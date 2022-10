Sturm-Fans: „Niederlage wäre kein Beinbruch“

Der SK Sturm trifft nach dem Cup-Derbysieg auf RB Salzburg, was derzeit als das absolute Spitzenspiel in Österreich bezeichnet werden kann. Wir wollen uns...

Der SK Sturm trifft nach dem Cup-Derbysieg auf RB Salzburg, was derzeit als das absolute Spitzenspiel in Österreich bezeichnet werden kann. Wir wollen uns ansehen was sich die Sturm-Fans von ihrer Truppe erwarten. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum. Hier findet ihr außerdem eine Prognose zu dem Top-Spiel der Runde!



Vuibrett: „Richtungsweisende Partie. Sieg wird ganz schwer, aber sicher nicht unmöglich. Selbst eine Niederlage wäre kein Beinbruch, würde nur den Rückstand zu Salzburg aufzeigen. Dieser wäre aber (aufgrund der Punkteteilung) nur halb so schlimm.“

Sportklub Fan: „Wird wohl kein einfaches Spiel. Salzburg lässt heuer zwar durchaus häufiger Punkte liegen, aber gerade in Salzburg nehmen sie das Duell sicher nicht auf die leichte Schulter – gerade weil wir das Spiel in Graz gewonnen haben.“

User1234: „Denke auch, dass man nach der Partie schlauer ist, ob man wirklich näher dran ist diese Saison oder nicht.“

Stgr1909: „Sieg wird ganz schwierig auswärts gegen Salzburg. Wird wohl, trotz des Spieles schon am Dienstag gegen Chelsea, eher die stärkste Elf werden da man sich in der Liga wieder 5 Punkte absetzen könnte. Einen Punkt würde ich sofort nehmen.“

00high5: „Also zwei Siege gegen Salzburg wären mir im OPO lieber, nehmen tu ich den am Samstag aber natürlich auch. Ich denke beide Teams werden, sofern alle fit, mit der bestmöglichen Aufstellung spielen. X wäre schon super, Niederlage kein Beinbruch.“

GrazTiefschwarz: „Erwarten tu ich eigentlich nicht viel, beim derzeitigen Pensum würde es mich auch nicht wundern, wenn man mal unter die Räder kommt. Aber wer weiß, vielleicht kommt ja die nächste unerwartete Meisterleistung und wir nehmen die 3 Punkte mit nach Graz. Starten sollte man naturgemäß in Bestbesetzung, also Gazi statt Ingo und Stanko statt Ljubic, vorne bin ich mir selbst noch nicht ganz sicher, welche Variante momentan die beste ist. Sind alle sehr gut. Auf geht’s!“

Sohnemann: „Mit einem Unentschieden wäre ich schon zufrieden. Dadurch, dass es vorne so knapp zusammen liegt, werden uns die Bullen sicher nicht unterschätzen und Vollgas geben.“

Vöslauer: „Sie spielen halt 72 Stunden später gegen die Blues um ein mögliches Champions League Achtelfinale bzw. um das Überwintern im Europapokal. Eine Saison hat bekanntlich oft „das wichtigste Spiel des Jahres“ aber das gegen die Londoner ist halt zum aktuellen Zeitpunkt wirklich eines. Leider ist in der Red Bull DNA/Mentalität Vollgas programmiert.“

Stgr1909: „Hoffen auf eine B-Elf darf man, denn anscheinend hat Salzburg auch eine relativ große Verletztenliste. Auch weil die Punkte jetzt noch nicht so viel wert sind wie dann im Playoff aber ich glaube trotzdem nicht ganz daran.“

Veteran82: „Ein ganz anderes Spiel als gestern, hier können wir unsere Stärken voll ausspielen. Hoffe auf einen Sieg, könnte leben mit einem X, aber aufgrund unserer starken Performance bisher wäre auch eine Niederlage kein Beinbruch.“

schwabdab: „Würde mir gegen Salzburg vorne einen richtigen schnellen wie Emegha oder Fuseini wünschen. Die haben gegen die Austria schon ziemlich anfällig gewirkt bei Kontern/Umschaltmomenten.“

lovehateheRo: „Fuseini sollte schon dabei sein. Gerade gegen so einen offensiven Gegner, wo sich Räume ergeben können.“

MrBroesel: „Jedoch muss ich leider sagen, dass ich ein ganz schlechtes Gefühl für Samstag habe. Könnte hässlich werden. Die Dosen werden zu 100% motiviert sein ihre Vormachtstellung in Österreich zu untermauern. Leider bin ich noch immer nicht sicher ob wir dem standhalten können. Allerdings wie schon festgestellt eigentlich kann nichts schief gehen, eine Niederlage ist verkraftbar und alles andere wäre geil.“

