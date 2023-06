Sturm-Fans: „Siebenhandl sollte ein Abschiedsspiel bekommen“

Der SK Sturm trifft heute im letzten Bundesliga-Spiel dieser Saison auf den LASK. Was erwarten sich die Fans zum Abschluss ihrer Mannschaft? Alle Kommentare...

Der SK Sturm trifft heute im letzten Bundesliga-Spiel dieser Saison auf den LASK. Was erwarten sich die Fans zum Abschluss ihrer Mannschaft? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

themanwhowasntthere: „Bin gespannt ob man sich mit drei Niederlagen aus der Saison verabschiedet, oder ob Ilzer seine Statistik (3S 3U 4N) gegen den LASK etwas verbessern kann.“

Jaisinho: „Erwarte mir einen lauen Sommerkick, bei dem sich beide nicht mehr weh tun wollen und mit einer besseren „B-Elf“ auflaufen. Siebenhandl im Tor ist für mich gesetzt. Das hat er sich verdient und das hat auch was mit Respekt zu tun. Da braucht auch Ilzer im wirklich letzten Spiel nicht mehr auf stur schalten.“

Masudi: „Weils eh scho wurscht ist – Siebenhandl soll sein Abschiedsmatch bekommen.“

TraunseeSchwoaza: „Nachdem man gegen Rapid eigentlich gar nix rotiert hat, und man gesehen hat was es bringt, gehe ich davon aus, dass diesmal mehr Veränderung reinkommt. Zudem entwickelt Prass gerade eine kleine leistungstechnische Schaffenspause und Wüthrich geistig schon a bisserl im Urlaub…“

Durchschnittskicker: „Siebenhandl würde ich definitiv ein Abschiedsspiel geben, der war jetzt sechs Jahre bei uns, ist mit uns zwei Mal Cupsieger geworden, hat viel miterlebt und sich immer professionell verhalten und war doch meistens ein guter Rückhalt. Find es gut, dass er nicht verlängert wird, aber das Spiel hätte er sich schon verdient, hat schließlich auch seinen Anteil an den Erfolg der letzten Jahre.“

Alkonymus: „Böving würde ich auch spielen lassen, geht eh um nix mehr, da kann er bisschen rotieren auch.“

Paul M: „Ich bin gespannt, welche Charakteristik dieses Spiel annehmen wird, weil es für beide Teams eigentlich um nichts mehr geht, abgesehen von einer möglichen Punkteprämie.“

bigotto: „Ich glaube eher, dass sich ein interessantes und spannendes Spiel entwickeln wird. Zum einen würden bei einer Grazer Niederlage von 12 möglichen Punkten zehn nach Linz gewandert sein was die Grazer mit Sicherheit vermeiden wollen, zum anderen eben die Linzer, die von zwölf möglichen Punkten zehn gegen den Vizemeister geholt haben und am Ende nur einen Punkt hinterm zweiten denkbar knapp die Saison beenden. Kein Verein kann sich zwar am Ende davon was kaufen, aber die Spieler sind Sportler und solche sind in der Regel ehrgeizig (sofern sie mit dem Kopf nicht schon im Urlaub sind).“

00high5: „Das Spiel gegen Rapid habe ich nicht gesehen, aber was man so liest wurde nach dem 2:0 auf Urlaubsmodus gestellt. Bitte dementsprechend Wiedergutmachung leisten und gegen LASK gewinnen, egal wie. Nicht nur wegen eines positiven Saisonabschlusses, sondern auch weil wir gegen die in der Liga noch nicht gewonnen haben! Den Urlaub hat sich selbstverständlich jeder im Verein verdient, aber bitte noch einmal 100% geben und bis zum Schluss kämpfen und die Linzer mit einem 1:0 heimschicken. Torschütze: Horvat.“

Chr1s: „Grgic darf gern nächste Saison forciert werden. Gegen den LASK hat sich meiner Meinung nach Fuseini Spielminuten verdient. Der war doch ein großer Faktor für den Klassenerhalt der 2er.“

lovehateheRo: „Ich geh davon aus, dass wieder die A-Elf spielen wird, auch wenn ich das nicht gut finde.“

AmaTian: „Finde ich eigenartig, dass es vielen wurscht ist wie man aus der grandiosen Saison aussteigt. Würde man gegen den LASK verlieren, wären es drei Niederlagen am Stück zum Abschluss. Natürlich, Vizemeister kann uns keiner mehr nehmen, aber es geht um das Gefühl, dass man nach dieser Saison mitnimmt. Und das sollte doch möglichst positiv sein. Bei möglichen drei Niederlagen befleckt man sich diese geile Spielzeit unnötig meiner Meinung nach. Und das wäre dann sogar schon das zweite Jahr hintereinander, wo man den Exit so gestalten würde. Nach der Rapid-Spiel-Pressekonferenz, hoffe ich doch stark, dass Ilzer Worten Taten setzen lässt und seinen Spielern nochmals Feuer unterm Hintern macht!“

HerBkm: „Bei einer Niederlage wären wir zwölf Punkte hinter Salzburg und einen Punkt vor den Linzern was für mich nicht unbedingt nach einem „souveränen Zweiten“ klingt. Ich hoffe schon auf einen soliden Sieg und wäre mit einer Niederlage als Saisonabschluss sehr enttäuscht.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen der Sturm-Anhänger vor dem letzten Saisonspiel gegen den LASK.