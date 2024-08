Sturm-Fans: „Schritt nach vorne, aber noch Luft nach oben“

Der SK Sturm gewann am Wochenende das Bundesligaspiel gegen den SCR Altach mit 2:1 und feierten damit den dritten Sieg in Serie! Wir wollen...

Der SK Sturm gewann am Wochenende das Bundesligaspiel gegen den SCR Altach mit 2:1 und feierten damit den dritten Sieg in Serie! Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

schwarzweißblau: „Der Prozess in Richtung Leistungsmaximum zieht sich wohl länger als gedacht. Aber wichtig ist, dass es zumindest langsam bergauf geht und wir die Punkte holen. Glaube auch, dass die noch folgenden Transfers da helfen werden. Heute mit Ausnahme der Schlussphase auch verdienter Sieg – und wenn sich das Mittelfeld zusammenreißt und kombiniert sieht man sehr gut, wie schnell wir gefährlich werden können. Die Bälle aus dem Halbfeld reindreschen is halt eher wenig effektiv.“

Vöslauer: „Am Ende des Tages war das ein verdienter Sieg, ich würde sogar sagen die mit Abstand beste Saisonleistung – ja wenn da nicht die letzten zehn Minuten wären. Warum man da relativ grundlos um den Ausgleich bettelt ist mir nicht klar, zumal ich den Eindruck hatte, dass manche schon abgeschalten haben. Mika lässt sich nach einer leichten Verletzung (?) vom Spiel nehmen… ohne einer Einwechslung. Keine Ahnung was da in der Kommunikation schiefgelaufen ist? Wir lassen den Gegner in Überzahl einen Angriff spielen, ohne Not. Da bleib ich lieber am Feld und steh auf der Mittelauflage. Später: Andere schnüren sich noch gemütlich die Schuhe, während das Spiel schon vorbeiläuft. Ärgert mich. Die erfreulichste Erkenntnis: Zvonarek/Kiteishvili haben riesiges Harmonie-Potential. Gerade Zvonarek hab ich heute genau auf die Haxn geschaut, toller First touch, sehr starke direkte Ableger, in keiner Sekunde hat man das Gefühl, dass das Spiel unnötig verschleppt wird. Genau das Mittel, welches zahlreiche Gelegenheiten in der ersten Halbzeit gegen einen tief stehenden Gegner provozieren kann. Beim Abschluss noch mehr Glück/Ruhe und er belohnt sich schon bald selbst.“

steirerbua: „Puh, gerade noch mal gutgegangen. Das Zittern am Schluss hätte man sich aber ersparen können. Bei Jatta verlier ich langsam aber sicher endgültig die Hoffnung das das noch mal was wird.“

Chr1s: „Jatta fand ich heute aber nicht mal so verkehrt. Der brachte durchaus frischen Wind rein. Wenn der sich nicht jede Chance selbst verstolpern würde, könnte er mit seiner Unbekümmertheit schon eine Waffe sein. Bei Camara ist es genau umgekehrt. Der ist am Ball stark, kann Bälle verteilen und spielt mit Hirn. Dafür fehlt ihm etwas der Zug aufs Tor. Er hatte heute in der ersten Halbzeit öfters auf links etwas Platz, wo er dann aber meist abdrehte.“

Jaisinho: „Am Ende ein verdienter Sieg, größtenteils souveräner und dominanter Auftritt. Auch wenn es das Ergebnis nicht wiederspiegelt. Nach wie vor Einiges an Luft nach oben, aber das heute war ein Schritt nach vorne.“

Alexis: „Sehr schön, verdienter Sieg zum Schluss ein bisschen Zittern. Aiwu und Wüthrich spielen sich immer mehr ein, Biereth hat wieder ein Tor, Tomi auch und neun Punkte aus vier Spielen. Eigentlich ein toller Start in die Saison.“

paytv23: „Noch unnötig spannend gewesen, nachdem man die Altacher aufkommen hat lassen. Wenn die All-In gehen muss man die Chance zum 3:0 nutzen. Dennoch gutes und flottes Spiel und wichtige Heim-Pflichtpunkte.“

Chr1s: „Verdienter Sieg. Bis zum 2:1 die deutlich bessere Mannschaft gewesen. Trotzdem ist da noch Luft nach oben aber es wird etwas besser. Chancen waren genug da um das Spiel früher zu entscheiden.“

Schönaugürtel Mario: „War wieder ein Schritt in die richtige Richtung. Bis zum 2:0 haben wir gut probiert Druck zu machen und viel gearbeitet. Spielerisch müssen wir noch mehr in den Flow kommen, aber die Basics haben gepasst. Danach dann doch noch das dumme Gegentor und heikle Szenen, aber ist nochmal gut gegangen.“

Sohnemann: „Es ist zwar noch nicht alles Gold, was glänzt, aber grundsätzlich war das schon verdient gestern. Wir waren eigentlich in jeder relevanten Statistik vorne, sei es Schüsse aufs Tor, Ballbesitz oder Passgenauigkeit. Einzig in den Zweikämpfen konnte uns Altach Paroli bieten. Schwierig hat es uns gemacht, dass Altach bis zum 1:0 teilweise mit sechs oder sieben Spielern im eigenen Strafraum war. Da kommst du halt auch nicht durch. Zumal die Temperaturen zu dieser Jahreszeit nicht nur auf den Tribünen immer unerträglicher werden.“

