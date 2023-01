Sturm-Fans nach Teixeira-Transfer: „Smarter Schachzug von Schicker“

Der SK Sturm verpflichtete Austria-Lustenau-Legionär Bryan Teixeira und setzte sich damit gegen einige andere Konkurrenten durch, die den flinken Offensivspieler auch gerne in ihren...

Der SK Sturm verpflichtete Austria-Lustenau-Legionär Bryan Teixeira und setzte sich damit gegen einige andere Konkurrenten durch, die den flinken Offensivspieler auch gerne in ihren Reihen gesehen hätten. Wir wollen uns ansehen was sich die Sturm-Fans von dem 22-jährigen Neuzugang erwarten.

Whitebeard: „Ein weiterer sehr vielversprechender Transfer, herzlich willkommen! Ich denke von der Position her wird er Bøving wohl 1:1 ersetzen und neben Emegha/Ajeti im Sturm auflaufen.“

rmax1: „Sehr guter Transfer. Willkommen beim geilsten Klub der Welt. Mach uns Freude!“

Marvinho: „Jetzt nur noch einen jungen Achter bzw. Sechser und der Kader steht für das Frühjahr.“

soulbro82: „Mich machen die vielen Vorschusslorbeeren etwas stutzig. Ich habe ihn jetzt nicht so überragend in Erinnerung. Da er aber auch von Fans von anderen Vereinen gelobt und gewollt wird, nehme ich mal an der Fehler liegt bei mir.“

Stgr1909: „Eigentlich Wahnsinn, dass man im letzten halben Jahr ca. 5,5 Millionen für Transfers ausgegeben hat. Vor ein paar Jahren hätte ich noch jeden ausgelacht der das behauptet hätte. Bin gespannt wer als nächstes durch einen Verkauf wieder ein paar Milliönchen rein bringt.“

Schönaugürtel Mario: „Quasi nebenbei siebenstellig an Lustenau zu überweisen ist schon brutal. Ich rechne daher eigentlich auch damit, dass noch jemand lukrativ verkauft wird.“

sanktpetri: „Mit Teixeira wird’s spätestens im Herbst relativ eng bei den fünf Offensivpositionen. Jantscher, Emegha, Ajeti, Fuseini, Prass, Hierli, Horvat, Teixeira, Kiti, Sarkaria sind stand heute fix, also schon 10 Spieler. Wels, Böving (nach deren Genesung), Lang (nach der Leihe), wären 13. Dazu eventuell aus der zweiten Mannschaft Toth, Schendl. Da werden neben Ajeti-Leihende wohl zwei weitere bald oder jetzt schon verkauft werden, Sarkaria und Prass, würde ich tippen.“

Sohnemann: „Die Beschreibung von Teixeira durch Schicker könnte auf ein Stürmerduo mit Teixeira im Frühjahr hindeuten. Man wird vielleicht im Spiel das eine oder andere Mal umstellen, aber das Hauptsystem wird die Raute bleiben.“

Suni: „Teixeira kenn ich natürlich aus Lustenau. Schnell, trickreich und bringt hohe Bälle rein. Der passt fix super.“

Boulevard: „Schicker machts halt „smart“ und klar – er hat es jetzt auch „leichter“ mit den Millionen von Hojlund, Yeboah und aus der Europa League! Hätte Teixeira im Frühling weiter performt hätten wir ihn im Sommer vermutlich nicht mehr bekommen…Wie gesagt, smarter move von Schicker.. er reagiert halt und wartet nicht bis zum letzten Tag. Das zeigen ja auch die Vertragsverlängerungen.“

rmax1: „Mal sehen wo Teixeira dann auch wirklich zum Einsatz kommt (ich kann ihn mir in unserer Raute aktuell nur als Stürmer vorstellen), aber vielleicht funktioniert er ja auch auf der Acht oder Zehn.“

Sohnemann: „Auf der 8 sehe ich größere und physisch präsentere Spieler generell lieber, wobei Kiteishvili gleich groß wie Teixeira ist und seine Sache dort auch gut macht. Ich glaube, Teixeira soll das spielerische Element der beiden Stürmer werden und seine Mitspieler vorne in eine gute Abschlussposition bringen.“

