Sturm-Fans nach Derby-Sieg: „Heftiger Klasseunterschied“

Der SK Sturm gewann das Grazer Derby mit 5:2 und bleibt nach dem Sieg gegen den Lokalrivalen weiter auf Platz 1 in der österreichischen Bundesliga. Wir wollen uns ansehen was die Sturm-Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

plieschn: „Der nächste Sieg, die nächste starke Leistung! Im Endeffekt waren es ein paar Minuten, wo man die Aufmerksamkeit vermissen ließ, die dann doch nicht mehr zur Spannung gereicht haben, zu konsequent war man in der restlichen Zeit. Man sieht, welch tolle Entwicklung unsere Mannschaft mitmacht, wenn man in so einer Partie, wo man das Spiel machen muss, so überlegt, zielstrebig und präzise agiert. Man hat auch gespürt, dass die Mannschaft davon profitiert, gegen Gegner zu spielen, die ein Tempo gehen, das man in unserer Liga selbst bei nominellen Spitzenspielen nicht einmal ansatzweise sieht. Der GAK war lange gut eingestellt, das hat man gesehen, da waren sie sehr unangenehm, allerdings mit dem Rückstand konnten sie die Defensive nicht halten und gleichzeitig mehr nach vorne spielen. Ist in dieser Liga keine Schande, sie haben Qualität und die Chance, die Klasse zu halten, ist definitiv vorhanden. Ansonsten einfach nur beeindruckend, wie souverän und routiniert unsere doch junge Mannschaft auftritt. Man sieht auch viel Freude am Spiel, heute hat man es fast ein wenig übertrieben vor dem Tor. Aber das soll die Leistung nicht schmälern, wieder einmal ein großartiger Auftritt einer tollen und sympathischen Mannschaft, danke allen Beteiligten!“

Chr1s: „Das war schon ein heftiger Klassenunterschied. Bis auf die paar Minuten nach der Halbzeit wirkte das großteils wie ein Trainingsspiel. Paar giftige Momente hatten die Roten, die will ich ihnen nicht unterschlagen, aber wie ich schon vor der Saison gesagt habe, ist deren Mannschaft (vor allem nicht die Abwehr) nicht Bundesliga-tauglich. Kann mir nicht vorstellen, dass ein anderer Trainer dort Wunder bewirkt, aber schau ma mal.“

Juran: „Derbysieger! Richtig gutes Spiel, wo wir sieben bis acht Tore schießen müssen eigentlich.“

Veteran82: „Des war heute das erwartete Spiel gegen den Abstiegskandidaten Nummer 1. Der GAK gar nicht vorhanden und um mindestens eine Klasse, wenn nicht 2, schwächer… dagegen ist Altach ja eine Weltklasse-Truppe mit Potential!“

paytv23: „Kurioses Spiel, viele Tore und eine Menge Rauch. So wie es sich für ein Derby gehört. Mit etwas mehr Nachdruck wären am Ende durchaus noch ein bis zwei Tore drin gewesen. Erfreulich, dass es keine Ausschreitungen gab, welche von diversen Krawallblättern im Vorfeld schon herbeigeschrieben wurden.“

gewei: „Bis auf 5 Minuten war das eine Machtdemo, ohne wirklich komplett alle Macht zu nutzen. Wenn ich das Spiel so Revue passieren lass, dann nenn ich mal Scherpen, Geyrhofer, Kiteishvili und Chukwuani als Hauptprotagonisten. Vor allem Tochi taugt mir ungemein. So blöd das klingt: Ich vermiss‘ Gorenc-Stankovic derzeit nicht. Sonderlob gebührt Mika mit seinem ewigen ‚Auf die Eier gehen‘ und wegen seiner Abgebrühtheit. Und zusätzliches Sonderlob an Seedy Jatta. Immer unterwegs, immer lästig und Gott sei Dank ein Tor am Konto.“

Black-White1909: „Im Endeffekt war’s ein souveräner Sieg gegen eine der schlechteren Bundesligamannschaften der letzten zwei Dekaden. Dank Bruder Leichtfuß in der Hintermannschaft bekamen wir auch Gegentore. Wenn wir so gegen die ‚on fire‘ Mannschaft in Europa aktuell agieren, und das ist Sporting, dann wird’s ganz deutlich.“

Durchschnittskicker: „Bis auf die paar Minuten nach der Pause eine sehr souveräne, abgeklärte Leistung. Man hat den Klassenunterschied jederzeit gemerkt, der GAK wird’s schwer haben, wenn man im Winter nicht reagiert. Für Böving hat man auch endlich seine Stammposition gefunden, auf der er für uns sehr wertvoll ist, freut mich sehr für ihn. Auch Jatta in den letzten Spielen immer besser. Biereth schraubt seinen Marktwert in die Höhe und wird wohl im Sommer für ein dickes Transferplus sorgen.“

HiDa93: „Bis auf die kurze Phase mit den Gegentoren war das sehr souverän und hätte am Ende auch noch deutlicher ausgehen können bzw. müssen. Sehr stark auch, wie unsere beiden Stammkräfte Wüthrich und Stankovic bisher ersetzt werden. Im Vergleich zur Vorsaison nach 10 Runden haben wir zwar zwei Punkte weniger am Konto, aber speziell seit dem 5:0 gegen Salzburg geht das schon wieder in eine sehr, sehr gute Richtung.“

