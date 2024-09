Sturm-Fans: „Spieler haben den Aufwärtstrend bestätigt“

Der SK Sturm setzte sich am Wochenende gegen den FC Blau-Weiß Linz mit 2:1 durch und übernahm mit diesen drei Punkten wieder die Tabellenführung....

Der SK Sturm setzte sich am Wochenende gegen den FC Blau-Weiß Linz mit 2:1 durch und übernahm mit diesen drei Punkten wieder die Tabellenführung. Wir wollen uns ansehen was die Sturm-Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Whitebeard: „Wichtiger Sieg, mit dem ich nicht gerechnet habe, als ich die Aufstellung gesehen habe. Spielerisch vor allem in der 1. Halbzeit, wie auch schon gegen die Austria, ein Schritt nach vorne. Tochi mit Super Partie, er ist ein absolut würdiger Stanko-Ersatz, freu mich da auf mehr von ihm. Auch den meiner Meinung nach sehr souveränen Auftritt von Johnston möcht ich nicht unerwähnt lassen. Dass ich am Ende wieder ein bis zwei Jahre meines Lebens verloren hab, kommentiere ich mal nicht weiter.“

sent96: „Bis auf die letzten 10 Minuten hat mir das heute nicht schlecht gefallen. Gegen das wahrscheinlich formstärkste Team der Liga (und so wie wir die letzten Wochen drauf waren..) war das schon ganz ok! Mit Yardimci werde ich noch immer nicht warm – nach den paar Spielen muss das aber noch nix heißen. Muss aber trotzdem sagen, was der für eine Sprungkraft/Luftstand hat, ist ein Wahnsinn.“

quaiz: „War die erwartete schwere Partie. Unterm Strich geht man aber als verdienter Sieger vom Platz. Für das Selbstvertrauen vor der CL-Partie auch sehr wichtig. Der Ausfall von Stankovic ist natürlich bitter, Chukwuani hat seine Sache aber sehr gut gemacht und ihn gut ersetzt. Er hat auch mehr Dynamik, was sicher auch kein Nachteil ist. Die Leistungen der Schiris sind aber wohl auf jedem Platz äußerst ausbaufähig. Ich hätte ehrlich gesagt für das Foul von Yardimci glatt Rot gegeben. Zu übermotiviert, er nimmt da ohne Zweifel eine Verletzung von Lukse in Kauf. Scheiblehner macht einen sehr guten Job, den könnte ich mir in Zukunft als Ilzer-Nachfolger vorstellen. BW Linz ist sehr ungut zu bespielen, das werden noch einige erfahren.“

Grauer Prophet: „Hinten muss man sich steigern. Aber wichtiger Sieg gegen gute blaue Linzis.“

zwinkinho: „Ich hoffe, wir haben mit den letzten zehn Minuten der Partie diese bereits längere Angstpipi-Phase endlich hinter uns gelassen und können jetzt wieder befreiter aufspielen. Das 1:1 war ja wieder ein richtiger Dämpfer, aber wir haben uns rausgekämpft und sind belohnt worden.“

paytv23: „Wichtiger Sieg gegen einen aufstrebenden Gegner, der gerade zu Hause nicht ohne ist. In den letzten Spielminuten wirklich Glück gehabt. Scherpen konnte zum Glück den Patzer, der zum Gegentor führte, am Ende wettmachen.“

MegamanX: „Also die Paraden von Scherpen waren ja Weltklasse am Ende.“

wama: „Aufwärtstrend bestätigt, 2:1 gewonnen bei BW Linz, deren bärenstarke Heimserie gebrochen. In Summe war das auch absolut verdient, weil man das Spiel eigentlich über 90 Minuten bestimmte, teilweise sogar diktierte. Ein verdientes Sonderlob an das ganze Team, das gestern, wie schon bei der Austria gezeigt hat, dass es weiter kontinuierlich aufwärts geht bei uns. Die Entwicklung des Teams stimmt, der Schlendrian und die Sattheit einiger wohl endgültig der Vergangenheit angehören. Gelingen bald mal auch wieder Tore aus Standards, was speziell ohne Wüthrich und Stanko natürlich noch mühsamer wird, würde es auch deutlich einfacher werden, enge Spiele zu gewinnen, bei denen sonst nicht alles perfekt zusammenläuft.“

RasmusHojlund: „Hoffentlich fängt sich Aiwu bald mal, bei der Abwehr ist aktuell einzig und allein Gazi unverzichtbar.“

11mousa: „Dass Geyrhofer, wenn er mal länger spielen kann, ein absoluter Top-Verteidiger (und auch Sechser) für unsere Liga ist, hat, glaube ich nie jemand bezweifelt. Das Problem ist halt, dass sein Körper das kaum mal mitmacht. Aber dass er scheinbar genau jetzt, wo es in der Defensive durch Verletzungen und Sperren an allen Ecken und Enden kracht, mal eine längere ‚Ruhephase‘ hat, könnte ein absoluter Glücksfall für uns und ihn sein.“

stormzy: „Bei uns sieht man, dass einerseits viel Qualität da ist, aber auch die Abläufe noch nicht so klappen wie letzte Saison (‚der Motor stottert‘). Den Abgang von Prass konnten wir noch nicht ganz kompensieren, und dazu kommt jetzt auch noch der bittere Ausfall unserer Defensivachse. Also, wie man gesehen hat, in der Abwehr sind wir aktuell ganz schön verwundbar. Mal schauen, wie es dann in einem Monat aussieht!“

Hallo123: „Der Ausfall von Stankovic ist wirklich bitter, ich fürchte, man wird die nächsten Wochen noch oft sehen, was er für unser Spiel bedeutet. Dass wir so geschwächt (Gorenc Stankovic, Wüthrich) in den Oktober starten, tut weh, aber dafür haben Schicker und Co. im Sommer gearbeitet. Lavalee darf gern wieder zu alter Stärke finden, Aiwu seine Fehler abstellen und Geyrhofers Körper stabil bleiben. Und für Tochi, Yalcouye und Malic wird es jetzt die Chance geben, sich zu beweisen. Und wer weiß – vielleicht kommt ja doch noch ein Borkovic zurück, bei dem ich mich wirklich gern an die Phase erinnere, in der er sich zu Recht in der Stammelf festgespielt hat.“

