierte sich in dieser Saison von seiner besseren Seite und die meisten Fans erwarteten einen Heimsieg gegen die Wiener Austria. Die Veilchen präsentierten sich allerdings verbessert und kamen zu einem 2:2-Unentschieden. Wir verfassten bereits eine ausführliche Analyse zu diesem Spiel und fassten die Kommentare der Austria-Fans für euch zusammen. Nun wollen wir sehen, was die Anhänger aus Graz zur Leistung ihrer „Blackies“ sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

plieschn: „Schade, aber in Summe geht das Unentschieden in Ordnung. Das war heute auch eine ganz andere Wiener Austria, als man bisher gesehen, muss man anerkennen. Charakterlich dennoch schwer in Ordnung, es waren ein paar Fehler zu viel heute. Beinbruch ist das dennoch keiner.“

OoK_PS: „Ungerechtes Ergebnis. Insgesamt aber ein sehr kurzweiliges und sehenswertes Spiel mit drei Traumtoren. Gibt Schlimmeres und die Erkenntnis, dass zu viel Rotation nicht funktionieren wird. Ich fand den Schiedsrichter übrigens wirklich gut in einem alles andere als einfach zu leitenden Spiel. Fitz hätte einmal Gelb sehen müssen, aber sonst alles in Ordnung. Muss auch einmal erwähnt werden. Ich glaube übrigens nicht, dass wir einen Ausfall von Gorenc-Stankovic adäquat kompensieren könnten. Da war heute wieder so viel dabei, das absolut internationale Klasse ist. Bin gespannt, wie es Ilzer mit der Rotation halten wird, zum Nationalteam wird er ja wohl auch reisen. Zumindest im Cup sollten man ihm eine Pause geben.“

paytv23: „Bin auch der Meinung, dass die Punkteteilung in Ordnung geht. Wir hatten zwar subjektiv mehr vom Spiel, aber die Austrianer haben gut entgegengehalten. Yeboah haben Sie auch ziemlich effektiv aus dem Spiel genommen.“

Jaisinho: „Für mich passt diese Remis am Ende. Erste Halbzeit war eine Katastrophe, Zweite um einiges besser, vor allem die ersten 20 Minuten. Da hat man es verabsäumt diese Partie heimzubringen. Am Ende ist 1 Punkt besser als keiner. Und man kann heute einige Erkenntnisse mitnehmen. So eine erste Halbzeit wird hoffentlich in der Art und Weise nimmer passieren.“

Chr1s: „Schade. Mit etwas weniger Rotation von Beginn an wäre es wohl mehr als nur ein Punkt geworden. Mit dem oberen Playoff wird die Austria heuer auch nix zu tun haben. Wir spielen unser schlechtestes Saisonspiel und hatten doch ein Chancenplus. Schade, dass kein Standard heute reingegangen ist.“

GrazTiefschwarz: „Alles in allem ok. Mit einer komplett umgestellten Mannschaft in der ersten Halbzeit noch nicht sehr gut und dann auch noch mehr oder weniger unglücklich ein Gegentor bekommen. Nach der Halbzeit dann dieselbe Elf wie ausgewechselt, enorme Drangphase, wo du auch mehr als zwei Tore machen kannst, leider bitter im Nachhinein. Dann das Spiel ganz gut unter Kontrolle; wieder unglücklich ein Gegentor bekommen und dann leider vorne zu inkonsequent. Alles in allem vergebe ich ein Befriedigend+.“

GraveDigger: „Alles in allem ein gerechtes Unentschieden und kein Beinbruch für uns – nach der ersten Hälfte muss man das auch mal so nehmen, auch wenn’s nach dem 2:1 wieder ein wenig schmerzt. Kann Ilzer auch durchaus verstehen, dass man gegen die Austria anständig rotiert, auch wenn’s vielleicht ein bis zwei Spieler zu viel waren.“

wama: „In Summe war´s leider ein gerechtes X, weil wir über die 90 Minuten insgesamt nur etwa 30, 45 Minuten guten Fußball zeigten, die Austria heute toll auf uns eingestellt war und wir damit die ersten 25 Minuten so überhaupt nicht klarkamen. Danach wurde es deutlich besser und hätte dennoch, bei etwas mehr Nachdruck nach dem 2:1 zum Sieg reichen können. Die gleich 5 Umstellungen waren speziell in den ersten dreißig Minuten dann doch mitentscheidend dafür, dass recht wenig zusammenlief. komischerweise klappte das aber anfangs der zweiten Hälfte auf einmal und Sturm spielte wieder das, was sie so stark macht, nämlich mutig, mit Tempo und Präzision. Nach 5 Spielen 10 Punkte am Konto zu haben ist dennoch sehr, sehr zufriedenstellend – das kann sich auch in der derzeit leichten Enttäuschung absolut sehen lassen!“

