Sturm-Fans nach Kreissl-Abgang: „Hat uns auf ein neues Level gehoben“

Der SK Sturm und Günter Kreissl gehen getrennte Wege. Die Trennung kam ein wenig überraschend, da Kreissl ab Oktober das Amt des technischen Direktors bei den Blackies übernehmen hätte sollen, doch zwei Gründe dürften ausschlaggebend für den Abschied des 46-Jährigen gewesen sein. Einerseits leidet auch Sturm unter den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise, andererseits blieb man in sportlicher Hinsicht in den letzten beiden Jahren hinter den eigenen Erwartungen zurück. Wir wollen uns ansehen was die Sturm-Fans zur Trennung sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Pepi_Gonzales: „Danke Günter. Er hat uns von der Lachnummer zur Vizemeisterschaft und zum Cup-Sieg gebracht. Hat einige richtig geile Kicker an die Mur geholt, den Verein, was Transfersummen betrifft, auf ein neues Level gehoben und ihm hat wohl das, was da die letzten zwei Jahre passiert ist genauso weh getan wie uns. Fazit ein echter Schwoazer. Den sehen wir irgendwann wieder bei Sturm – mark my words.“

SturmfanDöblingMitCape: „Danke für alles, trotz der beiden letzten Jahren hat es in meinem Herzen für ein kleines Denkmal gereicht. Der Verein verliert mit diesem Abgang eine gewisse Kompetenz und Erfahrung was die sportliche Seite betrifft.“

Vöslauer: „Mir tut sein Abgang aus vielerlei Gründen sehr leid – aber überall wo eine Tür zugeht, geht auch eine andere auf. Ich wünsche ihm nur das Beste, sowohl privat als auch sportlich – für mich ist er schon zu einer Sturm-Legende geworden und das trotz widrigsten Umständen und auch der Tatsache, dass er von „auswärts“ zu einem echten Schwoazen geworden ist, so ganz ohne Stallgeruch. Mach es gut Günter!“

MrColl: „Danke für alles was er für Sturm geleistet hat, auch wenn es am Ende leider nicht mehr sehr erfolgreich war kann man Günter Kreissl niemals absprechen, dass er nicht mit Herz und Seele und vollem Einsatz bei der Sache war. Wünsche ihm für die Zukunft alles Gute und bin mir sicher er wird bald eine neue Stelle finden, wo er sich dann wohl fühlt.“

Schönaugürtel Mario: „Günther war durch seine Leidenschaft und seinen emotionalen Zugang als Fußball-Romantiker genau der richtige Typus für Sturm Graz. Leider hat ihn genau dieses intensive Commitment etwas ausbrennen lassen. Das Geschäft ist dann doch recht dreckig. Alles Gute für dich und deine Familie, vielleicht gibt es in Zukunft irgendwann eine Rückkehr nach Graz.“

Shadow Striker: „Kreissl war weder für alles Gute in den ersten beiden Jahren allein verantwortlich, noch war er es für alles Schlechte danach. Ich find´s grundsätzlich sehr schade, dass so eine Person, die so viel Leidenschaft zeigt und Menschen mitreißen kann, nun den Verein verlässt. Einen wie Kreissl habe ich lieber im eigenen Verein, als wenn ich ihn z.B. bei der Austria sehen müsste.“

HiDa93: „Auf den Punkt gebracht, sehe ich auch so. Auch von meiner Seite ein großes DANKE an Kreissl, er hat uns auf ein höheres Level gehoben – gekrönt mit Vizemeistertitel und Cupsieg. Auch die Verlängerung mit Maresic war zum damaligen Zeitpunkt hervorzuheben und brachte dem Verein schlussendlich gute Einnahmen. Danke für deine leidenschaftliche Arbeit für Sturm und alles Gute weiterhin!“

Wama: „So megasympathisch wie du heute bei deiner letzten Videobotschaft aufgetreten bist, bist du auch seinerzeit bei uns gestartet und mit genau dieser nun endlich wieder spürbaren Leidenschaft wirst du es auch nicht schwer haben, wieder eine interessante neue Aufgabe für dich zu finden. Alles Gute jedenfalls dafür! Danke Günter Kreissl, du hat sicher alles gegeben für unseren Herzensklub Sturm, auch wenn zuletzt leider nur noch wenig davon aufging. Deine Anstrengungen, dein unnachahmliches Bemühen, Sturm in vielen Bereichen weiterzuentwickeln war deutlich spür – und sichtbar, lange wirklich erfolgreich, am Ende ist dir aber leider so richtig die Lust und Luft ausgegangen – was auch immer die wahren Gründe dafür waren. So oder so, du bleibst zumindest mir summa summarum absolut positiv in Erinnerung!“

