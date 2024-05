Sturm-Fans nach 2:2 gegen LASK: „Matchball nicht genutzt“

Die österreichische Meisterschaft bleibt bis zur letzten Runde spannend, denn während RB Salzburg gegen Hartberg einen deutlichen Sieg einfuhr, kam der SK Sturm Graz...

Die österreichische Meisterschaft bleibt bis zur letzten Runde spannend, denn während RB Salzburg gegen Hartberg einen deutlichen Sieg einfuhr, kam der SK Sturm Graz gegen den LASK nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus. Wir wollen uns ansehen was die Sturm-Fans über die Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Jaisinho: „Am Ende eine durchwachsene Partie unsererseits. Schade, dass man sich knapp vor dem Ende selbst um die „Früchte“ gebracht hat, aber gesamt gesehen geht das Remis absolut in Ordnung. Es ist dann doch auch eine „Kopfsache“, wie man gestern bei einigen dann zuweilen doch auch merkte. Das ist eben das Los, wenn du kurz vor dem totalen Triumph stehst. Dennoch bin ich überzeugt, dass am Sonntagabend, kurz vor 19:00 Uhr, der Meister Sturm Graz heißen wird. Das lassen wir uns, Druck hin oder her, nicht mehr nehmen.“

Langer_42: „Wer hätte gedacht, dass wir nach drei Unentschieden in Folge noch immer Tabellenführer sind und alles in der eigenen Hand haben. Spiel ein verdientes X für beide Seiten, Jaros wiederholt ein absoluter Fels in der Brandung, Otar mit dem grandiosen Torriecher…“

Vöslauer: „Der Gemütszustand unmittelbar nach dem Spiel: Enttäuscht und bissl angepisst. Genau das Szenario, welches ich nicht gebraucht habe, ein Remis in einer Partie, wo eigentlich beide Teams einen Dreier gebraucht hätten. Zusätzlich die Hiobsbotschaft, dass mit Kiteishvili unser bester Mann für das wichtige Heimspiel gegen die Austria Klagenfurt ausfällt. Die Art und Weise wie Kiti heute das zweite Tor gemacht hat sowie gegen Hartberg den Ausgleich – der Mann hat Eier aus Stahl. Und er ist unser bester Kicker. Exakt diese Nerven braucht es auch in so einer heißen Phase. Sein Ausfall triggert mich extrem und wird mir bis Sonntag wohl sicher mindestens eine schlaflose Nacht besorgen. Das Unentschieden selbst ist natürlich leistungsgerecht. Umso länger die Partie dauerte, umso mehr ging uns der Saft aus. Das 2:2 war eine Konsequenz aus dem zu langen Verwalten und einer gewissen Müdigkeit in den Beinen und vielleicht auch Köpfen. Überraschenderweise haben die drei Einwechslungen mit Serrano/Johnston/Camara nochmals frischen Wind reingebracht und das Spiel wurde nochmals bisschen „wild“. Prass hat leider in der Nachspielzeit, wie auch schon gegen Hartberg, einen Konter mit einem ungenauen weiten Ball versiebt… da war zwei Mal sehr viel Raum und er spielte zwei Mal exakt die Gegenspieler an. Himmel, Arsch und Zwirn. Das wäre es gewesen. Aber hätti-wari – auch Seedy Jatta hätte sich heute verewigen können… unfassbar welchen Luftstand er immer wieder erreicht und sein Naserl bei Hereingaben. Beim Abschluss war es dieses Mal dann leider auch mehr Pech als Unvermögen. Wie wir wohl in einer Woche darüber zurückdenken? Hoffentlich gar nicht…“

GORILLA: „Gerechtes Remis. Genau das Spiel, das keiner gebraucht hat. Jetzt drückt der Stift und malt schon fast. Das wird eine Schlacht nächste Woche. Ohne Affengruber ist man bei Standards übrigens deutlich ungefährlicher. Der ging ordentlich ab.“

Zippo: „Gegen den LASK haben wir uns eigentlich schon immer schwergetan, daher das Unentschieden eigentlich jetzt schon nachvollziehbar. Gegen Klagenfurt nächste Woche wird das schon wieder anders aussehen. Wir werden das Spiel gewinnen und die Sky Doku wird ein Hit.“

flachzange1987: „Drei Matchballe nicht genutzt, weil man mental nicht bereit war. Auch schon unter der Woche viel zu oft vom „fixen“ Titel gesprochen. Das war nix. Das muss bis Sonntag viel besser werden im Kopf, dann schafft man es.“

OidaFoda: „Der LASK ist mit Abstand der zweitstärkste Gegner der Liga, da muss man nicht mit drei Punkten rechnen. Dass man sich nach der Führung zurückzieht ist logisch, das Problem ist, dass uns das Catenaccio nicht wirklich liegt. Wenn wir Meister werden ist es wunderbar, falls nicht geht die Welt auch nicht unter. Wir wissen natürlich, dass wir den Titel vorwiegend wegen dem Salzburger Durchhänger holen würden, eine echte Meistertruppe haben wir ehrlicherweise eh nicht. Qualitativ sind wir auf Augenhöhe mit dem LASK und nicht mit den Bullen.“

paytv23: „Schade, dass man den Sack nicht schon heute zumachen konnte. Ein Zentimeter weiter und Lavalée hätte den Ball gespielt. Ein paar Zentimeter und der Kopfball wäre drinnen gewesen. Nichtsdestotrotz hat man es noch immer in der eigenen Hand. Daher zuversichtlich.“

