Sturm-Fans: „Sieg ist Sieg, aber die Leistung…“

Der SK Sturm Graz gewann am Wochenende das Auswärtsspiel gegen Austria Klagenfurt mit 2:0, hatte aber durchaus Glück bei einigen Schiedsrichterentscheidungen. Wir wollen uns ansehen, ob das auch die Fans der Blackies so sehen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board. Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

GrazTiefschwarz: „Super, insgesamt verdienter Sieg. Leistung aber stark ausbaufähig, leider. Mittlerweile ist es unsere Qualität, nicht so gut zu spielen, aber dennoch die Punkte zu machen. Solange es gut geht.“

pit1312: „Entweder sind wir jetzt wirklich schon so ausgefuchst oder haben einfach nur Glück. Die Wahrheit wird wahrscheinlich in der Mitte liegen. Fakt ist, dass wir uns um mindestens eine Klasse steigern werden müssen. Und da müssen zumindest noch zwei richtige Kicker (Angriff und Mittelfeld) her!“

swalley: „Drei unverdiente Punkte. Aber wie immer… es ist egal, wie man gewinnt. Hauptsache drei Punkte. Man of the Match natürlich Scherpen. Auch Boving kämpferisch mehr als ordentlich. Aiwu bisher ein Top-Transfer. Einzig die Abstimmung mit Wüthrich passt noch nicht ganz. Ist aber auch klar nach drei Runden.“

MrColl: „Sieg ist Sieg, aber intern wird sicher mehr darüber gesprochen, dass die Leistung alles andere als gut war.“

Jaisinho: „Drei Punkte. Das ist heute das Wichtigste. Ansonsten eine Slapstick-Partie auf mehreren Ebenen…“

plieschn: „In der zweiten Hälfte deutlich besser aufgetreten, auch wenn es in Summe nicht gut war, hat es zum Glück gereicht. Die Klagenfurter stark, aber im Abschluss zu ungefährlich. Danke Kjell, der hat uns heute im Spiel gehalten. Die Entscheidung zu diesem Elfer kann man nur erklären, indem der VAR das Bild offenbar nicht hatte, wo man klar sah, dass der Kontakt außerhalb war. Ansonsten business as usual im österreichischen Fußball, vor allem was die Berichterstattung betrifft. Positiv heute, dass man nicht aufgegeben hat. Mir hat gut gefallen, wie die Offensivspieler in der Nachspielzeit noch angepresst haben und auch Camara hinten verteidigt hat, und das nicht einmal schlecht. Den Rhythmus und den Automatismus bitte in den nächsten Wochen finden, es liegt noch viel Arbeit vor Ilzer und dem Team, das war aber auch klar. Dann kann das wieder eine tolle Saison werden! Danke an die gesamte Mannschaft!“

Patrick/LP: „Also die letzte Aktion… da kann man durchaus Elfmeter geben, Kontakt ist ja von hinter der Torkamera klar ersichtlich.“

Vöslauer: „Das war heute ein schmaler Grat zwischen ‚Und ihr wollt unser Meister sein?!‘-Sprechchören der Klagenfurter und dann doch dem sich fast schon souverän lesenden 2:0-Auswärtssieg im Lieblingsstadion. Klagenfurt vergibt den Doppelsitzer, wo meiner Meinung nach sogar Lavelee mit einer roten Karte & Elfer hätte fliegen können, bekommt dann Sekunden später tatsächlich einen Elfer (wo meiner Meinung nach übrigens Lavelee zu früh reingelaufen ist?!) und wir erhalten nach der Megaparade von Scherpen das Schiedsrichtergeschenk zum 1:0. Wobei man hier lobend erwähnen darf, und viel konnte man heute eh nicht lobend erwähnen, nach dem gehaltenen Elfer tatsächlich ein Ruck durch unser bis dahin lethargisches Team gegangen ist…“

paytv23: „Wildes Spiel. Den Willen zum Sieg, der erst nach dem 0:1 richtig zu sehen war, hätte man sich über 90 Minuten gewünscht. Klagenfurt, wie alle bisherigen Gegner, voll motiviert. In der ersten Hälfte haben sie klar besser gespielt. Was auffällt, ist, dass Prass im Mittelfeld schon sehr fehlt. Derjenige, der immer Sekunden nach Ballgewinn des Gegners da war, um einen Zweikampf souverän zu gewinnen und mit dem Ball nach vorne zu sprinten, oder es zumindest geschafft hat, den Gegner zu einem Foul zu zwingen. Daran muss man noch arbeiten.“

RasmusHojlund: „Also der einzige Spieler, der aktuell wirklich in Form ist, ist Aiwu… Wüthrich, Tomi, Mika, Jatta etc. werden noch brauchen.“

toreandreflo: „Aiwu muss dringend an seinem Stellungsspiel arbeiten. Heute, zum wiederholten Male, das Abseits aufgehoben -> Riesenchance Bobzien.“

lovehateheRo: „Camara muss halt jetzt definitiv einmal gesetzt sein. Ilzer steht extrem auf Jatta, aber das muss auch Grenzen haben.“

